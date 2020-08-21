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الرئيسية | مدارات | حكام الإمارات يهنئون الملك بمناسبة "عيد الشباب"

حكام الإمارات يهنئون الملك بمناسبة "عيد الشباب"

حكام الإمارات يهنئون الملك بمناسبة "عيد الشباب"
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 غشت 2020 - 17:15

توصل الملك محمد السادس ببرقيات تهنئة من قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عيد الشباب الذي يصادف الـ21 من غشت كل سنة.

وقد هنأ الملك كل من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات؛ والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتمنى قادة الإمارات للملك محمد السادس "موفور الصحة والسعادة وأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشباب، ولحكومة وشعب المملكة المغربية بمزيد من التقدم والازدهار".

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