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كُتّاب وآراء
المغرب والأردن يناقشان تعزيز التعاون في القضاء
بحث سفير المغرب لدى الأردن خالد الناصري مع وزير العدل الأردني بسام التلهوني أوجه التعاون والتنسيق بين المغرب والأردن في المجالات القضائية والقانونية.
وتناول اللقاء، أيضا، سبل تعزيز التعاون في هذه المجالات في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والبروتوكولات المشتركة.
وأكد السفير الناصري العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين المملكتين المغربية والأردنية، التي أرسى دعائمها الملكان الراحلان الحسين بن طلال والحسن الثاني، وعززها الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني.
من جهته، شدد الوزير التلهوني على عمق العلاقات المتجذرة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، والنابعة من موقف واحد تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
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تعليقات الزوّار (2)
واحد تيخسر لواحد وجهو تيعطيوه عام ديال السجن بروتوكولات خاوية نستافدو من القضاء في بعض الدول الاوروبية متلا تكريس شي حد عرف تتسناك اقل عقوبة عشر سنوات وما الى كان شي ملف حوادت السير وطالبتي بالحق المدني
مشيتي واحد الاربع سنوات تا المحامي يركب فيك السكار والاعصاب وفي الاخر
ياخد كتر منك الخ