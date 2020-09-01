مجلس حقوق الإنسان يشارك في "مشاورات جنيف"

هسبريس من الرباط

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بجنيف، في أشغال المشاورات غير الرسمية المنظمة من قبل الميسرين لمسلسل دعم هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والفاعلين المعنيين، خاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

وأشار المجلس إلى أنه قدّم مساهمة كتابية تم تقاسمها مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والميسرين لمسلسل دعم هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ مضيفا أنه "إلى جانب المجلس، فقط 6 مؤسسات وطنية من أصل 122 قدمت مساهماتها الكتابية في هذا المجال، بما في ذلك الهند، والأرجنتين، وغواتيمالا، واليونان والدنمارك".

وألقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر "الفيديو" وبدعوة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مداخلة شفوية خلال هذه المشاورة، تناول خلالها بالتفصيل النقاط التي تم التطرق إليها في مساهمته الكتابية، كما سلّط الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المصنفة "أ" في تنفيذ ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات، واقترح أن تكون هذه التوصيات مركزة وأن تتناول حصريا التزامات الدول بموجب المعاهدات المصادق عليها.

وبعد التذكير بأهمية احترام الدول لالتزامها بتقديم التقارير، اعتبر المجلس أن "عملية إعدادها يتعين أن تكون مبسطة وموحدة، من خلال اعتماد قواعد مشتركة ومنسجمة بشأن شكل ومحتوى التقارير الوطنية الموازية، وأن تكون هذه التقارير متاحة بلغتين على الأقل من اللغات التي تعتمدها الأمم المتحدة لنشرها بشكل أفضل بين أعضاء هيئات المعاهدات"، داعيا في الوقت ذاته إلى "ضرورة تكثيف برامج تعزيز القدرات لجميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية".

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مساحة ودعم أكبر لتحسين مشاركتها أثناء عملية فحص الدول، من خلال منحها، على سبيل المثال، إمكانية عقد اجتماعات خاصة مع مقرر-الدولة؛ كما دعا إلى استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بصلاحيات شبه قضائية، من قبل هيئات المعاهدات حول الشكاوى الفردية التي تتلقاها من مصادر مختلفة.