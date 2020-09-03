جثمان الفنان الوزير يوارى الثرى بمقبرة باب دكالة

إبراهيم مغراوي من مراكش

بعد وفاته الأربعاء، ووري جثمان الفنان المغربي عبد الجبار الوزير الثرى، الخميس، بمقبرة باب دكالة.

ولفظ الفنان المغربي عبد الجبار الوزير أنفاسه الأخيرة، الأربعاء، بعد معاناة مع المرض الذي أدخله مرارا إلى المصحات الطبية من أجل الاستشفاء، كان آخرها بداية شهر يوليوز الماضي وتمكن خلالها من تجاوز المرحلة الحرجة.

وقال أحمد الوزير، نجل الفنان الراحل الذي كان قيد حياته أيقونة فن المسرح والشاشة: "عاش والدي كريما متواضعا وملك حب الناس، لأنه كان يدخل الفرحة على قلوبهم".

وأضاف أحمد ناعيا والده: "كان قيد حياته مناضلا ومقاوما من أجل استقلال وطنه، وبعدها ناضل فنيا مع كبار الفنانين المغاربة كمحمد بلقاس".

وقبل وفاته، قضى عبد الجبار خلال شهر يوليوز ثلاثة أيام بمصحة لتلقي الاستشفاء بقسم الإنعاش ذي العناية المركزة المتطورة جدا، وتمكن من تجاوز مرحلة الخطر بفضل مجهود الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه.

وتميزت جنازة عبد الجبار الوزير بحضور ثلة من الفنانين وجيرانه، فيما غاب عنها فنانون آخرون شاركوا المرحوم الركح وأفلاما تلفزية وسينمائية عديدة.

ورأى الراحل عبد الجبار الوزير النور في مدينة مراكش عام 1928، وقضى طفولته في الأحياء الشعبية للمدينة القديمة في مراكش، وتعلم في تلك الفترة عددا من الحرف التقليدية، كصناعة الجلد، والنقش على الخشب.

ويحفل التاريخ الفني لعبد الجبار الوزير بتقديم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، من قبيل مسرحية "الفاطمي والضاوية"، و"أنا مزاوك في الله"، و"سيدي قدور العلمي"، و"الزواج بالحيلة"، و"الحراز".

كما شارك في أعمال سينمائية كممثل ثانوي في فيلم "لورانس العرب" للمخرج ديفيد لين سنة 1962، وفي مجموعة من الأعمال منها: "عندما تنضج الثّمار"، و"حلاق درب الفقراء"، و"فرسان المجد"، و"عبدو عن الموحّدين".