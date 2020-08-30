كراسات تربوية تناقش "المدرسة وإشكال التنمية"

محجوب بنسعيد

صدر العدد الخامس من مجلة كراسات تربوية، تحت عنوان "المدرسة وإشكالات التنمية المؤجلة..مقاربات واتجاهات متكاملة". ويقع العدد في 279 صفحة من القطع المتوسط، واشتمل على عدد من الدراسات النظرية والميدانية التي أعدها نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس التربوي من المغرب والجزائر والعراق، وطلبة باحثين في سلك الدكتوراه من المغرب في كليتي علوم التربية والآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس، ومن جامعة ابن خلدون بالجزائر.

وتضمن العدد دراسة للأستاذ محمد الدريج بعنوان "ما بين اللسانيات التطبيقية وديداكتيك اللغات"، ودراسة للأستاذ الهاشمي صابر بعنوان "الإستراتيجيات المطامعرفية ومهارات بناء الكلمة في اللغة العربية"، ودراسة للطالبة الباحثة في سلك الدكتوراه بكلية علوم التربية بالرباط سلمى بنسعيد بعنوان "الشباب المغربي: من أساليب التنشئة التربوية إلى العنف ضد الأصول"، ودراسة للأستاذ مولاي مصطفى البرجاوي بعنوان "دينامية الجماعات وتطبيقاتها في المجال البيداغوجي والمهني"، ودراسة للأستاذة نورة سهال بعنوان "نحو حوار للغات عوض حرب اللغات بالمدرسة المغربية".

كما تضمن العدد دراسة للأستاذة عدة قادة بعنوان "تعليمية اللغة العربية من المدارسة إلى الممارسة"، ودراسة للطالب الباحث في سلك الدكتوراه بجامعة بان خلدون بالجزائر عبد القادر العربي بعنوان "الإدراك العقلي ودوره في اكتساب التعلمات، دراسة مقارنة بين ابن خلدون وبياجيه"، ودراسة للطالبة الباحثة في سلك الدكتوراه بكلية علوم التربية بالرباط الآنسة رشيدة اعلايوان بعنوان "إشكالات إنجاز الدرس اللغوي في الكتاب المدرسي، السنة الأولى باكالوريا نموذجا"، ودراسة للطالب الباحث في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط إبراهيم بن مدان بعنوان "إسهامات اللسانيات في تدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها"، ودراسة للأستاذ عبد الرحيم ناجح بعنوان "أثر تعليم المعجم على ضبط النبر الصرفي لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية"، ودراسة للأستاذة نعيمة بعلاوي بعنوان "اللغة العربية والترجمة: الكفاءات المعرفية بين النشاط الآلي والنشاط الواعي"، ودراسة للأستاذ مولاي أحمد الهاشمي علوي بعنوان "التربية الدامجة، المرجعيات وأفق التنزيل"، ثم دراسة بعنوان "جودة التعليم في المناهج التعليمية الجزائرية للجيل الثاني من خلال النظرية البنائية الاجتماعية فيجوتسكي، مادة العلوم الطبيعية في المرحلة المتوسطة نموذجا"، أنجزها الأساتذة سرمد جاسم محمد الخزرجي، وقنوعة عبد اللطيف، وباللموشي عبد الرزاق.

يذكر أن مجلة كراسات تربوية دورية مغربية محكمة متخصصة في قضايا سوسيولوجيا التربية والتكوين، تصدر باللغة العربية، ويديرها ويرأس تحريرها الأستاذ الصديق الصادقي العماري.

وتتكون هيئة تحرير المجلة ولجنتها العلمية من نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في مجالات علوم التربية وعلم النفس التربوي وسوسيولوجيا التربية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والفلسفة والأنثروبولوجيا، والأدب الحديث، والمسرح وفنون الفرجة، واللغة العربية، واللسانيات، ومناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية، وديداكتيك اللغة العربية.