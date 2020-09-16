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الرئيسية | مدارات | نقاش دولي يدقق في دور الجامعات وخدمة المجتمع‎

نقاش دولي يدقق في دور الجامعات وخدمة المجتمع‎

نقاش دولي يدقق في دور الجامعات وخدمة المجتمع‎
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 13:55

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي عن بعد حول موضوع "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم"، الذي نظمته رابطة الجامعات الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، ومعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، وشارك فيه عدد من الوزراء ونخبة من الخبراء والباحثين وممثلي عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بتطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم لتصبح قائمة على تنمية الفكر النقدي المنطقي، لا على أساس التلقين، وعقد دورات تطوير مهني لشباب هيئتي التدريس ومساعديهم، ووُرش تدريبية للطلاب للتدرب على التفكير الناقد المعزز للوعي في كل الجامعات والكليات؛ كما طالبوا بإسهام الجامعات في مواجهة كافة أشكال التطرف ونشر الفتن والشائعات، إضافة إلى إصدار ميثاق أخلاقي للجامعات الإسلامية.

ودعا المؤتمرون أيضا إلى دعم القيم الإنسانية العليا، وتأكيد حقيقة ثابتة مفادها أن أتباع الأديان والثقافات يحملون قيماً مشتركة لا بد من التركيز عليها في منظومة القيم العامة.

كما دعا المؤتمر إلى ضرورة فتح أبواب الجامعات بغير قيود في اتجاهين؛ الأول تلقي الأفكار من نخبة المفكرين في المجتمع للدراسة والتحليل وإعادة الصياغة بما يتناسب ومتطلبات كل مرحلة، والثاني تعزيز الحريات المشروعة داخل مجتمع الأساتذة الجامعيين، والعمل على جودة تعليم طلاب الجامعات المختلفة جغرافية وتاريخ العالم العربي والإسلامي لتعزيز هوياتهم وولاءاتهم الوطنية والاعتزاز بمنظومة عالمهم العربي والإسلامي.

وتناولت جلسات عمل المؤتمر دور الجامعات في ترسيخ البنية المجتمعية، وتحقيق التلاحم بين شتى مكونات المجتمع، وتعزيز القيم الثقافية والتربوية، ومواجهة تحديات الهوية والإعلام الجديد، وكذا دور الجامعات في الارتقاء بدعائم النهضة المجتمعية وتشخيص تحدياتها وعلاجها، بما في ذلك النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الطبي والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الطبية ولاسيما أوقات الأزمات، والدور المأمول في العمل على المشتركات الثقافية والدينية لتعزيز السلم والوئام العالمي.

كما ناقش المشاركون في المؤتمر سبل نقل التكنولوجيا الحديثة والفائقة وتوطينها وإنتاجها في العالم الإسلامي، وتنمية التفكير الناقد بما يعزز قدرة الشباب على تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجامعات ومؤسسات العمل والإنتاج، والأدوار الجديدة التي يجب أن تضطلع بها الجامعات في ظل تداعيات أزمة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صﻻة الجنازة على جامعتهم.. الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:11
ادا كانت الجامعة العربية ترفض التنديد او حتى التعليق على الدول العربية المطبعة مع الكيان الاسرائيلي !! ماذا سننتظر منها سوى الذل والهوان....
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9
2 - عقلاني الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:40
الصورة و كأنها ندوة حول فرائض الوضوء
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