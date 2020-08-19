باريس تخبر المغاربة بمستجدات الدخول إلى فرنسا

هسبريس - أمال كنين

أعلنت السفارة الفرنسية بالمغرب عن إجراءات جديدة للراغبين في السفر إلى فرنسا، مشددة على ضرورة التوفر على ثلاث وثائق رئيسية. ويتعلق الأمر بشهادة سفر دولية خاصة يتوفر نموذجها على موقع وزارة الداخلية، والتزام شرف يفيد بأن الشخص لا يعاني من أعراض الإصابة بعدوى كوفيد 19" "وليس لديه أي علم بأنه كان على اتصال بحالة مؤكدة من "كوفيد 19" في الأربعة عشر يومًا التي سبقت رحيله، إضافة إلى اختبار PCR سلبي مر عليه أقل من 72 ساعة ويجب تقديمه عند الصعود إلى الطائرة، ويُعفى منه الأطفال دون سن 11 عامًا.

وتقول السفارة الفرنسية: "إنه، بشكل عام، لكل دولة السيادة على من يمكنه دخول أراضيها والخروج منها؛ وبالتالي فإن الشخص الموجود في المغرب ويرغب في الذهاب إلى فرنسا يجب أن يحصل على إذن من السلطات المغربية لمغادرة المغرب ومن قبل السلطات الفرنسية لدخول فرنسا"، لافتة في الآن نفسه إلى "أن أي شخص في فرنسا يرغب في الذهاب إلى المغرب يجب أن يحصل على تصريح من فرنسا لمغادرة أراضيها ومن المغرب لدخول أراضيه".

وحسب ما أوضحته السفارة، فإن وثائق الإقامة التي انتهت صلاحيتها بين 16 مارس و15 يونيو تستفيد من تمديد تلقائي لمدة 6 أشهر، باستثناء حالة تصاريح الإقامة الخاصة أو تأشيرات الإقامة الطويلة الصادرة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. أما إذا انتهت صلاحية وثائق الإقامة بعد 15 يونيو، فسيكون من الضروري تقديم طلب تأشيرة عودة أو طلب تأشيرة إقامة طويلة جديدة.

وتحدد السفارة الفرنسية الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول الأراضي المغربية؛ فإضافة إلى المواطنين المغاربة المقيمين بفرنسا يسمح أيضا للمواطنين الفرنسيين الذين يتمتعون بوضع المقيمين في المغرب، يُسمح لهم بدخول التراب المغربي، ويُسمح أيضًا لأفراد الأسرة المباشرين (الأزواج والأبناء) للمواطنين المغاربة والمقيمين الفرنسيين في المغرب، بغض النظر عن جنسيتهم، بدخول التراب المغربي عند تقديم شهادة سيتم إصدارها لهم من قبل قنصلية المغرب في فرنسا بالقرب من مكان إقامتهم؛ إلا أنه يجب تقديم المستندات الداعمة إلى القنصلية، ويهم الأمر بالأساس نسخة من بطاقة إقامة أحد أفراد الأسرة ووثيقة تبرر الارتباط العائلي.