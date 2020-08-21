24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
- الأطراف المتنازعة بليبيا تراهن على المغرب في استئناف المفاوضات
الفردوس يطلق نقاشا عموميا لجعل الممارسة الرياضية رافعة للتنمية (5.00)
- المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (165)
- هل يعيد "العدالة والتنمية" سيناريو 2007 في انتخابات 2021؟ - (134)
- رقم غير مسبوق .. "كورونا" يخطف أرواح 42 شخصا في يوم واحد - (106)
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟ - (89)
- العثماني يلمّح إلى إمكانية إعادة "الحجر الصحي" - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدير "الإيسيسكو": الملك حريص على صحة الشعب
أشاد سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالمضامين والرسائل المباشرة، التي وجهها الملك محمـد السادس في خطابه إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.
المدير العام للإيسيسكو أشاد بتأكيد الملك محمد السادس على أن المعركة ضد "كوفيد-19" ما زالت مستمرة، وأن على الجميع التعبئة واليقظة للتصدي لهذا الوباء.
وأوضح المتحدث أن مصارحة الملك لشعبه بخطورة الوضع الوبائي في المملكة المغربية، إذ تضاعف عدد الإصابات المؤكدة والحالات الخطيرة، وعدد الوفيات أكثر من ثلاث مرات بعد رفع الحجر الصحي، ودعوته المواطنين إلى احترام التدابير الصحية الوقائية كاستعمال الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل النظافة والتعقيم، وتحذيره من أنه إذا استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء "كوفيد 19" قد توصي بإعادة الحجر الصحي، كلها أمور تؤكد حرصه على صحة وسلامة مواطنيه.
ونوه المدير العام لـ"الإيسيسكو" بالتعبئة المبكرة التي قامت بها السلطات المغربية منذ بداية ظهور الوباء في مارس الماضي، وما اتخذته من إجراءات احترازية، بما فيها الحجر الصحي، والتي حققت نتائج متميزة، جعلت المغرب محط إعجاب العالم في هذا المجال؛ وهو ما يشجع على مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، التي لا غنى عنها لكسب المعركة ضد هذا الوباء، خصوصا مع ارتفاع معدل الإصابات بين العاملين في القطاع الطبي، من إصابة واحدة كل يوم، خلال فترة الحجر الصحي، إلى عشر إصابات في اليوم مؤخرا، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس.
وأشار المالك إلى أن "الإيسيسكو" التزمت، منذ بداية ظهور الوباء، بكل ما قررته سلطات المملكة المغربية (بلد المقر) من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتواصل تطبيق أعلى المعايير الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين وزوار مقر المنظمة.