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كُتّاب وآراء
فلكي: رؤية هلال محرم "عسيرة" مساء الأربعاء
قال المعدّل الفلكي عبد العزيز خربوش إن نتائج حساب الأزياج لرؤية هلال شهر محرم 1442 مساء الأربعاء، تُشير إلى أن الرؤية ستكون عسيرة، لذا لا يحكم على بداية الشهر إلا بعد رصده.
وأوضح خربوش أن اجتماع الشمس والقمر، أو الاقتران، سيحصل يوم الأربعاء في تمام الساعة 2 و43 دقيقة، وهو اجتماع ولحظة عالمية، وكلما كانت المدة ما بين الاجتماع والزمن المقوم له قليلة كانت فرصة الرؤية أيضا قليلة.
وعن الضوابط المرتبطة بالرؤية، أشار المعدّل الفلكي إلى أن غروب الشمس المحلي بالداخلة هو 6 و30، والفرق بين الساعتين 67 دقيقة، والزمن المقوم له 7 و37 درجة الشمس 27 من برج الأسد من فاتح محرم إلى ساعة التقويم 354.18.5، ومدة مكث الهلال بعد غروب الشمس في الداخلة في حدود 11 درجة و32 دقيقة، وقد وافى المطلوب ومدة مكثه بالدقائق 46 دقيقة.
وأضاف عبد العزيز خربوش أن قوس رؤية الهلال، وهو مقدار انحطاط الشمس عن الأفق الحقيقي في حال غروب الجزء الذي يغرب معه الهلال في ذلك الوقت، فهو بمقدار 10 درجات و6 دقائق، وقد تجاوز المطلوب، فيما سيصل قوس نوره، أو الاستطالة، وهو البعد بالدرجات بين مركزي الشمس والقمر، فالمطلوب (وعشرة للنور من غير أمتـرا)، (سيصل) إلى 10 درجات و34 دقيقة، وقد وافى المطلوب، مشيرا إلى أن ارتفاع الهلال سيكون بقدر من 9 درجات 38، وقد تجاوز المطلوب.
وختم عبد العزيز خربوش معطياته بتأكيد أن ابن البنا العددي المراكشي قال "هذه الحدود التي امتحنها المتقدمون بموالات الأرصاد وقتا بعد وقت حتى صححوها ووثقوا بما يحصل بأيديهم منها، وقد امتحنها المتأخرون فوجدوها في غاية الصحة والموافقة".
وأشار خربوش في السياق ذاته إلى أن الفلكي المراكشي ابن عبد الرازق قال إن "المسلمين لو كانوا كلهم يتبعون الرؤية الحقيقة التي لا مرية فيها لكان الغالب عليهم الاتفاق في تحديد أوائل الشهور العربية وحتى إن وقع خلاف فإنما يقع بيوم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
المهم تحية لصاحب التعليق الأول، يا ليت المغاربة يبدأون بالنقد الذاتي.