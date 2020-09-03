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الرئيسية | مدارات | البرلمان الجزائري يفتتحُ جلساته باستفزاز المغاربة

البرلمان الجزائري يفتتحُ جلساته باستفزاز المغاربة

البرلمان الجزائري يفتتحُ جلساته باستفزاز المغاربة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:35

افتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته التشريعية الجديدة بتجديد دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية، في خطوة تعكس الاهتمام الذي يُوليه النظام الجزائري لملف نزاع الصحراء على حساب قضاياه الوطنية.

ورغم أن افتتاح البرلمان الجزائري كان في مناسبتين منفصلتين، الأربعاء، إلا أن رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خصصا حيزاً مهماً من خطاب الدورة التشريعية للمطالبة بـ"استقلال" الصحراء المغربية وتغذية الانفصال، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر منها الجزائر والمنطقة، المتعلقة بمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن مواقف بلاده ثابتة بخصوص مساندة "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق استفتاء ديمقراطي تنظمه منظمة الأمم المتحدة عبر بعثتها المينورسو من أجل تصفية الاستعمار".

ووصف رئيس الغرفة الأولى منطقة الصحراء المغربية بـ "آخر مستعمرة في إفريقيا"، داعياً إلى "استكمال عملية التحرر والانعتاق في القارة الإفريقية" وفق تعبيره الاستفزازي.

بدوره، جدد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة، دعم بلاده لخيار الانفصال في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن "مساندة الجزائر للشعب الصحراوي نابعة من مبدأ الجزائر في الوقوف إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها"، زاعماً أنه لا يوجد مشكل بين الجزائر والمغرب بهذا الخصوص، بتعبيره.

واستغربت مصادر إعلامية جزائرية "التطبيل الذي خصصه خطاب افتتاح البرلمان لجنرالات الجزائر"، فيما فسرت ذلك مصادر أخرى بأن الأمر يعود لتركيبة البرلمان التي تعود جميعها إلى عهد بوتفليقة، وهو ما يتطلب "شراء الولاءات" في ظل التحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية، وأبرزها تجاوز محطة التعديلات الدستورية المرتقبة.

وتأتي تصريحات البرلمان الجزائري متناقضة مع ترحيب المتحدث باسم الحكومة الجزائرية قبل أيام بالحوار مع المغرب وتجاوز المشاكل العالقةِ مع الجار الجزائري، مشددا على ضرورة تصفيةِ الخلافات الثّنائية وتحقيق تقارب حقيقي بين الرّباط والجزائر، باعتمادِ أسلوب الحوار والتّعاون.

