24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:32
|17:03
|19:55
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "إعدام" جداريّة فنية بالبيضاء يطلق عنان انتفاضة إبداعيّة رقميّة
- كورونا والحجر الصحي يوقفان مُعاملات شركات المحروقات بالمغرب
- مرسوم تحديد اختصاصات المصالح المركزية يغير "جلد وزارة الداخلية"
- قطاع الصحة
- أفكار لشيّ الخضروات وتحويل البقايا إلى وجبات شهية
المغرب ينجحُ في إعادة "الحوار السياسي" بين أطراف الأزمة الليبية (5.00)
فرق البرلمان تقدّم تعديلات القانون الجنائي وسط توجس من "بلوكاج" (5.00)
موقع مقرّب من الاستخبارات الفرنسية يروج أخبارا زائفة حول المغرب (5.00)
الراحل عبد الجبار لوزير .. احتراف الفكاهة بعد تجربة جيش التحرير (4.67)
- أساتذة المغرب يخشون "الكارثة" ويقترحون تأجيل الدراسة إلى أكتوبر - (138)
- وفاة الفنان عبد الجبار لوزير عن سن 92 عاما - (128)
- المغرب يسجل 1672 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (68)
- المغرب يُراسل مجلس الأمن بعد عرقلة البوليساريو لمعبر الكركرات - (65)
- شوارع ليلة عاشوراء بالمغرب .. من عنف الوباء إلى وباء العنف - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البرلمان الجزائري يفتتحُ جلساته باستفزاز المغاربة
افتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته التشريعية الجديدة بتجديد دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية، في خطوة تعكس الاهتمام الذي يُوليه النظام الجزائري لملف نزاع الصحراء على حساب قضاياه الوطنية.
ورغم أن افتتاح البرلمان الجزائري كان في مناسبتين منفصلتين، الأربعاء، إلا أن رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خصصا حيزاً مهماً من خطاب الدورة التشريعية للمطالبة بـ"استقلال" الصحراء المغربية وتغذية الانفصال، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر منها الجزائر والمنطقة، المتعلقة بمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن مواقف بلاده ثابتة بخصوص مساندة "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق استفتاء ديمقراطي تنظمه منظمة الأمم المتحدة عبر بعثتها المينورسو من أجل تصفية الاستعمار".
ووصف رئيس الغرفة الأولى منطقة الصحراء المغربية بـ "آخر مستعمرة في إفريقيا"، داعياً إلى "استكمال عملية التحرر والانعتاق في القارة الإفريقية" وفق تعبيره الاستفزازي.
بدوره، جدد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة، دعم بلاده لخيار الانفصال في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن "مساندة الجزائر للشعب الصحراوي نابعة من مبدأ الجزائر في الوقوف إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها"، زاعماً أنه لا يوجد مشكل بين الجزائر والمغرب بهذا الخصوص، بتعبيره.
واستغربت مصادر إعلامية جزائرية "التطبيل الذي خصصه خطاب افتتاح البرلمان لجنرالات الجزائر"، فيما فسرت ذلك مصادر أخرى بأن الأمر يعود لتركيبة البرلمان التي تعود جميعها إلى عهد بوتفليقة، وهو ما يتطلب "شراء الولاءات" في ظل التحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية، وأبرزها تجاوز محطة التعديلات الدستورية المرتقبة.
وتأتي تصريحات البرلمان الجزائري متناقضة مع ترحيب المتحدث باسم الحكومة الجزائرية قبل أيام بالحوار مع المغرب وتجاوز المشاكل العالقةِ مع الجار الجزائري، مشددا على ضرورة تصفيةِ الخلافات الثّنائية وتحقيق تقارب حقيقي بين الرّباط والجزائر، باعتمادِ أسلوب الحوار والتّعاون.
واعتبر النّاطق الرّسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أن بلاده تدعم أي مبادرة هدفها البناء ولمّ الشمل، باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية؛ وذلك مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
على اي برلمان جزائري تتحدثون.... مجموعة من المرتزقة و الدمى في يد من يحكمون.
المملكة المغربية في صحرائها و اقسم بالله العظيم لن نسمح في شبر منها، فجربوا إن شئتم و سترون العجب العجاب... الله اعمها لكم.
ولكن لمدا لايتم الاستفتاء، أنا متأكد أنهم سيصوتون لصالح المغرب.
لأن جلالة الملك دشن العديد من الاوراش