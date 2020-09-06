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أطراف النزاع تثمن سعي المغرب إلى المصالحة بليبيا

أطراف النزاع تثمن سعي المغرب إلى المصالحة بليبيا
هسبريس من الرباط
الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:19

أعرب وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، الملتئمان في إطار الحوار الليبي، اليوم الأحد ببوزنيقة، عن تثمينهما لسعي المغرب الصادق وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، معبرين عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.

وقال الوفدان، في تصريح صحافي في ختام اليوم الأول من جلسات الحوار الليبي، "في الوقت الذي نتوجه بالشكر الجزيل للمملكة المغربية، ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، نثمن سعيها الصادق وحرصها على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة العزيزة المستقرة".

وأبرز الوفدان تعبير وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي، عن رغبة المملكة المغربية وحرصها على مساعدة الليبيين للوصول إلى توافق يخدم مصلحة الليبيين. كما عبر الوفدان عن شكرهما لدور المملكة المغربية في احتضان الحوار السياسي الليبي.

وثمن الوفدان دور الدول الشقيقة والصديقة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومساعيها لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ويهدف الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، الذي انطلق اليوم الأحد ببوزنيقة، إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وينعقد هذا الحوار بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي. كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية، وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عمر المختار الأحد 06 شتنبر 2020 - 23:15
عكس العديد من البلدان التي تسعى لتحقيق اهداف ضيقة في ليليا و تغليب فريق على الآخر ، المغرب لا اجندة له في ليبيا و لا خطة سوى توفير ارضية للنقاش و الحوار . فحل مسكلة ليبيا اا بد ان يكون ليبيا و ييكون ليبيا مهما طال الزمن رغم كيد الكائدين. مجاهدوا ليبيا و على راسهم عمر المختار لم يهبوا حياتهم كي يتقاتل الليبيون فيما بينهم.
اتذكر قولة عمر المختار في الفلم الذي بحمل نفس الاسم؛ اسرج حصاني
على الليبيين ان يسرجوا احصنتهم و يتركوا جانبا الاجندات الاجنبية و تغليب المصلحة العليا للوطن. ليبيا وطن كبير بمقومات كبير و يسع جميع الليبيين
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2 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 06 شتنبر 2020 - 23:22
ايها الاخوة والأخوات الأشقاء أبناء ليبيا الشقيقة متمنياتنا الصادقة بالتوفيق لكم في مسعاكم لإيجاد حل دايم للصراع الدامي بين الأخوة والأخوات مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب
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