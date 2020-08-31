"ابتزاز مفضوح" .. جبهة البوليساريو تُعرقل حركة السير بالكركرات

هسبريس من الرباط

رغم تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة المتكررة ودعوته إلى ضرورة الحفاظ على الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات، دفعت جبهة البوليساريو الانفصالية مجموعة من عناصرها اليوم الاثنين إلى عرقلة حركة السير في هذا المعبر الحدودي.

وعمد صحراويون إلى عرقلة الحركة التجارية بمعبر الكركرات قادمين من وراء المنطقة العازلة، ورفعوا شعارات انفصالية و"خرقة" جبهة البوليساريو، إضافة إلى توجيه اتهامات إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وتأتي الخطوات الاستفزازية بالمعبر الحدودي تزامناً مع قرب استعداد مجلس الأمن الدولي لدراسة تطورات ملف الصحراء المغربية في أفق إصدار القرار الأممي بشأن التمديد لبعثة المينورسو المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر 2020.

وقالت عائشة الدّويهي، رئيسة مركز الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، إن التصعيد في معبر الكركرات ليس الأول من نوعه، بل جاء تتمة لجملة من التهديدات الصادرة عن قيادات جبهة البوليساريو في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الناشطة الصحراوية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عرقلة حركة السير المدنية والتجارية بالمعبر الحدودي تأتي بعد تلويح جبهة البوليساريو بالمرور إلى مرحلة تصعيدية جديدة، والتخلي عن المسار الأممي لحل النزاع المفتعل.

وبعد عقد لقاءات تحريضية في المنطقة العازلة، تقول الدويهي، فإن البوليساريو تهدف اليوم إلى الابتزاز المفضوح والضغط على المنتظم الدولي من أجل تسريع إيجاد حل لهذا النزاع، خصوصا في سياق قرب انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وحذرت رئيسة مركز الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان من خطورة التحركات الانفصالية غير محسوبة العواقب في معبر الكركرات بالصحراء، مشيرة إلى أن المنطقة تبقى مفتوحة على أفكار راديكالية وعمليات إرهابية والاتجار الدولي بالبشر.

وتشدد الناشطة الحقوقية أن القارة الإفريقية تواجه تحديات مرتبطة بالأمن والسلام بالمنطقة، و"لذلك رفعت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة مؤخرا بأديس أبابا شعار: (إسكات البنادق)، لكن زعيم البوليساريو الذي شارك في أشغال هذه القمة مباشرة بعد عودته شرع في التلويح بحمل السلاح".

وفي يناير الماضي، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تحذيرا قويا إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، بسبب إقدامها على عرقلة حركة معبر الكركرات.

وطالب غوتيريس في بيان شديد اللهجة الجبهة الانفصالية بـ"السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة، والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة".

وسجل في السياق ذاته أن ما عمدت إليه البوليساريو من تهديد لعبور رالي "أفريكا إيكو رايس"، يزيد القلق بخصوص التوترات الحاصلة بالصحراء.