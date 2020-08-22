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الرئيسية | مدارات | العيسى: تعايش الأديان حاجة ملحة أمام العنصرية

العيسى: تعايش الأديان حاجة ملحة أمام العنصرية

العيسى: تعايش الأديان حاجة ملحة أمام العنصرية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 غشت 2020 - 15:45

أكد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، اليوم السبت، أن التعايُش بين أتباع الأديان والثقافات يُمَثل حاجةً ملحة تتطلبها مصلحةُ الجميع في مواجهة أصوات الكراهية والعنصرية، وشعارات الصدام والصراع الحضاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العيسي قوله، في لقاء مفتوح عبر اتصال مرئي للتحدث عن ترسيخ التعايش والوئام بين أتباع الثقافات والأديان بحضور عدد من الشخصيات السياسية الوزارية والشخصيات الدينية والفكرية والإعلامية في دول العالم الإسلامي، إن بعض الفلاسفة والمفكرين حاول بتوجهه السلبي ترسيخ المفهوم المتطرف من أنه لا حوار بين التنوُّع الديني والثقافي، موسعاً من هذا المفهوم الخطر حتى مع أبناء القُطر الواحد الذي تحكمه مواثيقُ أخوةٍ وطنيةٍ مشتركة.

وأضاف أن "الإسلام اعتنى بكُلِّ "قِيْمةٍ أخلاقيةٍ" من شأنها أن تعزز السلام والوئام الإيجابيَّ بين الجميع؛ فالإسلام احترم الاختلاف والتنوع والتعدد، واعتبر ذلك سنة إلهية حتمية، لا يجادل فيها إلاَّ مكابرٌ للحقيقة ولمُسَلَّمة لتدبير الإلهي الحكيم"، مشيرا إلى أن الإسلام احترم أيضاً الجنس البشري، وأكد كرامة الإنسان.

وشدد المتحدث على أن الإسلام أكد وَحْدَة النوع البشري، وأهمية رابطة الأُسرة والأُخوَّة الإنسانية الواحد، مشيرا إلى أن مبدأُ التعايُشِ في الإسلام قد ترسخ عبر وثيقةٍ دستورية تاريخية، هي وثيقة "المدينة المنورة"، ولفت الانتباه إلى أن الرابطة واجهت كافة أصوات الكراهية والتطرف ودخلت في حوارات علمية وفكرية مدعمة بالأدلة، مشددا على تعزيز الحوارات الوطنية في كافة القضايا المهمة، وكذلك الحوارات بين أتباع الأديان والثقافات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - لا دين بعد الاسلام السبت 22 غشت 2020 - 16:04
أصبحنا نسمع (التعايش بين الأديان...)
وهل يوجد دين بعد بعثت محمد صلى الله عليه وسلم.؟.
قال سبحانه وتعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا )الأنفال.
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2 - حكم السبت 22 غشت 2020 - 16:12
التعايش بين الأديان مجرد عنوان للاستهلاك
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10
3 - الإسلام السبت 22 غشت 2020 - 16:17
ليس هناك أديان. معذرة. هناك معتقدات نعم أتفق. ولكن الدين عند الله واحد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما التعايش فهو طلب المستضعف فقط لظمان العيش.. والمستقوي يفرض الأمر الواقع بقوة الحديد والنار حتى ولو كان بوديا.. و الصراع الآن ليس دنيا ولا حتى عقائديا. الصراع حول مقدرات الأرض ليس إلا.
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4 - الغاية السبت 22 غشت 2020 - 16:25
تبرير التطبيع لا اقل ولا اكثر.....................
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5 - AMIR السبت 22 غشت 2020 - 16:31
كلام جميل. لكن الحقيقه شيئ اخر.
آسف.
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6 - أمازيغي عبدالله السبت 22 غشت 2020 - 16:51
يقول التعايش بين أتباع الأديان سطرو على "أتباع" وهذا ممكن إن طبقنا قوله تعالى لكم دينكم وليَ دين كما تعايش اليهود والمسلمون وكذلك تعايش المسلمون في بلاد النصارى أما دين الإسلام لا يتوافق مع شريعة الي اليهود والنصارى أبدا لأن كل منهما له إديولوجية مختلفة لا يمكنها أن تتوافق.
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7 - لكم دينكم ولي دين السبت 22 غشت 2020 - 16:57
التسامح وحوار الاديان طبقوها مع الفلسطينيين ونشوفوها في ارض الواقع ومن بعد مرحبا بكم ولكن الي كنشوفوه راي العين هو ان اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا.
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