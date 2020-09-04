"المؤتمر القومي العربي" ينعي عبد المجيد بوزوبع‎

هسبريس من الرباط

نعت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الدكتور عبد المجيد بوزوبع، الأستاذ الجامعي المتخصص في طب أمراض القلب بكلية الطب بالرباط، وأحد رموز العمل التقدمي الوطني والقومي بالمغرب والوطن العربي، العضو في المؤتمر القومي العربي.

ووفق نعي المؤتمر فإن الراحل عرف بكونه مدافعا شرسا عن حقوق الإنسان وعن الطبقة العاملة وعموم الفقراء والكادحين؛ "وكان من مؤسسي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تم بناؤها في أعقاب معركة شرسة في مواجهة الفساد والاستبداد والقهر نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي، إذ تم انتخابه نائبا للكاتب العام للكونفدرالية وعضوا بمكتبها التنفيذي، وكان أول كاتب عام للنقابة الوطنية للصحة، أحد مكونات الكونفدرالية، وقبل ذلك كان رئيسا لجمعية الأطباء الداخليين بالمغرب، وعضوا في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي".

وعرفت الساحة الحقوقية المغربية الراحل باعتباره واحدا من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع مجموعة من الرموز النضالية المغربية، لينتخب عضوا في مكتبها المركزي، "إذ كانت الملفات الحقوقية الثقيلة واحدة من اهتماماته التي لا يخلف موعده معها، فقد كان لمعركته داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دفاعا عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم صدى كبير، جعل من صوته هناك مدخلا للإفراج عن معظم المعتقلين السياسيين سنة 1994 بعد امتناع إدريس البصري، وزير الداخلية القوي حينها في المغرب، عن الإفراج عن الجميع قبل خضوعه للمطلب الذي دافع عنه الراحل الكبير ليتحقق دون نقصان"، يضيف نعي المؤتمر.

ويردف المصدر ذاته بأن الراحل عرف عنه أنه "كان مدافعا شرسا عن قضايا الأمة في فلسطين والعراق ولبنان وكل قضايا الوطن العربي، إذ كان من مناضلي الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وبعدها كان من مؤسسي "مجموعة العمل الوطنية من أجل العراق" عقب العدوان الأمريكي - الأطلسي على بلاد الرافدين سنة 2003، قبل أن تتحول في ما بعد إلى "مجموعة العمل الوطنية من أجل العراق وفلسطين" إطارا جامعا للقوى الوطنية المغربية بتلاوينها المختلفة، في إطار التصدي لقوى الغزو الإمبريالي التي تعددت أسماؤها وتوحدت إستراتيجيتها في استهداف الوطن العربي وتمزيقه ونهب ثرواته".

وقبل كل ذلك وبعده كان الدكتور عبد المجيد بوزوبع إنسانا عالما وطبيبا مبرزا في مجال عمله العلمي والأكاديمي، "إذ كان أول من أدخل عملية قسطرة القلب إلى المغرب، مثلما كان طبيبا متميزا في مجال تخصصه، وهو الخريج البارز للمدرسة العمومية المغربية منذ طفولته حتى تميزه الأكاديمي؛ وكانت معاركه من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومواجهة خصخصة الخدمات التعليمية والطبية والدفاع عن استمرارهما مَرفقين عموميين تتجسد في سلوكياته مع الفقراء والمستضعفين من جميع أنحاء المغرب، حين كان يخصص ساعتين بعد صلاة الفجر يوميا لمعالجتهم قبل التحاقه بمهماته الرسمية في الجامعة أو المستشفى"، يختم النعي ذاته.