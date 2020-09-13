تضامن الشعوب: حوار ليبيا جاء إيجابيا في المغرب‎

هسبريس من الرباط

اعتبرت منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، في بيان لها، الأحد، أن مخرجات حوار الأطراف الليبية الذي استضافته المملكة المغربية تشكل خارطة طريق لتسوية الأزمة الدائرة في هذا البلد منذ سنوات، معتبرة أن جلسات الحوار كانت إيجابية.

وشددت المنظمة في بيانها، الذي تتوفر عليه هسبريس، على أن الطرفين، المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، حققا تفاهمات مهمة تتعلق بالخصوص بوقف إطلاق النار والمناصب السيادية.

وعبرت المنظمة عن "تقديرها للدور الكبير الذي اضطلع به المغرب في تقريب وجهات نظر الطرفين بما يفضي إلى حل سياسي، ليبي ليبي، ينهي النزاع ويحقق تطلعات الشعب الليبي لعيش الكريم"، مشددة على ضرورة قطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية في شأن هذا البلد.

وختمت منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية بيانها بالتأكيد على أنها تؤيد مساعي المملكة المغربية في عقد واستضافة لقاءات بناءة بين الليبيين من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي وسلمي، لما فيه مصلحة الشعب الليبي.