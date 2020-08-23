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إسبانيا تعلن تنظيم رحلتين جديدتين‬ لإجلاء مسافرين

إسبانيا تعلن تنظيم رحلتين جديدتين‬ لإجلاء مسافرين
هسبريس - أمال كنين
الأحد 23 غشت 2020 - 08:55

أعلنت السفارة الإسبانية بالمغرب عن تفاصيل الرحلة رقم 25، التي انطلقت من ميناء طنجة صوب ميناء الجزيرة الخضراء.

وحسب السفارة، فإن الرحلة، التي تعد هي الرحلة رقم 25 من نوعها التي انطلقت من ميناء طنجة صوب ميناء الجزيرة الخضراء، ضمت 557 مسافرا من المواطنين الإسبان والمغاربة المقيمين بشكل دائم بإسبانيا و177 مركبة تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السفارة عن تنظيم رحلتين بحريتين جديدتين يومي 28 و29 غشت الحالي انطلاقا من طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، بهدف نقل المسافرين الإسبان والمقيمين في إسبانيا، معلنة أنه "يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا"؛ فيما آخر موعد للحجز هو يوم الاثنين المقبل على العاشرة صباحا.

وسبق أن أعلنت إسبانيا عن تنظيم رحلة بحرية جديدة يوم 25 غشت الجاري للمسافرين الحاملين للجنسية الإسبانية أو بتصريح الإقامة في إسبانيا والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف هذه العملية الخاصة الإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون بصحبة أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا.

ستعتمد معايير الصعود على متن الباخرة على ترتيب الطلب، وتخضع لتوفر المقاعد والدفع، وسيتم الدفع عبر الإنترنيت فقط عن طريق بطاقة الائتمان.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب، منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي، 20 ألف شخص.

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أنه ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية".

وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد فيما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".

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