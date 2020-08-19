الملك يوجه خطابا إلى الشعب المغربي مساء الخميس

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا ساميا إلى الشعب المغربي، يوم غد الخميس 20 غشت الجاري، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس 30 ذي الحجة 1441هـ موافق 20 غشت 2020 م.