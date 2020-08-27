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الرئيسية | مدارات | باريس تتواصل مع الرباط لترحيل أطفال مشرّدين في شوارع فرنسا‬

باريس تتواصل مع الرباط لترحيل أطفال مشرّدين في شوارع فرنسا‬

باريس تتواصل مع الرباط لترحيل أطفال مشرّدين في شوارع فرنسا‬
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 16:00

مازالت قضية الأطفال المغاربة المشرّدين بشوارع فرنسا تؤرق بال المسؤولين الأمنيين في باريس، إذ نقلت وسائل إعلام وجود اتّصالات على أعلى مستوى ما بين الرباط وباريس لمباشرة إجراءات ترحيلهم إلى وطنهم، مع ضمانِ حقوقهم الاجتماعية والقانونية.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام فقد باشر كلّ من الرّئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والملك محمد السادس، اتّصالاتهما بشأنِ قضية القصّر المغاربة غير المصحوبين الذين يصلون إلى فرنسا. وذلك بالنّظر إلى حجم التّحديات التي باتت تطرحها هذه القضيّة، حسب تصريحات النّائب الفرنسي فلوريان باشيلييه، المقرب من وزير العدل الحالي إريك دوبون موريتي.

وأكّد النّائب الفرنسي، في تصريحات لموقع "تيلغرام"، وجودَ اتّصالات على أعلى مستوى ما بين الرّباط وباريس بشأن بدء إجراءات ترحيل القاصرين غير المصحوبين، الذين باتوا يملؤون شوارع فرنسا، مضيفاً في مقابلة مع صحيفة Le Télégramme الفرنسية: "مسألة هؤلاء القاصرين الأجانب باتت تمثّل تحديًا حقيقياً يتم طرحه على جميع السّلطات العامة".

وقال المسؤول الفرنسي إنّ "هذا التّحدي مطروح على جميع سلطات البلاد، بالنّظر إلى المشاكل التي باتَ يطرحها هؤلاء القاصرين في فرنسا، فقد تمّ استقطابهم إلى شبكات دولية للاتجار بالمخدّرات، ومنهم من تورّط في عمليات سرقة واغتصاب"، وزاد: "هذا وضع خطير يتطلّب تدخلا عاجلا من قبل الرّئاسة الفرنسية".

واسترسل المتحدّث ذاته: "أستطيع أن أؤكد أن هناك مناقشات بين الرئيس ماكرون وملك المغرب بشأن إقامة مركز للتدريب والرعاية والإقامة في المغرب لرعايتهم في بلدهم"، مضيفاً أنّه "يجب تعزيز وسائل العدالة والشّرطة من أجل تحقيق الأمن في فرنسا".

وخلال العام الماضي، تمّ توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية، انتقلَ بموجبها أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة "لاغوت دور" بباريس؛ حيث يتجمع هؤلاء الأطفال.

الاتفاقية المعروفة باسم "الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني" تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.

جدير بالذكر أن هؤلاء القاصرين ينطلقون أساسا من ثغري سبتة ومليلية، ويمرون عبر إسبانيا ودول شمال أوروبا، ويستهدفون الوصول إلى إنجلترا أو الدول الإسكندينافية لاحقا.

ويعيش هؤلاء الأطفال وبعض المراهقين ضائعين ومشردين بشوارع وأزقة باريس، ترصدهم العيون يتعاطون الكحول لتجاوز موجات البرد القوية شتاء، ويلجؤون إلى السرقة للحصول على بعض النقود لسد رمقهم.

