السلطة القضائية تكشف حصيلة المحاكمات عن بعد‎

هسبريس من الرباط

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حصيلة عمل المحاكم خلال أربعة أشهر في ظل التدابير المتخذة بعموم التراب الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأورد المجلس، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن محاكم المملكة قامت في الفترة بين 27 أبريل و28 غشت بعقد 5572 جلسة عن بعد، أدرجت خلالها 96 ألفا و888 قضية، واستفاد منها 112 ألفا و992 معتقلا.

وشدد البلاغ على أن هؤلاء المعتقلين عبروا عن موافقتهم، فتمت محاكمتهم عن بعد تفاديا لكل المخاطر الوبائية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، مؤكدا الاعتزاز بـ"الحصيلة الهامة التصاعدية والمؤشرات الإيجابية التي تحققت من خلال تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز، بفضل الانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة، في إطار من التعاون والانسجام".

واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "هذه الحصيلة والأرقام والمؤشرات المتميزة تحمل الكثير من الدلالات والمضامين التي تلزم بتقديم الشكر والثناء لكل الشركاء والفاعلين، وتحفز على مواصلة تفعيل هذا الخيار الإستراتيجي بكثير من الطموح، والحرص على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة".

ونبه المجلس إلى ضرورة التزام الجميع بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة، والتعبئة التامة لتفعيلها بكل يقظة ومواطنة، منعا لانتشار عدوى هذا الوباء وحماية لأرواح وصحة وسلامة كل المهنيين والمرتفقين.

وختم البلاغ بتأكيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن تقديم هذه الحصيلة "يأتي سيرا على نفس نهجه التواصلي في تكريس أسس المقاربة التشاركية الحقيقية وقيم الانفتاح والشفافية، وتفعيلا لحق الجميع بخصوص تطورات حصيلة المحاكمات عن بعد، التي أكملت شهرها الرابع منذ أن أعطيت انطلاقتها يوم 27 أبريل الماضي كخيار إستراتيجي يوازن بين استمرارية المحاكم في أداء واجباتها والتزاماتها الدستورية والقانونية والحقوقية، وبين الحرص على حماية صحة وسلامة الجميع في ظل ظرفية صحية عالمية استثنائية".