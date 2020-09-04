مؤلّف جماعي يكرم روح الراحل عبد الرحمان اليوسفي‎

هسبريس من الرباط

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنشورات ملتقى الطرق مؤلفا لتكريم روح الوزير الأول السابق الراحل عبد الرحمان اليوسفي، الذي توفي في الـ 29 من ماي المنصرم، أشرفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إدارة منشوراته.

ويعود هذا المؤلف الجماعي، الذي يحمل عنوان "عبد الرحمان اليوسفي: مسار رجل دولة استثنائي"، وفق ما ورد في بلاغ للمجلس، توصلت به هسبريس، "للسيرة المتميزة للراحل عبد الرحمان اليوسفي، كرجل دولة مغربي ومناضل من أجل الاستقلال وحقوق الإنسان وزعيم اشتراكي ووزير أول سابق".

أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني، قالت: "ليس المقصود من مبادرة تجميع هذا الكتاب تكريما للراحل اليوسفي التقاط تفاصيل كل ما كان عليه سي عبد الرحمن، ولكن المراد هو الاحتفاء باللوحة التي رسمها بريشة محطات حياته وإنجازاته وإرثه. العدد المهم من الشخصيات التي رغبت في المساهمة في هذا المؤلف لخير شهادة على عدد الأشخاص الذين أثر الفقيد في حياتهم، وعلى الاعتبار الكبير الذي كان يحظى به والاحترام العميق الذي يكنه له الكثير من الناس، سواء منهم من استطاع أو من لم يتسن له توديع الراحل بكلماته في هذا الكتاب".

ويجمع هذا الكتاب مساهمات خمس وعشرين شخصية وطنية، وعشرين شخصية دولية، ممن حظوا بمعرفة الراحل أو رافقوه خلال مختلف محطات مساره في النضال من أجل الوطن.

وبالإضافة إلى هذه المساهمات والشهادات، يتضمن الكتاب رسائل تعازي من العديد من الشخصيات والفاعلين، ومجموعة من الصور التي تخلد لمراحل بارزة من مسار الراحل، إضافة إلى شهادات بالعربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

ومن الشخصيات التي قدمت شهادات، فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، ومنصف المرزوقي، رئيس تونس، والأمناء العامون للأمم المتحدة والأممية الاشتراكية واتحاد المغرب العربي، أنطونيو كوتيريس، ولويس أيلا والطيب البكوش، ورئيس الحكومة الإسباني الأسبق، خوسي لويس ثاباطيرو، ورئيس البرلمان التونسي سابقا، مصطفى بن جعفر، والوزراء السابقون، الأخضر الإبراهيمي، وجون بيير شوفينمون، وميغيل أنخيل موراتينوس.

ويضم الكتاب أيضا شهادات كل من رئيس شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، محمد فايق، وأعضاء مجلس الشيوخ، إيزابيل أييند بيسي وبيدرو بوفيل أبيل، والفاعلين في مجال حقوق الإنسان هاني مجالي ومعن بشور؛ ومثقفين وصحافيين، بينهم دومينكو ديل بينو، وبيدرو كاناليس، وبرهان غليون، وميشيل كيلو.

وعلى المستوى الوطني، قدم كل من مستشاري الملك محمد السادس أندري أزولاي وعمر عزيمان شهادات في الراحل عبد الرحمان اليوسفي، إضافة إلى الوزير السابق إدريس جطو، ورئيس البرلمان الحالي لحبيب المالكي، والفاعلين السياسيين محمد اليازغي، وعبد الواحد الراضي، ومحمد بنسعيد أيت إيدر، والوزراء السابقين نزهة الشقروني وعائشة بالعربي وعبد الله ساعف، ومحمد أوجار، وفتح الله ولعلو، ومحمد الحجوي، ومحمد سعيد السعدي.

ومن بين المشاركين في المؤلف الجماعي بشهاداتهم في الراحل رؤساء مؤسسات وطنية، وهم أحمد لحليمي العلمي، وإدريس الكراوي، والمهدي قطبي، والدبلوماسيون بوغالب العطار ومحمد الذهبي، إضافة إلى جاكلين لوغمان (زكية داود) والطاهر بن جلون، وعبد الإله بلقزيز، ومحمد الساسي، ومحمد الصديقي ومحمد كرم.

واعتبرت بوعياش أن "كل شهادة من الشهادات تسلط الضوء على جانب من جوانب المسار المتميز لسي عبد الرحمان اليوسفي، كرجل دولة مغربي اشتغل طول حياته وفقا للمبدأ والواجب وحسن التقدير وساهم في بناء تاريخ المغرب والإنسانية، وبصم اسمه بقوة عبر الزمان والمكان".