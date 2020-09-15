العمراني ينفي "استغلال" المملكة موارد الصحراء‬

هسبريس من الرباط

ألقى يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب إفريقيا، الضوء على مزاعم استغلال الموارد الطبيعية بالأقاليم الجنوبية، قائلا إن ما يتم الترويج له من حديث هو "أكثر من مجرد خطأ في التقدير، إذ إن الفكرة الغادرة لما يسمى استغلال الموارد الطبيعية من قبل المملكة في المحافظات الصحراوية تنبع من دوغمائية عمياء لها أساس جهل فقط، ولإنكار الجوهر".

وفي "فيديو" للسفير تحدث عن استثمار الحكومة سبع مرات ضعف الموارد الناتجة عن هذا الاستغلال، وزاد: "يعد التحديث والتصنيع والتكامل الاقتصادي اليوم ركائز النمو في المنطقة الجنوبية".

وتحدث العمراني عن "واقع يود البعض إخفاءه وتشويهه وتمويهه باسم محنة أولية لا أساس لها ضد وحدة أراضي المغرب"، ويقول: "نلاحظ منذ البداية أن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أقرب إلى نهج مالي أو قائما على المصلحة الذاتية، لأنه نتيجة طموح إلى تعزيز مصلحة السكان المحليين".

ويردف السفير: "للمغرب قضية عادلة ونهج مسؤول وطموح مشروع في محافظاته الصحراوية، كما في أي مكان آخر في جميع أنحاء التراب الوطني. لم تتوقف المملكة أبدًا عن ضمان انتشار التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، بنفس الالتزام المدني، ونفس الحماسة الإنسانية، ونفس التصميم الوطني".

وسلط العمراني الضوء على "الجهود الحثيثة وغير المشروطة التي بذلتها المملكة في العقود الأخيرة لتعزيز الاقتصاد المحلي وترسيخ التماسك الاجتماعي ومكافحة الفقر"، ويقول إن "المغرب مرتاح في خياراته وإستراتيجياته ورؤاه، والملاحظة أن فوائد هذا النهج الوطني تؤدي إلى نتائج ملحوظة للغاية، حيث شهدت المحافظات الصحراوية تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا وعميقًا".

ويشدد المسؤول الدبلوماسي على أن الهدف الرئيسي لسياسة القرب المطبقة في المنطقة هو توفير فوائد مباشرة للسكان المحليين، مضيفا أن جوهر نموذج التنمية الجديد للمقاطعات الجنوبية هو احترام حقوق الإنسان وتعزيزها.

ويبرز العمراني أن "العديد من المبادرات الجديدة ومجموعة مختارات من مشاريع الهيكلة وحماية البيئة ظهرت في المنطقة، دائمًا بنفس منظور تعزيز الحداثة والتنمية المحلية".