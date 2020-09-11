24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية (5.00)

  2. لجنة تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (5.00)

  3. حموشي يرقي أمنيا أصيب خلال تفكيك خلية إرهابية (5.00)

  4. إغلاق مدارس البيضاء يفتح مواجهة بين الأسر والمؤسسات الخاصة (5.00)

  5. رصيف الصحافة: اختفاء طفل يتحول إلى "قضية رأي عام" في طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | المشفى الميداني المغربي يواصل خدماته في بيروت

المشفى الميداني المغربي يواصل خدماته في بيروت

المشفى الميداني المغربي يواصل خدماته في بيروت
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 13:55

يواصل المستشفى العسكري الميداني ببيروت، الذي أقيم بتعليمات من الملك محمد السادس عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من غشت المنصرم، تقديم العلاجات للمصابين والمتضررين من الحادث.

مصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى، من بين الأقسام التي تستقبل يوميا أعدادا من المتضررين جراء الانفجار، من بينهم العديد من المرضى والمعوزين الذين يتلقون الرعاية الصحية والخدمات الطبية في هذا التخصص، حيث يقوم الطاقم الطبي بتقديم العلاجات لما بين 100 و140 مريضا يوميا، إلى جانب إجراء أزيد من 72 عملية جراحية دقيقة مستعجلة، بمعدل ما بين 18 و20 عملية في الأسبوع.

ويقدم الطاقم الطبي لهذه المصلحة العديد من الخدمات الطبية والعلاجات الأساسية، وخاصة العناية بالأشخاص الذين يعانون من الكسور الناتجة عن الانفجار المدمر، وتمزق الأوتار الناتجة عن شظايا الزجاج، إلى جانب الاهتمام بالحالات التي تعاني من تعفنات الجروح، ورعاية المرضى الذين يعانون من آلام شظايا الزجاج والقطع المعدنية.

البروفسور جلال بوخريص، أخصائي في جراحة العظام والمفاصل، قال في تصريح صحافي إن "المصلحة تستقبل بشكل يومي العديد من المرضى، خاصة ضحايا انفجار مرفأ بيروت المصابين في أغلب الحالات بكسور أو جروح عميقة ناتجة عن تداعيات الانفجار"، مؤكدا أن "هاته الحالات استدعت تدخلات طبية مستعجلة مرت في ظروف صحية جيدة".

وأضاف أن "المصلحة تشهد يوميا توافد شرائح مجتمعية والمرضى الذين يعانون في أغلب الحالات من احتكاكات غضروفية والتهابات المفاصل المزمنة والكسور الناتجة عن حوادث السير وأخرى نتيجة حوادث منزلية وتعفنات جروح الأطراف والأورام، التي تطلبت هي الأخرى تدخلات طبية وعلاجات أساسية، إلى جانب استفادتهم من خدمات الأشعة والأدوية المجانية".

بدوره شكار قاسم، البروفسور الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل الطبيب الرئيسي للمستشفى العسكري الميداني، قال إن "مصلحة العظام والمفاصل التي يشرف عليها فريق متكون من أطباء اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة، قامت بإجراء عمليات جراحية نوعية مرت في ظروف صحية جيدة وكللت كلها بالنجاح".

وأضاف أنه "إلى جانب العلاجات الأساسية، تعمل المصلحة على تقديم الاستشارات الطبية وخدمات مرتبطة بهذا الاختصاص تصب مجملها في تسهيل شفاء المرضى ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الانفجار".

وشدد البروفيسور ذاته على كون المستشفى العسكري الميداني المغربي "يحرص على تقديم خدمات طبية بجودة ونوعية عالية للمرضى والراغبين في الاستفادة من خدماته في إطار الاحترام التام للتدابير الوقائية من وباء كورونا"، مبرزا أن المستشفى يساهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات اللبنانية المتضررة من الحادث.

وقدم الطاقم الطبي للمستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت منذ 10 غشت إلى غاية 6 شتنبر الجاري، 22 ألفا و357 خدمة طبية استهدفت 9698 شخصا تلقوا علاجات وفحوصات وخدمات طبية عديدة شملت مختلف التخصصات.

كما سهر على تقديم خدمات علاجية أساسية متعددة، من بينها 619 خدمة خاصة بالتحاليل الطبية، وإجراء 1772 فحصا بالأشعة، منها 697 فحصا بالصدى، فضلا عن توزيع الأدوية مجانا لفائدة 7678 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - العيون الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:00
ومابال السودان..!!!أم أن نساؤها لسن بجمال اللبنانيات!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - السمعة اهم الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:05
متى ستصيل هذا الاهتمام إلى القرى والبودي في العمق المغربي والموطن المقهور الدي يلجأ إلى بيع كافة ما يملك من أجل تكلفة العلاج ان وجد اصلا من يعالجه اما لبنان فهو في حماية فرنسا وتعتبره ملك لها كفى من شراء السمعة الخارجية بقتل الشعب في الداخل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - الشرقي الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:08
من الأولى بولمان أو لبنان؟! مشكلتنا في ترتيب الأولويات، فالقيام بزيارة ميدانية لأي مستشفى عمومي توضح كما هو مأساوي الوضع وخاصة في العالم القروي فمن النقص في الأطر الطبية والأدوية والأجهزة الطبية إلى انعدامها في حالات كثيرة ولا من مستمع ولا من مجيب وفي الأخير نجد مجهوداتنا الطبية يستفيد منها غيرنا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - Docteur الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:22
ET CORONA CONTINUE SON TRAVAIL AU MAROC COMME IL FAUT
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - عبدالحي الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:30
وماذا عن اهل السودان أليسوا اخواننا ؟أليسوا في أمس الحاجة أن نتضامن معهم أم أن التضامن يفرض علينا من طرف فرنسا لمن لها فيه مصلحة؟.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - الاسبقية للراجلين الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:33
السميك في لبنان 700 دولار مقابل 250 دولار في المغرب,7 مليارديرات لبنانيين يتوفرون على 13 مليار دولار .يحتل لبنان مرتبة 'عالية' في التنمية البشرية حسب الامم التحدة,(المغرب مرتبة منخفضة),5 مليون لبناني يعيشون في لبنان و 6 م في الخارج,35 م مغربي في الداخل و 5 م في الخارج,ميزانية الصحة بالمغرب 2 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في لبنان ........لو ساعدتم اليمن او الصومال او مالي كنا سنفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.