واعتبر النّاطق الرّسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أن بلاده تدعم أي مبادرة هدفها البناء ولمّ الشمل، باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية؛ وذلك مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - لو طارت معزة الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:45
يجب بل يتحتم على المغرب الا ينتظر من الجزائر اي دعم او حياد فيما يخص قضية الصحراء المغربية
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112
2 - kayssar الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:46
يجب تصفية الجزائر من الفاسدين المفسدين من العهد البائد و تريكة بوتفليقة.... و من العسكر المستغل و المستبد و الفاسد أيضا...
على اي برلمان جزائري تتحدثون.... مجموعة من المرتزقة و الدمى في يد من يحكمون.
المملكة المغربية في صحرائها و اقسم بالله العظيم لن نسمح في شبر منها، فجربوا إن شئتم و سترون العجب العجاب... الله اعمها لكم.
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109
3 - mohamed الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:46
اظن ان الحل الوحيد هو قطع العلاقة الدبلوماسية مع الجزائر بصفة نهائية ومعلنة لأن حكام الجزائر ولد معهم الحقد والبغض اتجاه المغرب واقول لو استعمل الجيش الفرنسي العازل الطبي لما ولد أولاءك الاغبياء
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121
4 - فهم تسطى الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:46
فهم تسطى الجزائر مرة من الإخوة ومرة من الأعداء ماراصياش على رأي الله يصاوب غادي يجي شي نهار ونتاحدو بعيد عن اعين الحاقدين والمخلوضين نحن إخوة والسياسة صعيبة والمصالح تضرب عرض الحائط كل ماهو مبني على الحب والاحترام وعدم التدخل في سيادة البلد الآخر
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25
5 - Medoujda الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:50
لا ثقة في حكام الجزائر أنظروا ما يفعلونه بشعبهم ...
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47
6 - وطني الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:52
يقول المثل كثرت الهم تتضحك الجارة تلعب على وترين تحسين العلاقة مع المغرب دون مراجعة موقفها من قضية الوحدة الترابية للمملكة و الاجدر بها ان تلتفت لمشاكلها و تستمع لمطالب الشعب الجزاءري تريد تضليل الراي العام لكن الصحراء مغربية احب من احب و كره من كره و لن نتخلا على وحدتنا الترابية.
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32
7 - المغرب القوي الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:52
لا مصداقية لانتخباتكم ، و لا لبرلمانكم و لا لرئسيكم، أنتم مجرد دمى في يد فرنسا و العسكر. و الصحراء مغربية رغم أنوفكم ، الى أن يرث الله الارض و من عليها
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37
8 - وطني الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:52
يقول المثل كثرت الهم تتضحك الجارة تلعب على وترين تحسين العلاقة مع المغرب دون مراجعة موقفها من قضية الوحدة الترابية للمملكة و الاجدر بها ان تلتفت لمشاكلها و تستمع لمطالب الشعب الجزاءري تريد تضليل الراي العام لكن الصحراء مغربية احب من احب و كره من كره و لن نتخلا على وحدتنا الترابية.
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12
9 - Samir الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:53
ما كاين لا استفزاز ولا هم يحزنون.المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.وهذه الخرجات هي لالهاء الجزائريين عن مشاكلهم التي لن تزداد إلا سوءا حسب تقارير اقتصادية عن انهيار قريب في سوق النفط.
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35
10 - حسن الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:53
الصحراء مغربيةوستبقى مغربية.
ولكن لمدا لايتم الاستفتاء، أنا متأكد أنهم سيصوتون لصالح المغرب.
لأن جلالة الملك دشن العديد من الاوراش
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-13
11 - جمال.ع الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:54
استغرب لهذا النفاق الذي مابعده نفاق تقتل الميت وتذهب في جنازته في الحقيقة يجب نسيان ما يسمى بنظام العسكر ويجب اتخاد سياسة العدو مع هاذ النظام اللعين الذي ابتلينا به
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21
12 - ياسين الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:54
هي فقط محاولات تصريف الازمة الداخلية إلى الخارج. الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. و الاستعمار الحقيقي هو الذي تمارسه الحكومة الجزائرية على شعبها الأبي المظلوم الذي يستحق الأفضل.
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27
13 - سعيد الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:55
هل الجزائر دولة مدنية حتى يكون عندها برلمان الجزائر دولة عسكرية لديها ثكنة عسكرية يؤخذ فيها القرارات الغبية لتسيير البلاد
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31
14 - aabdou labbdi الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:55
أين هم خاوة خاوة وأين هو خطاب اليد الممدودة لإخواننا المغاربة أو غير كلام عبر الهواء لا يسمن ولا يغني من جوع. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. غير بردوا على قلوبكم الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها أحب من أحب أو كره من كره. لن يتخلى أبدا أي مغربي بشبر من أرضه مهما اقتضى الأمر. حلمكم الذي هو سوى في منامكم انتم فقط لن يتحقق أبدا. ونطالب من المسؤولين أن لا يكون أي حل للحدود بيننا وبين هؤلاء الذين يريدون أن يقسموا ويشتتوا شملنا. الله ياخد الحق في الظالم.
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26
15 - مراقب مرتاح الخميس 03 شتنبر 2020 - 12:55
مجرد بيادق لا شرعية لهم عند الشعب ينفدون أوامر الجنرالات المتحكمين في البلاد من وراء الستار
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26
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