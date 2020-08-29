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الرئيسية | مدارات | كتاب جديد يستعرض "تأثير الحراك الشعبي بالريف"

كتاب جديد يستعرض "تأثير الحراك الشعبي بالريف"

كتاب جديد يستعرض "تأثير الحراك الشعبي بالريف"
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 09:40

أصدر محمد المجوضي كتابا يستقرئ جوانب من تأثير حراك الريف، اختار له عنوان "تأثير الحراك الشعبي بالريف".

ويهدف هذا الكتاب، حسب مؤلفه، إلى القيام بقراءة أولية في بعض جوانب تأثير الحراك الشعبي بالريف، الذي اندلع بعد فاجعة "طحن" الشاب محسن فكري ليلة 28 أكتوبر 2016.

واعتبر الكاتب أن عمله "محاولة لفهم التغيير الذي حققته -ولم تحققه- هذه الحركة الاجتماعية الفتية والفريدة في إطار تحديها للسلطات المغربية لحل الإشكاليات التي يعرفها الريف، والتي مازالت إلى حدود اليوم تشغل بال الكثير من الريفيين، في الداخل أو في الشتات".

وشدد الكاتب على أنه للقيام بهذه القراءة بمنهجية أكثر موضوعية وعلمية، استعان بأدوات تحليل بعض النظريات التي عالجت موضوع تأثير الحركات الاجتماعية، مع الوقوف عند بعض أسباب اندلاع هذا الحراك، وأهدافه، وبعض محطاته.

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