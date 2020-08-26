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كُتّاب وآراء
المرزوقي يدعو إلى إعادة إحياء الاتحاد المغاربي
دعا المنصف المرزوقي، الرئيسُ التونسي الأسبق، شباب المنطقة المغاربية إلى حمل مشعل إعادة إحياء الاتحاد المغاربي، المجمد منذ سنوات طويلة بسبب الخلاف القائم بين المغرب والجزائر.
المرزوقي قال في محاضرة ضمن الملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية، مساء الثلاثاء، إنه حاول، عندما كان رئيسا لتونس، أن يدفع قُدما بإعادة تحريك عجلة الاتحاد المغاربي المتوقفة، "لكن للأسف بقي معطلا، وأتمنى من شباب المنطقة أن يرجع إلى هذا المشروع".
ونبّه الرئيس التونسي الأسبق إلى التداعيات الوخيمة لاستمرار جمود الاتحاد المغاربي على جميع المستويات، وحدِّها من ازدهار بلدان المنطقة، قائلا: "نحن الآن في مهب الرياح، لأن الدول الصغيرة ذات الحدود المغلقة لا يمكن أن تحقق النهضة ولا الحرية لنفسها".
وتوقف المرزوقي عند العلاقات الجيدة التي تربط تونس والمغرب، ورجع إلى الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى "بلاد الياسمين"، ومكوثه فيها لعشرة أيام، "ليبيّن مكانة تونس لديه"، مبرزا أن بقاء العاهل المغربي في تونس "كان محط إعجاب كبير من طرف التونسيين".
وجدد المتحدث التأكيد على المكانة المتميزة للمغرب لديه، قائلا: "المغرب بلدي الثاني، استقبَل والدي في الخمسينات واستقبله جلالة الملك محمد الخامس وأكرمه، ومكّنه من العمل، ووالدي بطلب منه يرقد في رياض بمراكش، وبالتالي فعلاقتي مع المغاربة هي علاقة حميمية وثقة قديمة".