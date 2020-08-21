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مدير "الإيسيسكو": الملك حريص على صحة الشعب

مدير "الإيسيسكو": الملك حريص على صحة الشعب
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 غشت 2020 - 21:20

أشاد سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالمضامين والرسائل المباشرة، التي وجهها الملك محمـد السادس في خطابه إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.

المدير العام للإيسيسكو أشاد بتأكيد الملك محمد السادس على أن المعركة ضد "كوفيد-19" ما زالت مستمرة، وأن على الجميع التعبئة واليقظة للتصدي لهذا الوباء.

وأوضح المتحدث أن مصارحة الملك لشعبه بخطورة الوضع الوبائي في المملكة المغربية، إذ تضاعف عدد الإصابات المؤكدة والحالات الخطيرة، وعدد الوفيات أكثر من ثلاث مرات بعد رفع الحجر الصحي، ودعوته المواطنين إلى احترام التدابير الصحية الوقائية كاستعمال الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل النظافة والتعقيم، وتحذيره من أنه إذا استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء "كوفيد 19" قد توصي بإعادة الحجر الصحي، كلها أمور تؤكد حرصه على صحة وسلامة مواطنيه.

ونوه المدير العام لـ"الإيسيسكو" بالتعبئة المبكرة التي قامت بها السلطات المغربية منذ بداية ظهور الوباء في مارس الماضي، وما اتخذته من إجراءات احترازية، بما فيها الحجر الصحي، والتي حققت نتائج متميزة، جعلت المغرب محط إعجاب العالم في هذا المجال؛ وهو ما يشجع على مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، التي لا غنى عنها لكسب المعركة ضد هذا الوباء، خصوصا مع ارتفاع معدل الإصابات بين العاملين في القطاع الطبي، من إصابة واحدة كل يوم، خلال فترة الحجر الصحي، إلى عشر إصابات في اليوم مؤخرا، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس.

وأشار المالك إلى أن "الإيسيسكو" التزمت، منذ بداية ظهور الوباء، بكل ما قررته سلطات المملكة المغربية (بلد المقر) من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتواصل تطبيق أعلى المعايير الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين وزوار مقر المنظمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ملاحظ الجمعة 21 غشت 2020 - 21:25
لاشك في ذلك ، حتى سيدنا الله يعطيه صحيحتو و يحفظو لينا و ياربي تخليه لينا بركة و ترزقو الصحة و طول العمر و كامل أفراد العائلة الملكية الشريفة يارب
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-8
2 - Hassan الجمعة 21 غشت 2020 - 21:30
Il fallait alors construire des hopitaux afin d'assurer la bonne sante des gens
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21
3 - ..... الجمعة 21 غشت 2020 - 21:39
نعلم أن الشعب يعاني شيء اسمه الفقر أشد فتحا للأسر الفقيرة،اما كورونا فيروس كان في فصل الربيع وليس له تاتير كما يقولون الببغاءات،ذكاترة كبار قالوا أنه فيروس قد يصيب اي شخص ويفوته ويؤتر على اصحاب الأمراض الخطيرة،إن الله يصيب من يشاء من عباده،خصكم تعطوا الشعب قيمته راكم ردتهم عبيييييد يا خدام الدولة
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-4
4 - ورزازات الجمعة 21 غشت 2020 - 21:44
سلام عليكم انا دبا كالس فالقهوة وحد الطبلة كالسين فيها سبعة شباب مكاين شي وحد فيهم لي لابس الكمامة اشي محشي فشي كيفاش غدي نتغلب على هد الوباء حتى التصروفة ديال شي بعضين مصيبة
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8
5 - said الجمعة 21 غشت 2020 - 21:47
و الشعب حريص على نكران الفيروس ، لانه لا يراه بالعين المجردة و يفسره بنظرية المأمرة من طرف الماسونية و قوى الشر العالمية . و الغريب ان البعض يرفض رفضا قاطعا ان يلقح في حال ثم و جود تلقيح بدعوى كون بيل كيتس سيتحكم في البشرية بعملية التلقيح الشاملة ،الملك في واد و الشعب في واد ،لا حول و لا قوة الا بالله
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3
6 - %%%% الجمعة 21 غشت 2020 - 21:53
personnes mais personne même le roi n a pas parler de comment va être la rentrée scolaire .es qu on va vers un watsup ou rentrée de classe normale. .ni du privé . silence radio . omerta .on dirait un complot contre les parents d'élèves .
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5
7 - مُــــواطِــن مــــغـــربِـــي الجمعة 21 غشت 2020 - 22:06
ولماذا لم تقدم الايسيسكو النصح للسلطات المغربية عندما رفعت الحجر الصحي بتلك الطريقة المبالغ فيها حتى ظن الشعب ان حالة الطوارئ قد ألغيت وان كورونا قد زال من الوجود..
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