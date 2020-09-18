24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي" (5.00)

  2. آيت الطالب يميط اللثام عن أسرار "صفقات كورونا" بوزارة الصحة (5.00)

  3. الرامي رئيس جامعة عبد المالك السعدي في ذمة الله (5.00)

  4. هكذا نجحت الدبلوماسية المغربية في الوساطة لحل الأزمة الليبية‬ (5.00)

  5. "كوفيد-19" يقلص صادرات أحذية الجلد المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | منع مشيّدي "نصب الهولوكوست" من دخول المغرب‬

منع مشيّدي "نصب الهولوكوست" من دخول المغرب‬

منع مشيّدي "نصب الهولوكوست" من دخول المغرب‬
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:13

منع نهائي من دخول المغرب تلقاه مشيدو نصب الهولوكوست بجوار مدينة مراكش، بعد أن قررت السلطات حرمان أوليفي بيانكوفسكي وزوجته من ولوج التراب الوطني، مع وضع اسميهما على "اللوائح السوداء"، وفق إفادتهما.

وحاولت زوجة مشيد النصب المثير للجدل مغادرة المغرب يوم أمس في اتجاه فرانكفورت، لكنها اصطدمت بقرار منع صادر عن السلطات المغربية، قبل أن يستدرك الأمر صباح اليوم الجمعة، ليتم السماح لها بالطيران صوب العاصمة الفرنسية باريس.

ويؤكد بيانكوفسكي، مؤسس منظمة "بيكسيل هيلبر"، في تصريح لجريدة هسبريس، أن السلطات منعته نهائيا من الدخول إلى التراب الوطني، مشتكيا حرمانه من جلب معداته وسياراته وحيواناته العالقة نواحي مدينة مراكش صوب الديار الألمانية.

وكانت أوّل تجربة لمنظمة "بيكسيل هيلبر" في شمال إفريقيا هي بناء أكبر نصب تذكاري للهولوكوست في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، كما تعمل على "تأسيس مركز تعليمي في جنوب المغرب لتدريس أهوال المحرقة".

لكن السلطات المحلية بإقليم الحوز هدمت نصب الهولوكوست عقب إثارته جدلا كبيرا يتعلق بوجود ما سمي "اختراقا صهيونيا". ونفت وزارة الداخلية الترخيص لإقامة هذا المشروع الذي كان مقررا أن يضم أيضا متحفا ومرافق أخرى عديدة.

وأورد بيانكوفسكي أن قرار السلطات المغربية مجحف في حق المنظمة، مسجلا أنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام سفارات المملكة، من أجل استعادة كافة المعدات العالقة بالمغرب، وزاد: "المغرب أخبر المنظمة بأنه لن يكون بإمكانها إخراج ممتلكاتها".

وطالبت وزارة الخارجية، شهر مارس الماضي، المنظمة بمغادرة البلاد، بعد أن تم إبلاغها عبر السفارة الألمانية، التي نقلت طلب السلطات المحلية إلى أوليفي بيانكوفسكي، رئيس المنظمة، وهو ما تم فعلا أياما بعد المراسلة الرسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - نور الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:23
احسن. حنا مضاربين غير مع الخول المدرسي و كورونا و هما باغين يدخلو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - سيف الله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:24
الحمد لله على كل حال..اما هدا فنضري خصوا نيت المغاربة يوريه اهوال المحرقة ديال بصح.... لوثوا البلاد بحال هاد النوع...اين الرجال .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - العريشي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:24
هل هذه بداية لتميم كرامتنا ؟؟؟ الذباب اليهودي سيدخل على الخط كعادته بألقاب و أسماء مغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - مومو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:27
إجراءات قانونية و لا نعرف سبب إصرار المعني بالأمر بناء النصب بدولة عربية و بالضبط المغرب كأن المحرقة وقعت بضواحي مراكش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - khourbalahcen الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:33
بقا لينا غير نتوما والهولوكوست ديالك الله اعطيك الدل منظمة العار شكون داها فيك أنت والمحرقة ديالك واش مفخبارك اعدو الله بأن 360 ألف مغربي مشاركين في المسيرة الخضراء عاد أنت تحرقو ليك 2 كلاب و2 قطط و قامت الدنيا والبلا بلا بلا سير الله احرقك مرة أخرى في الدنيا قبل الأخرة وهدا البناء الخزعبيل لا يهمنا في شيء أبدا خاص البناء اتشيد في بلادك ليس بلادات الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - لوجيك الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:34
برافو، هذه بعض سمات دولة لها شخصيتها وسيادتها، عقبال قرارات أخرى...مثل الجمعيات ذات الإيوليجيات المختلفة التي تنتهك سيادة دول العالم الثالث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - المتمرد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:36
هذه المنظمات تهدف الى تخريب البلاد بافكارها التطرفية لذلك يجب التصدي لها ⚠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - معطلاوي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:38
قولولهم يمشو الى الامارات او البحرين او السعودية اما المغرب فخط احمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - نورالدين الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:41
لماذا يصرون على مغالطة الوقائع و التاريخ القريب، لم يبني المسلمون المحارق لهم، بل اللذين عاشوا معهم و شاركوا معهم الكثير.. فليبنوا النصب في اوروبا و سط الاوربيين الذين خانوهم و خذلوهم و تخلو عنهم و اخذوا اموالهم و بيوتهم بعد ان احرقهم النازيون. الاوربيون هم من سلمهم على طبق منذهب و بكل فرح للنازيين.
فليؤسسوا ليوم نحيب في المانيا و ليبنوا النصب في النمسا و ليدرسوا المحرقة في كل المدارس الاوربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - الوطني الحر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:42
فكرة بناء صنم الهولوكوست في المغرب فكرة غريبة تخفي في طياتها الكثير من الغموض والألغاز على اعتبار أن المغرب وشعبه لا ناقة ولا جمل لهما في ما حدث لليهود، لا سيما أن تحسيس أبنائنا بالمحرقة لن يعود على اليهود بأية فائدة بما أن بلادنا لا تنتج النازيين والفاشيين واليمينيين المتطرفين الذين يكرهون كراهية شديدة اليهود والمسلمين على حد سواء كما هو الحال في الدول الغربية وخاصة منها ألمانيا.
يعني...
كان على هذا العميل أن يشيد معبده وصنمه التذكاري في ألمانيا التي وقعت فيها المحرقة وليس في بلد كان يحارب النازية ويدافع عن اليهود بدماء أبنائه الذين جندتهم فرنسا في حربها مع ألمانيا ولقي عشرات الألوف منهم حتفهم وخاصة في منطقة الألزاس التي يرقد في مقابرها الآلاف الجنود المغاربة. كما أن المغرب كان في شخص السلطان محمد الخامس حمى مواطنيه اليهود ورفض تسليمهم لنظام فيشي الفرنسي الذي كان يصطاد اليهود في كل البلدان التي لفرنسا النفوذ عليها ويرسلهم الى محارق أوشفيتس على الحدود الألمانية البولونية.

