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بزوغ آفاق الحل السياسي يدفع الليبيين إلى تمديد "مفاوضات بوزنيقة"

بزوغ آفاق الحل السياسي يدفع الليبيين إلى تمديد "مفاوضات بوزنيقة"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:00

يبدو أن مقاربة المغرب قد نجحت في تكسير حالة الجمود السياسي التي خيمت على ملف الأزمة الليبية منذ سنوات؛ إذ اتفق وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تمديد مشاوراتهما التي كان يرتقب أن تنتهي مساء اليوم الاثنين ببوزنيقة.

وساد طيلة اليومين الماضيين في أحد أفخم منتجعات مدينة بوزنيقة جو من التفاؤل والتقارب في وجهات النظر بين طرفي الأزمة الليبية، وذلك بعد المناخ الإيجابي الذي وفره المغرب وأساسه عدم التدخل في شؤون الليبيين.

وكشفت مصادر ليبية لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه جرى الاتفاق بين الوفدين على تمديد المشاورات إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الأقل، في خطوة تهدف إلى المزيد من إتاحة الفرصة لتقريب وجهات النظر والإعلان عن نتائج قد تكون بداية لإطلاق حوار سياسي موسع.

وقال عبد السلام الصفراني، عن وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن اليوم الثاني مر في أجواء ايجابية، مشيرا إلى وجود "تفاهمات" لم يكشف عن طبيعتها، لكنه أكد إمكانية التوصل إلى مخرج للأزمة الحالية بين الوفدين الليبيين المتفاوضين في المغرب.

وناقش الوفدان على مدار اليومين الماضيين موضوع التقسيم السياسي والمؤسساتي في هذا البلد؛ إذ تم التركيز أساسا على التوافق حول الأسماء المقترحة في المؤسسات الرقابية. وقالت مصادر متطابقة إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10.

والمؤسسات الرقابية هي المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي لسنة 2015، وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا والنائب العام.

وتزامنا مع استمرار المشاورات في المغرب، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اتصالا هاتفيا لبحث التطورات ذات الصلة بالملف الليبي.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال على موقف مصر "الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وصون مُقدرات الشعبي الليبي الشقيق وموارده، ويُسهم في مواجهة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية الهدّامة".

وبحث الوزيران أيضا المساعي الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحرك قدمًا نحو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد.

