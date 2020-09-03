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الرئيسية | مدارات | جثمان الفنان الوزير يوارى الثرى بمقبرة باب دكالة

جثمان الفنان الوزير يوارى الثرى بمقبرة باب دكالة

جثمان الفنان الوزير يوارى الثرى بمقبرة باب دكالة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:40

بعد وفاته الأربعاء، ووري جثمان الفنان المغربي عبد الجبار الوزير الثرى، الخميس، بمقبرة باب دكالة.

ولفظ الفنان المغربي عبد الجبار الوزير أنفاسه الأخيرة، الأربعاء، بعد معاناة مع المرض الذي أدخله مرارا إلى المصحات الطبية من أجل الاستشفاء، كان آخرها بداية شهر يوليوز الماضي وتمكن خلالها من تجاوز المرحلة الحرجة.

وقال أحمد الوزير، نجل الفنان الراحل الذي كان قيد حياته أيقونة فن المسرح والشاشة: "عاش والدي كريما متواضعا وملك حب الناس، لأنه كان يدخل الفرحة على قلوبهم".

وأضاف أحمد ناعيا والده: "كان قيد حياته مناضلا ومقاوما من أجل استقلال وطنه، وبعدها ناضل فنيا مع كبار الفنانين المغاربة كمحمد بلقاس".

وقبل وفاته، قضى عبد الجبار خلال شهر يوليوز ثلاثة أيام بمصحة لتلقي الاستشفاء بقسم الإنعاش ذي العناية المركزة المتطورة جدا، وتمكن من تجاوز مرحلة الخطر بفضل مجهود الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه.

وتميزت جنازة عبد الجبار الوزير بحضور ثلة من الفنانين وجيرانه، فيما غاب عنها فنانون آخرون شاركوا المرحوم الركح وأفلاما تلفزية وسينمائية عديدة.

ورأى الراحل عبد الجبار الوزير النور في مدينة مراكش عام 1928، وقضى طفولته في الأحياء الشعبية للمدينة القديمة في مراكش، وتعلم في تلك الفترة عددا من الحرف التقليدية، كصناعة الجلد، والنقش على الخشب.

ويحفل التاريخ الفني لعبد الجبار الوزير بتقديم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، من قبيل مسرحية "الفاطمي والضاوية"، و"أنا مزاوك في الله"، و"سيدي قدور العلمي"، و"الزواج بالحيلة"، و"الحراز".

كما شارك في أعمال سينمائية كممثل ثانوي في فيلم "لورانس العرب" للمخرج ديفيد لين سنة 1962، وفي مجموعة من الأعمال منها: "عندما تنضج الثّمار"، و"حلاق درب الفقراء"، و"فرسان المجد"، و"عبدو عن الموحّدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - رضوانلعلالي الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:52
ان لاه وان اليه لا راجعون الله يرحمه ويصبر أهله ويجعل متوه الجنة اللهم تبته عند السؤال واللهم ارحمه من عذاب القبر واغفر ياأرحم الراحمين اللهم صبر اهله وعوض محبته صبر يارب كان إبان جميعا لهاذا عزاؤنا واحد
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8
2 - جنازة رجل الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:58
اللهم ارحمه و اغفرله.
اللهم صببر أهله و أقاربه وأصدقائه.
لفراق صعيييييييييب
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8
3 - رضوانلعلالي الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:58
لا الاه الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عزائي لشعب المغربي وانا منهم ولي عايلة الفقيد اللهم عوض محبتهم صبر يارب عشنا معك المرح والان نودعك بحزن اللهم تبته عند السؤال وجعل متواه الجنة وغفر له يارب يارب صبر ابناؤه ذهبت أبانا عبد الجبار وذهبت معك الضحكة البرىئة التي تنبعت من القلب اني اكتب هاديه الأسطر والدمع في عيني ارجوكم ادعو له بالمغفرة
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3
4 - abdou الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:05
إنا لله و إنا إليه راجعون
رحم الله الفقيد ورزق ذويه جميل الصبر
المرحوم ينتمي إلى حقبة مشرقة للمسرح والفن ووسم حضوره بثقافة تلك المرحلة
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5 - با حسونة الكنكوني ابا كنكونة الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:05
الله ايرحمه وادخله الجنة برحمتك ونجيه من النار بعفوك....جنازة فعلا مهيبة...ولاكن مالم يعجبني هو ظاهرة حضور التسوة بكثرة في الجنائز اخيرا
ليس جنازة المرحوم عبد الجبار الوزير. حتى في جنازة المرحومة ثريا جبران....وغيرها...من الجنائز.
النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من حضور عمليات الدفن....بحيث قال ....لانهن لن يحفرن القبور ولن يدفن الميت...ولن يردن التراب على القبر

فجزاكن خيرا ايتها النسوة واعملن باوامر النبيء
عن الامتناع حضور دفن الجنائز....
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6 - حمزة 07 الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:07
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
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7 - Saida الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:13
ألله يرحمو ويجعل مثواه الجنة ان لله وإن اليه راجعون
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8 - nabil الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:18
الله ارحم الفقيد.
ماتانفهمش علاش فالجنائز ديالنا ديما كاين زحام و الدفيع... فيناهوا التباعد ... كلشي خاصو اهز الميت و كولشي باغي ادخل هو الاول و و و... و الله إصاوب
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9 - خالد في الذاكرة الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:20
رحمك الله ورزقك الجنة.. . احساس غريب ينتابني وكأن الراحل واحد من افراد عائلتي.. ربما لأنني استمتعت بفنه خلال طفولتي وشبابي.. كان يؤنسني بكل ماتحمل الكلمة من معان.. وكان يرسم ابتسامات عريضات على شفتاي ولو كانت مثقلة بالحزن.. . سنفتقدك.. رحمات واسعة من الله عليك يا بسمة مراكش
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10 - مغربي الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:34
تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وألهم اسرتيه الصغيرة و الكبيرة و الذويه و محبيه الصبر و السلوان و حسن العزاء و ان لله و إن اليه راجعون .
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11 - ولد ااشلحة رحمها الله الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:47
رحمه الله وغفر لنا وله . كل نفس ذائقة الموت .
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