وسبق أن نشرت "لوباريزيان" شريطا يظهر بعض اللقطات لهؤلاء المراهقين وهم يتجولون في الشارع، واصفة إياهم بـ"المدمنين على الكحول والمخدرات" و"القذرين"، ومبرزة أن معظمهم لا يتحدثون الفرنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - saidos الخميس 27 غشت 2020 - 16:05
مرحبا باطفالنا. المثل المغربي يقول الى خناز اللحم تايهزوه ماليه. صيفطو لينا ولادنا. ونطلقو عليكوم الافارقة
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-52
2 - زكرياء الخميس 27 غشت 2020 - 16:09
بمعنى آخر، ترحيله أحياء ليموتوا جوعا في وطنهم..
أظف ذلك إلى معظم الشباب الذي يمتهن السرقة والإجرام في هذا البلد السعيد المغرب
كان الله في عون الشباب.
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34
3 - faridoo الخميس 27 غشت 2020 - 16:12
يمكن ترحيلهم ولكن تضمن لهم حقوقهم الاجتماعية والحقوقية مانضمن لكم حيث البعض سامحهم الله لايعترفون بهذه الاخير كلشي عندهم مهضوم لاحقوق الناس ولاحقوق الحيوان وهذا فارض نفسه علينا والله اغير الحال والمآل للافظل
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-15
4 - .noureddine الخميس 27 غشت 2020 - 16:14
يجب طردهم فورا حتى لا ينكدوا ويضروا حياة الفرنسيين .
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-25
5 - حمان ولد واد الحجل و البوري الخميس 27 غشت 2020 - 16:16
لماذا المغرب يحملوهما لا طاقة له به. المتعلم اللغة الصينية او الانجليزية و نتقدم و نعتمد على التكوين في اللغات و الاعلاميات و على الشباب ان يبتعدوا عن المخدرات و .... ويكونوا انفسهم في الأنترنيت .الصين تستفيد و تفيد ...
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-12
6 - samir الخميس 27 غشت 2020 - 16:16
في الحقيقة يجب على المغرب ان يسن قانونا لتحديد النسل , مثلا لكل اسرة فقيرة عليها ان تنجب طفلا واحدا, لماذا الفقراء والمتسولين في المغرب يلدون بالكثرة ويرمون اطفالهم لاوروبا لتطعمهم خبزا ,
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116
7 - الصالحي الخميس 27 غشت 2020 - 16:18
اودي خليهم هاربين. هنا في المغرب الى غير بغيتي تقاد البطاقة الوطنية كايديرو فيك الملح السكر في الدم و انت باقي صغير. جيب جيب .خليو الناس تهرب فين رادينهم
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4
8 - سميرة الخميس 27 غشت 2020 - 16:21
أطفال مغاربة بالألوفات متشردين في العواصم والمدن الأوربية،أ هذه هي هيبة الدولة، هيبة الدولة ليس هو السجون والقمع والذل والتعذيب والتشرد والتسول والزرواطة كما يدعي العياشة،بل مفهوم هيبة الدولة عند المواطن الأوروبي هو بناء المستشفيات والجامعات بمواصفات عالمية،وخلق فرص شغل شريف للجميع،ليس كخادمة يفعل ما يفعل بها وفي حقول الفراولة.هيبة الدولة هو العدل والمساواة وليس الترهيب والترعيب
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31
9 - ابو اسراء الخميس 27 غشت 2020 - 16:23
شباب بدون بوصلة يتشبتون بحلم سريالي ثمار منظومة تربوية فاشلة يشترك فيها الاباء والمدرسة والمجتمع بكل اطيافه....
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21
10 - Said الخميس 27 غشت 2020 - 16:28
وا مشكيل عويص هدا. برجوعهم إلى المغرب سينظافون إلى طوابير اللصوص والمتسولين. الله يحفظ أو صافي.
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15
11 - الجيلالي البيساوي الخميس 27 غشت 2020 - 16:29
أوافقك الرأي الأخ سمير لمزاليط كيولدو بزاف أبطال العالم في النسل، يجب على الدولة المغربية ان تعاقب كل مزلوط هو وزوجته بمجرد ان يلدوا رضيعا، و وجب تشديد هذه العقوبات ان تجاوز عدد الأبناء اثنان 2... لمزاليط بركة من التناسلي الله يعطيكم...... ف.......
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20
12 - مواطن من المهجر الخميس 27 غشت 2020 - 16:29
أطفال مغاربة مشرّدين في شوارع فرنسا‬.....؟؟؟؟؟؟؟؟