كما اتفق شكري وبوريطة على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما، وتكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة على الساحة الليبية، وكذلك بالشركاء الدوليين، ومبعوثة الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا بالاتحاد الأفريقي، وكذلك في إطار الجامعة العربية اتصالاً بقرب انعقاد مجلس الجامعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عمر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:11
اتفاق الصخيرات 2 مبادرة مغربية ثانية هامة ولامعة ورغم ان هناك اجندات لبعض الدول لا يريدون لها النجاح لكن بعون الله ستنجح وسيتصالح الليبين وتعم الفرحة
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42
2 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:11
على الدول الداعمة للإرهاب الابتعاد عن الشأن الليبي لتمكين الأخوة من إيجاد حل توافقي للمشاكل التي سببها الإرهابيين الدوليين وللأسف الشديد من بينهم بعض الأشقاء العرب والحمد لله الدبلوماسية المغربية نجحت في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء متمنياتنا بالتوفيق
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26
3 - ضد الضد الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:15
اذا تم الاتفاق بين المعنيين بالأمر يجب أن يتفقوا كذلك على عدم التوجه لأي دولة قصد التشاور معها لانه ستدمر كل ما تم الاتفاق عليه . و راكم فاهمين من يريد أن لا يكون أي تفاهم خارج تغطيته . الله يوفق الجميع لما فيه خير للشعب الليبي الشقيق.
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18
4 - Qarfaoui Genova الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:16
المشاكل التي تتخبط فيها الشقيقة ليبيا مشاكل جد معقدة و يصعب حلها كاملة و لكن إذا كانت العزيمة و الإرادة حاضرتان في لقاء بوزنيقة و يبقى الحوار ليبي ليبي دون تدخل أي طرف آخر فربما تأخذ الأمور سيرها العادي مع دعائنا للإخوان الليبيين بالتوفيق نحو بناء دولة مستقلة متحدة .
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13
5 - محمد الوطن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:18
تحيا ليبيا المستقرة تحيا ليبيا الآمنة وفقكم الله ياأشقاءنا على ارض هذاالبلد الطيب الذي هو بلدكم الثاني.
"لوانفقت مافي الارض جميعا ماألفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم".
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21
6 - بنتخو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:19
سبحان الله كما سبق وان قلت ان مفتاح الازمة الليبية لايمكن ان يكون الا في المغرب البلد الصادق بلد
الصادقين بوزنيقة منبع الحب والموثق المبني على الصدق هنا الحل ان شاء الله ابشروا ابشروا
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13
7 - أهلا وسهلا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:30
أهلا وسهلا باشقائنا الليبيين في بلدكم الثاني المغرب، وبالتوفيق في كل مساعيكم الوحدوية لجمع الشمل وبناء ليبيا من جديد إن شاء الله.
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10
8 - Akkawi الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:33
إذا تم استبعاد الدول العربية عن الشأن الليبي خصوصا مثلث الشر فسيعم السلام والأمن على الشعب الليبي .
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6
9 - stop الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:37
رحيل جنود الاجتلال التركي من جهة ووقف تدخل الامارات في الجهة المقابلة هو الحل ليستطيع الليبيين التصالح لان تدخل تركيا ودول الخليج لتصفية حساباتهم على ارض ليبيا هو المشكل
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7
10 - amaghrabi الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:44
ان شاء الله سيصل اخواننا الليبيين الى الحل السلمي الذي يرضي جميع الفرق والشعب الليبي العظيم ونسدل الستار على هذه المحنة التي اصابت الشعب الليبي والتي احزنتنا كشعب مغربي يحمل الحب الصادق للشعب الليبي الشقيق فنجاح السلام في ليبيا معناه النجاح لشمال افريقيا كلها لتتعاون اكثر من اجل توسيعه على الجميع,وان شاء الله الفرج ات وان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ولا يغلب العسر يسرين ان شاء الله
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4
11 - محمد الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:46
تدخلات خارجية لم تفضي الا الى الفوضى و الحرب في ليبيا. لكن تدخل تركيا قلب كل الموازين و دفع الجميع الى الجلوس و الحوار. و ساهم المغرب بموقفه الايجابي الى خلق هدا الحوار بين كل الاطراف المتصارعة ونامل خيرا لللشعب الليبي.
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1
12 - مغربي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:49
لأجل ليبيا ولأجل الليببيين على حكام بنغازي وحكام طرابلس التفاهم على وضع حد للاقتتال وفك أسر ليبيا في يد الدول الطامعة في خيراتها خيرات ليبيا حق لليبين والشرقي لبيبي والغربي ليبي وقلب الشرق في طرابلس شرايين ليبيا في بنغازي.نحن من المغرب نتمنى أن ينجح الحوار الليبي ونضع كل إمكاناتنا ومساعينا السلمية من أجل إخواننا في ليبيا
والاقتتال يضر الليبيين ويدمي قلوب المغاربة أجمعين ربي احفظ المملكة المغربية وليبيا وانشر السلام في أرض العرب أجمعين.
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5
13 - كاري حنكو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:55
وفد مجلس الدولة لا يملك صلاحيات التفاوض وإنما فقط تبادل الآراء بحسب من أرسلهم أصلا للتفاوض وهذا يعني أن أي اتفاق سوف لن يكون اتفاق رسمي وإنما فقط مجرد رؤى ستتم مناقشتها مجددا في طرابلس بعد عودة وفد مجلس الدولة وهذا ينذر بتكرار سيناريو الصخيرات الذي رفضه الإخوان وعرقلوا تنفيذه.
اسمعوا واقرأوا ما يصدر من بيانات عن شخصيات الغرب الليبي بمن فيهم مجلس الدولة نفسه ومجلس الرئاسة، وستتأكدون.
قرار الغرب الليبي بيد أردوغان وليس بيد أي ليبي آخر، لدى كان الأجذر التفاوض مباشرة بين وفد مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وبين وفد يمثل أردوغان وليس وفد ممثل لمجلس الدولة.
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-4
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