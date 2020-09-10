لوديي والوراق يتباحثان مع قائد الجيوش الفرنسية

هسبريس من الرباط

تنفيذا للتوجيهات الملكية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الخميس بالرباط، قائد الجيش فرانسوا لوكوانتر، رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش (CEMA) بالجمهورية الفرنسية.

ووفق بلاغ صحافي للقوات المسلحة الملكية توصلت به هسبريس، فقد "كان الاجتماع فرصة للمسؤولين لإبراز علاقات الصداقة والتعاون متعددة الأوجه بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وللتعبير عن رغبتهما في زيادة تعزيز هذه العلاقات بنفس روح الصداقة والتفاهم والثقة المشتركة"، حيث أكد المسؤولان أهمية الدور الذي يلعبه البلدان في تعزيز الاستقرار والأمن.

وفي اليوم نفسه، وبناء على تعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بمقر هيئة الأركان العامة للجيش الملكي بالرباط، المسؤول العسكري الفرنسي.

وجرت المحادثات بحضور سفير فرنسا بالمغرب والملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالرباط، حيث ركز الجانبان على توطيد وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.

ولهذه الغاية، أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لجودة هذا التعاون الثنائي وصلابته وتميزه واستدامته، وجددا رغبتهما المشتركة في تعزيزه وتعميقه بشكل أكبر من خلال مشاركة التجربة والخبرة، وبشكل أكثر تحديدًا من خلال تعزيز التشغيل البيني بين جيشي البلدين.

انطلاقا من الإرادة الصريحة للبلدين، يقول البلاغ، "يتم تطوير وإثراء أجندة التعاون العسكري الثنائي بشكل منتظم بفضل اللجان المشتركة نصف السنوية التي تعقد بالتناوب في الرباط وباريس"، حيث عقدت النسخة الأخيرة في الرباط في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2019.

ويحل الجنرال فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان جيوش الجمهورية الفرنسية، بالمملكة في الفترة من 9 إلى 13 شتنبر 2020، على رأس وفد كبير، في زيارة ستقوده إلى الثانوية الملكية العسكرية بالقنيطرة والأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس.