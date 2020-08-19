إسبانيا تواصل برمجة الرحلات البحرية من المغرب

هسبريس - أمال كنين

أعلنت إسبانيا عن تنظيم رحلة بحرية جديدة يوم 25 غشت الجاري للمسافرين الحاملين للجنسية الإسبانية أو المتوفرين على تصريح الإقامة في إسبانيا والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

الموعد النهائي للحجز على متن الرحلة هو 23 غشت، وستنطلق الرحلة من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء.

وأعلنت السفارة الإسبانية بالرباط، في وقت سابق، عن تنظيم رحلة بحرية جديدة تنطلق من طنجة المتوسط صوب ميناء الجزيرة الخضراء يوم غد الخميس.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب، منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في شهر مارس الماضي، 20 ألف شخص.

وقدمت سفارة إسبانيا بالمغرب حصيلة آخر رحلاتها البحرية التي قلت مسافرين وعربات تجاوز عددها الألف، الأسبوع الماضي.

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أنه ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية".

وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد فيما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".