وليس فقط في فرنسا بل في أوروبا بأسرها

مساكين حقهم من خيرات المغرب نهبوه ربان لارام ومسيريها
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14
13 - لما لا الخميس 27 غشت 2020 - 16:29
ما هو المشكل، على المغرب التحكم في حدوده والاستثمار لكي يجد شبابنا الرغبة في الجلوس في المغرب!
المغرب يجلي الافارقة ايضا!
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5
14 - احمد الخميس 27 غشت 2020 - 16:29
هذا يعني أننا لدينا فائض في الاطفال المشردين. وهذه الظاهرة ليست فقط بفرنسا بل حتى بإيطاليا ودول أخرى أوروبية.
ألا تعد هذه الحالة وسمة عار على المسؤولين؟
الغريب في الامر هو أن الدولة واعية بهذه الحالة وتترك المجال لدول أخرى كي تتكفل برعاياها.
فمتى يتم الاهتمام بالمواطنين.
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18
15 - الوطنية الخميس 27 غشت 2020 - 16:35
كيف وصل هؤلاء الأطفال القاصرون إلى هناك وكيف يتم تشخيص هل هو مغربي او من إحدى الدول العربية لان البشرة متشابهة سؤال يجب طرحه قبل ترحيلهم إلى المغرب حتى لا يعاني تشردا من نوع اخر
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-5
16 - في باريس. .. الخميس 27 غشت 2020 - 16:35
هناك جنسيات مختلفة متشردة في شوارع أوربا عامة وفرنسا خاصة ، المغاربة وحدهم يشار اليهم بالسبابة !؟ اوﻻد جيتان ( الهجر ) منتشرون في كل مكان في أوربا ، ويمتهنون السرقة والتسول والدعارة. ..وو.. وﻻ احد يتكلم !! هذا دليل على ان لدينا حكومة واحزاب وحقوقيون يمثلون الشعب بمعنى الكلمة. ..!!
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-2
17 - مهاجرو الخميس 27 غشت 2020 - 16:40
سؤال محير لمادا يهربون من وطنهم الام
لمادا يفضلون النوم في شوارع باريس ولا ينامون في منازلهم
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16
18 - حمدان علي الخميس 27 غشت 2020 - 16:44
هذا هو حال أناس اجمل بلد في العالم !!
الحمد لله على وجود احداث تفضح نفاق المسؤولين وتفضح تجار الوهم والوعود الفارغة بسياسة نيني يامومو !!
فضائح لا تنتهي في مختلف بقاع العالم جعل من المغرب من أوائل الدول
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7
19 - ملاحظ الخميس 27 غشت 2020 - 16:46
اعتقذ ان الزنا يساهم في ولادة أطفال غير شرعيين يصبح اغلبهم مجرمين ويشكلون تهديدا على المجتمع، لذا يجب التفكير في حلول واقعية قابلة للتطبيق على أرض واقع المغرب، فمثلا مدونة الاسرة ساهمت في كثرة الأطفال المشردين، لماذا لايتم التفكير في تغييرها للحد من هذه الظاهرة التي تمس سمعة البلاد والعباد، وكما يمكن إحصاء الممارسات للبغاء وتسلم لهن علب الواقي الذكرى مجانا كل أسبوعين أو ثلاث، لحمايتهن من الحمل غير الشرعي، كذا الأسر المعوزة التي لاتستطيع توفير هذه الوسائل، لأن مايتم صرفه على مطاردة هؤلاء ونتائج تصرفاتهم غير الأخلاقية تكبد خسائر جسيمة للاقتصاد الوطني.
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3
20 - REG الخميس 27 غشت 2020 - 16:49
