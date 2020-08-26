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تفاصيل آخر الرحلات البحرية من المغرب إلى إسبانيا

تفاصيل آخر الرحلات البحرية من المغرب إلى إسبانيا
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 26 غشت 2020 - 19:15

أعلنت السفارة الإسبانية عن تفاصيل الرحلة رقم 15 التي انطلقت أمس من ميناء طنجة صوب ميناء الجزيرة الخضراء.

وبحسب السفارة، فإن الرحلة رقم 26 من نوعها، التي انطلقت من ميناء طنجة صوب ميناء الجزيرة الخضراء، أقلّت 522 مسافرا من المواطنين الإسبان والمغاربة المقيمين بشكل دائم بإسبانيا، و175 مركبة تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السفارة عن تنظيم رحلتين بحريتين جديدتين يومي 28 و29 غشت الجاري انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء الجزيرة الخضراء، بهدف نقل المسافرين الإسبان والمقيمين في إسبانيا، معلنة أنه "يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا"، محددة آخر موعد للحجز في يوم الاثنين المقبل على العاشرة صباحا.

وتستهدف هذه العملية الخاصة الإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون بصحبة أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا.

وستعتمد معايير الصعود على متن الباخرة على ترتيب الطلب وتخضع لتوفر المقاعد والدفع، وسيتم الدفع عبر الإنترنت فقط عن طريق بطاقة الائتمان.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبان والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي 20 ألف شخص.

وذكرت السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏على مواطنيها في هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، "السفر في أمان وبكل مسؤولية".

وقالت: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد فيما يخص الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".

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