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الرئيسية | مدارات | الملك يوجه خطابا إلى الشعب المغربي مساء الخميس

الملك يوجه خطابا إلى الشعب المغربي مساء الخميس

الملك يوجه خطابا إلى الشعب المغربي مساء الخميس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:22

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا ساميا إلى الشعب المغربي، يوم غد الخميس 20 غشت الجاري، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس 30 ذي الحجة 1441هـ موافق 20 غشت 2020 م.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - N.H الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:29
الشعب المغربي ركبه الملل من القول بدون فعل نريد التغيير نريد الفعل بلا قول أنشري هسبريس
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85
2 - عادل الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:30
سيعود بقوة ليظهر للمتشفين في الخطاب السابق من حالته الصحية،ليقول لهم لازلت بخير .
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14
3 - مغربي اصيل الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:31
حفظ الله ملكنا محمد السادس وأطال في عمره . وجميع الأسرة الملكية.
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34
4 - ابو انس الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:31
حفظك الله سيدي ونصرك و سدد خطاك واقر عينك بولي عهدك مولاي الحسن واميرنا المحبوب مولاي رشيد و الاسرة العلوية المجيدة ودمتم فخرا لهذا الوطن من طنجة لكويرةوشعارنا الدائم الله الوطن الملك
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19
5 - مغترب الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:33
يا رب يعلن عن حل الحكومة و تكليف ولي العهد بالمهمة مع تقنيين بكل قطاع و تخفيض أجور كبار الموظفين و القطع النهائي مع الفساد....
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51
6 - مصطفى الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:34
عاش الملك محمد السادس اطال الله في عمرك
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17
7 - عائشه الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:35
اللهم احفظه واحفظ ابنه وعائلته ومن أراد به سوءا فليقع في سوءه اللهم لا نريد أزمات لبلدنا ولا نريد شتاتا في أمرنا ولا نريد حقدا على العائله المالكه نريد ازدهارا وراواجا وامنا وأمانا ونريد له الشفاء من كل داء وان يساعد شعبه كي يساعده شعبه نحن لن نرضى بغيره ملكا ولن نرضى بأن يخونه أحد أو يطعنه أحد في ظهره سنكون أمامه وخلفه ان كان مريضا فليشافه الله انا احبه كل الحب حتا وان لم يعلم بوجودي نحن معه دائما ابدا اللهم احفظه لنا قائما واحفظه لنا قاعدا وحفظه لنا نائما واحفظه لنا على جنبه امين امين
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15
8 - مروكي الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:35
أدام الله عزكم ونصركم و أدامكم لشعبكم الوفي
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16
9 - عبدالله الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:36
اللهم احفظ ملكنا و وفقه لكل خير وصلاح. واصلح بطانته و اجعلها بطانة خير و صلاح . واجعل هذا البلد ٱمنا وسائر بلاد المسلمين . امين
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15
10 - lahnine ahmed الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:36
سلام أطال في عمر ملكنا العزيز الحبيب وحفظه آلله وعاش الملك
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12
11 - متقاعد الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:36
سنترقب خطاب العاهل المغربي بكل لهفة!! حفظ الله مولانا الإمام من كل مكروه ومن كل حاسد اذا حسد!!!
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-1
12 - جلول الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:38
اتمنى ان يكون في صحة جيدة عند إلقاء الخطاب لأنه في خطاب العرش تمنيت ان يكمل بسرعة لاني كنت اتابع ملامحه ونبرات صوتك اكثر من الخطاب نفسه
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7
13 - ahmed barcelona الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:41
‏حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وعاشة الملك
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7
14 - Ahmed الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:45
Salam que dieu vous protège smjste Med 6 vive le roi vive le maroccccc
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8
15 - مواطنة الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:47
خيرا إن شاء الله نتمنى ان يكون هناك تغييرات إيجابية في الحكومة . حفض الله الملك محمد السادس
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18
16 - Sohaib xd الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:03
حفظ الله ملكنا العزيز. اللهم شافيه وعافيه يارب. اللهم احفظه من أعداءه. اللهم انصره ولا تنصر عليه. اعرف بأنني قمت بهذا الدعاء لملكنا وقائدنا واعرف بأن هذا الدعاء لن يعجب فئة من اعداء الوحدة الوطنية أما الفئة الأخرى من الوطنيين الذين يحبون وطنهم وملكهم سيكونون في صفي. القافلة تسير والاعداء ينبحون. ومن الذي لايعجبه حب الوطن والملك ماعليه إلا أن يشرب من ماء البحر. انشري ياهسبربيس. .
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2
17 - زكرياء الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:05
اللهم احفض ملكنا الحبيب الغالي وادم عليه الصحة والعافية والسلامة في الحله وترحاله وحفض وطننا من كل الشر وان يرفع علينا البلاء وان يديم علينا نعمه الامن والامان والاستقرار بجاه نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلوات الله وسلامه عليه
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