قال الشاعر....الغنى في الغربة وطن ....والفقر في الوطن غربة.
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7
21 - ichtghak ichtghasn الخميس 27 غشت 2020 - 16:51
ليس فقط في باريس؛ حتى في المدن داخل المغرب، منضر يندى له الجبين، ضائعون في وطنهم، لم يكرح قط مشكلهم في غرفة البرلمان؛ اليس لهم حق العيش ام اتهم ليسوا مغاربة و ما هم الا ارقام؟
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4
22 - L'arrivée الخميس 27 غشت 2020 - 16:53
اطفال وبنات في شواريع باريس دايرة 18 و19 و10
من عشرة سنوات الى 18 سنة يتحولون في شوارع
سرقة في نهار وفي ليل نوم في حدايق وعند الشرطة
جمعيات اطفال تراقبهم في نهار وخاصة بنات من أي مكروه
في ليل يعطوهم سكنات تسما الفواي foyer mineur
وبعض يتجول من هولاظدا الى بلجيكا المانيا وفرنسا
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1
23 - rachid الخميس 27 غشت 2020 - 16:53
لماذا ترحيل الاطفال المغاربة وترك أطفال الدول الإفريقية في باريس والإعتراف بهم وتسوية أوراقهم وتدريسهم. هل نحن لسنا مستعمرة فرنسية مثل الدول الإفريقية جنوب الصحراء أو الأفارقة أيضا أحسن منا. أنا مغربي ولا أفتخر بمغربيتي. ليتني ولدت في اليابان.
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5
24 - Moha boutfounast الخميس 27 غشت 2020 - 16:53
Ces enfantsn n'ont pas profiter de la chance qu'ils ont.étant mineurs on les a placé dans des centres de formations mais ils y restent pas
Ils se sauvent pour retourner dans la. rue.
Allah ihdihoum
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-1
25 - من باريس إلى البيضاء الخميس 27 غشت 2020 - 16:56
بلا شك هؤلاء المشردون سيكونون قريبا بشوارع الدار البيضاء
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4
26 - من لمدوخ الى سمير الخميس 27 غشت 2020 - 16:58
هههه اودي على تحديد النسل صافي لقتي الحل وكان كانت عندنا واحد 200 مليون وخا ولكن عندنا غير 40 مليون و مساحة المغرب 750000 كم مربع و غني بالتروات الطبيعية ... المانيا مساحتها 350000 ماكملاش حتى نص المغرب و عدد سكان 80 مليون و عندهم نقص فاليد العاملة
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-3
27 - مهاجر مغربي الخميس 27 غشت 2020 - 17:05
الحكومات المغربية مند الاستقلال لا تحترم نفسها ولا تبدل اي جهد في هذه الدراما مند ثلاثين سنة في المهجر أصبح اطفال مغاربة يتقاطرون بالاولوفات ويمكن انهم أكثر من مليون طفل وطفلة ومنهم من اصبح رجلا يافعا متخصص في العنف والاجرام الخ....ليس ذنبهم قوانين اوربا الإنسانية وحقوق الإنسان ووجود جمعيات تساعد.اطفال العالم لكن المغاربة لا يحبون الاندماج الا القليل.وهذاراجع لأن أغلبهم جاء إلى اوربا عن طريق مافيا اتجار بالبشر الموجودة في المغرب وبعض أفراد الجالية .لكن الان صعب جدا لارجاعهم الى المغرب وكذالك المغرب غير قادر على اندماجهم وليست له القدرة المادية وخاصة في هذه المرحلة كرونا وما يعانيه آلاف المواطنين العالقين في الداخل والخارج .يقول المثل العين بصيرة واليد قصيرة وما بقدر. الملك أن يتعامل مع ملايين المغاربة يعيشون على الهامش.المغرب دولتنا ضعيفة هذا هو الواقع يقول المثل المزوق منيرة شهير منداخل.
