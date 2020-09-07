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كُتّاب وآراء
فرنسا تبحث عن فرص لتعزيز التعاون مع المغرب
استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، سفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لوغال، التي أكدت حرص بلادها على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المغربي-الفرنسي، مشيرة إلى قوة الروابط الإنسانية التي تجمع البلدين، والتي عكسها على سبيل المثال العدد الكبير للعالقين على إثر جائحة كورونا المستجد الذين تم ترحيلهم في الاتجاهين، والذي وصل حاليا ما يزيد عن 50.000 شخص.
وأوضحت السفيرة أن الوضع الاستثنائي الناجم عن هذه الجائحة يفرز فرصا جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين بصفة خاصة، وبين المغرب والاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وذلك لما تتميز به المملكة المغربية وبالنظر إلى موقعها الجيو-استراتيجي الحيوي، وأضافت: "ستشهد علاقاتنا مع المغرب طفرة مهمة في المرحلة المقبلة".
وأكدت السفيرة، حسب بلاغ لمجلس النواب، أهمية توطيد التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، كما ثمنت جهود المغرب لاستتباب الأمن والاستقرار في كل من ليبيا ومالي.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب على أن ديبلوماسية المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تسعى لتثبيت السلم والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وتحرص على تغليب الحوار لحل النزاعات.
وعلى الصعيد البرلماني، أشاد الحبيب المالكي بمستوى التنسيق والتعاون الذي يجمع مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية، مثمنا حصيلة مشروع "التوأمة المؤسساتية بين المجلسين"، الذي مكّن من تبادل التجارب والخبرات في مجالات هامة مرتبطة بالعمل البرلماني، داعيا إلى مواصلة جهود توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.