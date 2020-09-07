شركة "فيسبوك" تطلق حملة لدعم الشركات المحلية

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة "فيسبوك"، الاثنين، عن إطلاق حملة #حِب_المحلي، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي كانت من الأكثر تضرراً بجائحة "كوفيد-19"، من خلال تسليط الضوء على عدد من الموارد المتاحة لمساعدتها على تحقيق تعافيها الاقتصادي.

وستكون الحملة، وفق بلاغ للشركة، بمثابة صوت الشركات الصغيرة والمتوسطة، "حيث تسلط الضوء على قصصها والتحديات التي تواجهها بهدف تعزيز طلب المستهلكين على هذه الشركات المحلية في جميع أنحاء المنطقة"، كما ستتيح "فيسبوك"، من خلال الحملة ذاتها، لمالكي الأعمال التجارية "الوصول إلى مركز تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن منصة تشمل 40 دورة تدريبية افتراضية مجانية، يمكن للشركات الاستفادة منها لإتقان مجموعة من الأدوات الرقمية التي تشمل التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوسيع حضورها على الإنترنت".

ولتسليط الضوء على التأثير الاقتصادي للجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وحاجتها إلى دعم إضافي، تم إصدار "تقرير الوضع العالمي لقطاع الشركات والأعمال التجارية الصغيرة"، في يوليو 2020، وهو جهد تعاوني مستمر بين "فيسبوك" والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أظهر التقرير أنّ 26% من الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم قد أغلقت أبوابها بين شهري يناير ومايو 2020.

وفي هذا الصدد، قال رامز شحادة، المدير الإداري لشركة "فيسبوك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سجلت 70% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب التقرير انخفاضاً في المبيعات وانكماشاً في حجم عمالتها بنسبة 40% نتيجة الجائحة. وتعدّ المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية لأي اقتصاد ومجتمع محلي، وهي بحاجة في هذه المرحلة الصعبة إلى المساندة من أفراد المجتمع على مستوى المنطقة والتفاعل معها على أوسع نطاق حتى تتمكن من إعادة أعمالها إلى مسارها وتحقيق النمو. ومن هذا المنطلق، تهدف حملة #حِب_المحلي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز أفراد المجتمع للتفاعل مع هذه الشركات اليوم وغداً".

وسيتيح مركز تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق المصدر ذاته دائما، "إمكانية الوصول الى مركز فيسبوك لموارد الأعمال، وهو برنامج مخصص لتنمية مهارات الإنترنت، ويشمل على سبيل المثال: كيفية تنمية الأعمال عبر الإنترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو أساسيات التحول الرقمي الناجح، كما يمكن لمالكي الشركات المشاركة في دورات تدريبية افتراضية مجانية تتيح لهم تعلّم أفضل طريقة لاستخدام الأدوات التي يوفرها مجاناً كل من فيسبوك وانستغرام للتواصل مع العملاء ومجتمع الأعمال".

وشدّد شحادة على حاجة الشركات إلى تطوير المهارات الرقمية للاستفادة من الفرص، مورداً أنه "أصبح من الواضح أن تبني التحول الرقمي هو أحد العناصر الرئيسية لصمود الشركات الصغيرة والمتوسطة في وجه تبعات الجائحة، وذلك حتى تتمكن من توسيع نطاق وصولها إلى العملاء الذين لا تستطيع الوصول إليهم على الأرض. ويمكن لرواد الأعمال التسجيل في هذه الدورات المجانية للحصول على معلومات حول خدمات وأدوات فيسبوك التي يمكن أن تساعدهم على زيادة المبيعات والارتقاء بحضورهم عبر الإنترنت. ويمكن لمواردنا عبر الإنترنت أن تساعد مالكي تلك الشركات من خلال النصائح والتدريب للتعلم والعيش والعمل بجاهزية وأكثر كفاءة في العالم الرقمي".

وكانت "فيسبوك" قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام عدداً من مبادرات "Boost with Facebook" التي تم اعتمادها في كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركاء محليين.

ويوفر برنامج "Boost with Facebook"، المصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو من خلال تعزيز المهارات الرقمية، دورات تدريبية افتراضية لتنمية مهارات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على تطوير الجوانب التسويقية لأعمالها، كما يمكن للمستهلكين أيضاً الانضمام إلى المبادرة باستخدام وسم #حِب_المحلي لإظهار دعمهم للشركات المحلية ومشاركة تجارب التسوق المحلية"، تبعاً لما جاء في البلاغ الصحافي عينه.

ودعا البلاغ المهتمين بمعرفة المزيد عن حملة #حِب_المحلي وبرنامج منح "فيسبوك" والدورات والجلسات التدريبية الافتراضية، إلى زيارة الموقع التالي: https://www.facebook.com/business/boost/events