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0
28 - Abdel الخميس 27 غشت 2020 - 17:06
en principe ces gars ont pris beaucoup de risque en étant mineur pour en fin se trouver dans la capitale française, normalement ces jeunes devaient être régularisés et formés , leur pays d'accueil sera le premier gagnant sur le plan économique a long terme
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-1
29 - مغاربة الشتات الخميس 27 غشت 2020 - 17:06
يجب عل الملك ارجاع ملايين المغاربة في فرنسا ال وطنهم المغرب واعطاءهم فرص العيش الكريم في بلدهم وليس الذل والبهدلة في بلاد الاخرين. ففي فرنسا يوجد ملايين المغاربة يمتهنون التسول والسرقة والله قمة الذل. الي متي هاذا الذل ؟؟؟ الي متي المغاربة مجبرون عل الهجرة والحريك ؟؟؟ ال متي يا مسؤولون ؟؟؟
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2
30 - ben الخميس 27 غشت 2020 - 17:08
لا مفر للمغرب وجميع دول المغرب العربي الثلااث،ان يظعو قانونا لتحديد النسل كما تفعل الصين؟ لا يعقل ان نبقي في عام 2020ونقول لتولد اتولد برزق؟شعب اغلبه امي؟ فكيف باولااده ان يكونوا؟الدولة لا يمكن لها ان تتحمل كل هاذه الاعباء،كثير من العائلات ليس لهم لا سكن لاايق،ولا شغل تابث،ومغدع ذالك تجدهم عندهم عشرت اطفال؟
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2
31 - مواطن مغربي الخميس 27 غشت 2020 - 17:08
و ماذا عن الاطفال الافارقة المشردين في المغرب يمتهنون التسول في الطرقات.
لماذا لا يتم ترحيلهم الى بلدانهم . ام انهم مرحب بهم في المغرب .
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3
32 - Kamal الخميس 27 غشت 2020 - 17:10
26
الفرق هو ان الالمان لا يقذفون باطفالهم لكي يطعمهم الجيران.
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6
33 - med touta الخميس 27 غشت 2020 - 17:17
هادا نتاج التعليم بالمغرب ولنا المزيد من الأطفال هنا بالمغرب بدون مأوى ويستخرج فوجا آخر في المستقبل ..حسبي الله ونعم الوكيل
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0
34 - Il faut refuser الخميس 27 غشت 2020 - 17:17
Bonjour,
il faut que le maroc refuse de recevoir ces enfant car si on ouvre la porte il vont nous envoyer d'autre catégorie des personne,
il faut que la justice marocain tranche ,et en fonction des dossier on peut les recevoir ou pas, on ne peut pas accepter comme ça, car ces enfants sont mineur, et son sur le sole française, donc la france a une responsabilité sur eux, on ne peux pas les envoyée comme ça,
j'ajoute il n'y a pas que des marocain, il y a des algériens, tunisien, et d'autre nationalité

