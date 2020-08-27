المغرب والأردن يناقشان تعزيز التعاون في القضاء

هسبريس ـ مُتابعة

بحث سفير المغرب لدى الأردن خالد الناصري مع وزير العدل الأردني بسام التلهوني أوجه التعاون والتنسيق بين المغرب والأردن في المجالات القضائية والقانونية.

وتناول اللقاء، أيضا، سبل تعزيز التعاون في هذه المجالات في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والبروتوكولات المشتركة.

وأكد السفير الناصري العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين المملكتين المغربية والأردنية، التي أرسى دعائمها الملكان الراحلان الحسين بن طلال والحسن الثاني، وعززها الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني.

من جهته، شدد الوزير التلهوني على عمق العلاقات المتجذرة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، والنابعة من موقف واحد تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية.