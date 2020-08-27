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كُتّاب وآراء
باريس تتواصل مع الرباط لترحيل أطفال مشرّدين في شوارع فرنسا
مازالت قضية الأطفال المغاربة المشرّدين بشوارع فرنسا تؤرق بال المسؤولين الأمنيين في باريس، إذ نقلت وسائل إعلام وجود اتّصالات على أعلى مستوى ما بين الرباط وباريس لمباشرة إجراءات ترحيلهم إلى وطنهم، مع ضمانِ حقوقهم الاجتماعية والقانونية.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام فقد باشر كلّ من الرّئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والملك محمد السادس، اتّصالاتهما بشأنِ قضية القصّر المغاربة غير المصحوبين الذين يصلون إلى فرنسا. وذلك بالنّظر إلى حجم التّحديات التي باتت تطرحها هذه القضيّة، حسب تصريحات النّائب الفرنسي فلوريان باشيلييه، المقرب من وزير العدل الحالي إريك دوبون موريتي.
وأكّد النّائب الفرنسي، في تصريحات لموقع "تيلغرام"، وجودَ اتّصالات على أعلى مستوى ما بين الرّباط وباريس بشأن بدء إجراءات ترحيل القاصرين غير المصحوبين، الذين باتوا يملؤون شوارع فرنسا، مضيفاً في مقابلة مع صحيفة Le Télégramme الفرنسية: "مسألة هؤلاء القاصرين الأجانب باتت تمثّل تحديًا حقيقياً يتم طرحه على جميع السّلطات العامة".
وقال المسؤول الفرنسي إنّ "هذا التّحدي مطروح على جميع سلطات البلاد، بالنّظر إلى المشاكل التي باتَ يطرحها هؤلاء القاصرين في فرنسا، فقد تمّ استقطابهم إلى شبكات دولية للاتجار بالمخدّرات، ومنهم من تورّط في عمليات سرقة واغتصاب"، وزاد: "هذا وضع خطير يتطلّب تدخلا عاجلا من قبل الرّئاسة الفرنسية".
واسترسل المتحدّث ذاته: "أستطيع أن أؤكد أن هناك مناقشات بين الرئيس ماكرون وملك المغرب بشأن إقامة مركز للتدريب والرعاية والإقامة في المغرب لرعايتهم في بلدهم"، مضيفاً أنّه "يجب تعزيز وسائل العدالة والشّرطة من أجل تحقيق الأمن في فرنسا".
وخلال العام الماضي، تمّ توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية، انتقلَ بموجبها أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة "لاغوت دور" بباريس؛ حيث يتجمع هؤلاء الأطفال.
الاتفاقية المعروفة باسم "الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني" تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.
جدير بالذكر أن هؤلاء القاصرين ينطلقون أساسا من ثغري سبتة ومليلية، ويمرون عبر إسبانيا ودول شمال أوروبا، ويستهدفون الوصول إلى إنجلترا أو الدول الإسكندينافية لاحقا.
ويعيش هؤلاء الأطفال وبعض المراهقين ضائعين ومشردين بشوارع وأزقة باريس، ترصدهم العيون يتعاطون الكحول لتجاوز موجات البرد القوية شتاء، ويلجؤون إلى السرقة للحصول على بعض النقود لسد رمقهم.
وسبق أن نشرت "لوباريزيان" شريطا يظهر بعض اللقطات لهؤلاء المراهقين وهم يتجولون في الشارع، واصفة إياهم بـ"المدمنين على الكحول والمخدرات" و"القذرين"، ومبرزة أن معظمهم لا يتحدثون الفرنسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
أظف ذلك إلى معظم الشباب الذي يمتهن السرقة والإجرام في هذا البلد السعيد المغرب
كان الله في عون الشباب.
وليس فقط في فرنسا بل في أوروبا بأسرها
مساكين حقهم من خيرات المغرب نهبوه ربان لارام ومسيريها
المغرب يجلي الافارقة ايضا!
ألا تعد هذه الحالة وسمة عار على المسؤولين؟
الغريب في الامر هو أن الدولة واعية بهذه الحالة وتترك المجال لدول أخرى كي تتكفل برعاياها.
فمتى يتم الاهتمام بالمواطنين.
لمادا يفضلون النوم في شوارع باريس ولا ينامون في منازلهم
الحمد لله على وجود احداث تفضح نفاق المسؤولين وتفضح تجار الوهم والوعود الفارغة بسياسة نيني يامومو !!
فضائح لا تنتهي في مختلف بقاع العالم جعل من المغرب من أوائل الدول
من عشرة سنوات الى 18 سنة يتحولون في شوارع
سرقة في نهار وفي ليل نوم في حدايق وعند الشرطة
جمعيات اطفال تراقبهم في نهار وخاصة بنات من أي مكروه
في ليل يعطوهم سكنات تسما الفواي foyer mineur
وبعض يتجول من هولاظدا الى بلجيكا المانيا وفرنسا
Ils se sauvent pour retourner dans la. rue.
Allah ihdihoum
لماذا لا يتم ترحيلهم الى بلدانهم . ام انهم مرحب بهم في المغرب .
الفرق هو ان الالمان لا يقذفون باطفالهم لكي يطعمهم الجيران.
il faut que le maroc refuse de recevoir ces enfant car si on ouvre la porte il vont nous envoyer d'autre catégorie des personne,
il faut que la justice marocain tranche ,et en fonction des dossier on peut les recevoir ou pas, on ne peut pas accepter comme ça, car ces enfants sont mineur, et son sur le sole française, donc la france a une responsabilité sur eux, on ne peux pas les envoyée comme ça,
j'ajoute il n'y a pas que des marocain, il y a des algériens, tunisien, et d'autre nationalité
l’Algérie et la Tunisie ont refusé de les recevoir
il faut que le Maroc montre c'est un paye de droit et chaque décision doit passer par la justice, parlement
et on doit pas accepter la pression de qui que soit
,
لا يجب ترحيلهم إلى المغرب . فهاد يحل مشكل فرنسا ولا يحل مشكل هؤلاء الأطفال
فرنسا عليها الاعتناء بهم وتسوية وضعيتهم .
_لماذا المغرب تخلى وشرد ولم يستطع إدخال 700 مغربي ومغربية منذ شهر مارس من سبتة ومليلية على بعد أمتار إلى يومنا هذا؟؟؟