24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نتف من سيرة فاروق حمادة العلمية .. "محدث راسخ ومربي ناصح" (5.00)

  2. هل يبطل مجلس المنافسة اتفاق شركات التأمين بشأن حوادث السير؟ (5.00)

  3. إلزامُ الأساتذة بمهام تصوير الدّروس والتّعقيم يجلبُ انتقادات لأمزازي (5.00)

  4. "كوفيد-19" يخفض واردات الشركات المغربية من اللعب الصينية (5.00)

  5. عامل النّاظور يفرض الحجر على ميناء غرب المتوسط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | "ابتزاز مفضوح" .. جبهة البوليساريو تُعرقل حركة السير بالكركرات

"ابتزاز مفضوح" .. جبهة البوليساريو تُعرقل حركة السير بالكركرات

"ابتزاز مفضوح" .. جبهة البوليساريو تُعرقل حركة السير بالكركرات
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 20:00

رغم تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة المتكررة ودعوته إلى ضرورة الحفاظ على الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات، دفعت جبهة البوليساريو الانفصالية مجموعة من عناصرها اليوم الاثنين إلى عرقلة حركة السير في هذا المعبر الحدودي.

وعمد صحراويون إلى عرقلة الحركة التجارية بمعبر الكركرات قادمين من وراء المنطقة العازلة، ورفعوا شعارات انفصالية و"خرقة" جبهة البوليساريو، إضافة إلى توجيه اتهامات إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وتأتي الخطوات الاستفزازية بالمعبر الحدودي تزامناً مع قرب استعداد مجلس الأمن الدولي لدراسة تطورات ملف الصحراء المغربية في أفق إصدار القرار الأممي بشأن التمديد لبعثة المينورسو المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر 2020.

وقالت عائشة الدّويهي، رئيسة مركز الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، إن التصعيد في معبر الكركرات ليس الأول من نوعه، بل جاء تتمة لجملة من التهديدات الصادرة عن قيادات جبهة البوليساريو في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الناشطة الصحراوية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عرقلة حركة السير المدنية والتجارية بالمعبر الحدودي تأتي بعد تلويح جبهة البوليساريو بالمرور إلى مرحلة تصعيدية جديدة، والتخلي عن المسار الأممي لحل النزاع المفتعل.

وبعد عقد لقاءات تحريضية في المنطقة العازلة، تقول الدويهي، فإن البوليساريو تهدف اليوم إلى الابتزاز المفضوح والضغط على المنتظم الدولي من أجل تسريع إيجاد حل لهذا النزاع، خصوصا في سياق قرب انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وحذرت رئيسة مركز الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان من خطورة التحركات الانفصالية غير محسوبة العواقب في معبر الكركرات بالصحراء، مشيرة إلى أن المنطقة تبقى مفتوحة على أفكار راديكالية وعمليات إرهابية والاتجار الدولي بالبشر.

وتشدد الناشطة الحقوقية أن القارة الإفريقية تواجه تحديات مرتبطة بالأمن والسلام بالمنطقة، و"لذلك رفعت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة مؤخرا بأديس أبابا شعار: (إسكات البنادق)، لكن زعيم البوليساريو الذي شارك في أشغال هذه القمة مباشرة بعد عودته شرع في التلويح بحمل السلاح".

وفي يناير الماضي، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تحذيرا قويا إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، بسبب إقدامها على عرقلة حركة معبر الكركرات.

وطالب غوتيريس في بيان شديد اللهجة الجبهة الانفصالية بـ"السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة، والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة".

وسجل في السياق ذاته أن ما عمدت إليه البوليساريو من تهديد لعبور رالي "أفريكا إيكو رايس"، يزيد القلق بخصوص التوترات الحاصلة بالصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عادل الاثنين 31 غشت 2020 - 20:08
المغرب كايفرط بزاف بزاف والله العظيم ما عرفتش علاش.. واش ما عندناش عسكر اللي يوقف ليهوم تما.. واش كاينا السيبة لهاد الدرجة اللي جا يبدا يستابح فكرامتنا.. راه خاص يديرو شي جل لهاد الزمر راه عيقو بزاف..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - المهاجر الاثنين 31 غشت 2020 - 20:10
هذا ما تقصده الجزاير باليد الممدودة والعلاقة الاخوية بين الشعبين صدقوني لم حكام العرب هم الغباء بنفسه الم يتعلموا من التاريخ وليس لهم اي بعد النظر العالم يتغير واصبح تكثلات ومصالح وهم يبعون كل شيء من اجل لا شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.