l’Algérie et la Tunisie ont refusé de les recevoir

il faut que le Maroc montre c'est un paye de droit et chaque décision doit passer par la justice, parlement
et on doit pas accepter la pression de qui que soit
,
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1
35 - احمد سلييييييييم الخميس 27 غشت 2020 - 17:19
أولا يجب رعايتهم في فرنسا والتكافل بهم متفهم متل أطفال من جنسيات اخري .
لا يجب ترحيلهم إلى المغرب . فهاد يحل مشكل فرنسا ولا يحل مشكل هؤلاء الأطفال
فرنسا عليها الاعتناء بهم وتسوية وضعيتهم .
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-2
36 - مهاجر الخميس 27 غشت 2020 - 17:21
منذ اكثر من 5 سنوات وانا ارى هؤولاء القاصرين وحتى اني قدمت المساعدة لبعضهم في باريس ونواحيها, لكنهم يرفضون حتى مساعدة الجمعيات لهم عكس الافارقة جنوب الصحراء اللذين اندمجوا هنا بسرعة والكل يحبهم ويعطف عليهم. الأطفال المغاربة عنيفون جدا ولا يتكلمون الا بالشتم والكلام الساقط, واصبحوا مجرمين بمعنى الكلمة السرقة والمخذرات والكحول وشتى انواع الاجرام ويستغلون في الدعارة. لقداصبحوا علة على الفرنسيين هربوا من الفقر والتشرد والذل...ليصتدموا بالواقع ولن يخرجوا منه ابدا لان ليس لهم الارادة والعزيمة والتربية والاخلاق كغيرهم من البشر.
_لماذا المغرب تخلى وشرد ولم يستطع إدخال 700 مغربي ومغربية منذ شهر مارس من سبتة ومليلية على بعد أمتار إلى يومنا هذا؟؟؟
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37 - Moad الخميس 27 غشت 2020 - 17:21
مع العلم ان حبوب منع الحمل تعطى في المغرب بالمستوصفات مجانا للنساء.
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0
38 - مغربي في المهجر الخميس 27 غشت 2020 - 17:23
في بلجيكا عدد كبير من شباب مغاربة في مقتبل العمر يتسكعون في الشوارع و يتسولون ويباتون في العراء يفترشون الارض ويتلحفون الفضاء .انهم ينتظرون المصير المجهول قد ياتي او لا يتي. المهم انهم هربوا من المغرب .الذي لا ينصف مواطنيه ولا ينالوا شيءا من ثروات بلادهم التي اكلها الحوت الكبير.
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1
39 - زهور الخميس 27 غشت 2020 - 17:25
ارى جل المعلقين يلقون اللوم على المغرب، و على المسؤولين و على الأوضاع في المغرب، و انا اشك في ان يكونوا مغاربة، فاما هم من الجزائريين الحقودين أو من الذباب الاماراتي، فلهؤلاء اقول أولئك القاصرين قد ذهبوا بمحض إرادتهم دون اخبار اسرهم لأنهم ما زالوا يعيشون في وهم ان فرنسا جنة و ان من دخلها سيصبح غني، و معظم هؤلاء من البوادي حيث أن أهاليهم لديهم فلاحة و مواشي و خيرات و لكن هم يحلمون بأوروبا يعني أن ليس الجوع أو القهر الذي دفعهم للهجرة الحمد لله المغرب بلد فلاحي و لدينا اكتفاء ذاتي و نصدر الفائض من كل الخيرات، فللاعداء اقول اهتموا بمشاكلكم و همومكم فانتم لستم احسن منا و النفط الذي تتباهون به لم يعد يساوي شيئ.
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40 - ليتني لم اخلق... الخميس 27 غشت 2020 - 17:26
هذا يدل على فشل اصحاب القرار في البلاد على جميع المستويات، بكل صراحة عار على أمة أن ترمي بفلدات كبدها في أحضان مجتمعات أخرى في أحضان الرديلة والحرمان والتسول، هدا هو قمة الدل والهوان وعدم المسؤولية وموت الضمير ...
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41 - عبدالله الخميس 27 غشت 2020 - 17:29
فرنسا تتكلم عن القصر من جميع البلدان و نحن نتحدث بكونهم كلهم مغاربة بينما الرومانيون مثل النحل و الافارقة كدلك
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42 - ABDELJEBAR الخميس 27 غشت 2020 - 17:32
CET APRES MIDI J AI DISCUTE AVEC UN ENFANT DE 8 ANS ENVIRON IL M A SIGNALE QUE SON PERE NE TRAVAILLE PAS ET SA MERE TRAVAILLE DANS UN CAFE ET IL EST LE CADET DE 6 AUTRE FRERES
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43 - عبد الله الخميس 27 غشت 2020 - 17:33
حذار اخطار اطفال متشردي المغربة ليسوا كمتشردي المغرب اطفال لا يخافون ولا ينهزمون ستلقى شرطتنا صعوبة معهم اللهم الا اذا ظمنت لهم فرنسا حقوق التعليم الجيد في المغرب بأساتذة اكفاء .
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