خلاصة مبادرة هذا الشخص لم تكن شخصية ولا برئية وإنما كانت ستكون بؤرة لأهداف اخرى لا يعرف أهدافها غير أهل الاختصاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - abdellah44 الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:44
قرار صائب
يجب الحزم مع كل من يهين الدولة المغربية و يريد أن يفرض على الدولة المغربية ممارسات بائدة من نوع حماية الأجنبي واستقوائه بالمنظمات الأجنبية المشبوهة
علينا كشعب مغربي أن نكون واعين بهذا النوع من التنوعير و اهانة المؤسسات الوطنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:46
من بين القرارات الجيدة التي اتخدها المغرب .عطا الله فين امشيو مبان ليهوم غيرالمغرب.سيرو لالمانيا اولا إسرائيل .ستحرقون كما حرق الذين من قبلكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - امنية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:49
برافو والف تحية على هذا الاجراء واتمنى ايضا ان نبدا في طرد الفنانين المصريين الذي يسيئون للمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - سعيدو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:51
هدا نصاب هولوكست. خاصو يتربى هدا خطير حضو بلادكم واولادكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - الما و الشطابة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 13:55
مشية بلا رجعة.. اللهم ثبتنا على الحق و ثبت مغربنا ملكا و شعبا و حكومة على رفض كل مخطط صهيوني و أعنا يا معين على الوقوف في وجه محاولاتهم لإخضاعنا إنك على كل شيء قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مغرب حر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:02
شكرا للمملكة الشريفة.
نحن المغاربة لا علاقة لنا بما يسمى الهولوكوست هادا مشكل اوروبا
شعبنا في فلسطين يحرمون من حقهم في الحيات كل يوم إما بالقتل أو الجوع أو بالحصار أو بالسجن المؤبد نعم أنا اؤيد متحف لنكبت فلسطين.
عاش المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - ولي رأي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:06
إنه إنسان غير مرغوب فيه وعليه أن يمشي إلى أي مكان آخر،ينصب الهولوكست عند النازيين إن شاء ،لا يوجد عندنا في بلدنا نازيين ، لم ننصب متحف الهولوكوست الإسرائلي ضد الفلسطينيين، ولا لمن هو ضدالروهينغا فكيف ننصب تذكار للقتلة المجرمين الصهاينة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - abdelouahab الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:07
why do you interview these people
I believe that 'media' like you are all part of this
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - لوران قباقبو الغاضب الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:10
عليهم وعلى هولوكوستهم المزعوم اللعنة... هؤلاء ماهم إلا سفراء للإجرام الصهيوني الذي لا هم له سوى تقديس العرق السامي وإجهاض كل محاولة لفضحه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - مرتن بري دو كيس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:10
لو تعامل المغرب مع كثير من القضايا بهذا الشكل...ويفرض نفسه ويجبر من اراد الشر ببلادنا على الانحناء لما نريد والانصياع التام لتعليماته .لكان راسنا مرفوعا الى السماء لا نخش لومة لاءم..لا منظمات حقوقية..ولا حقوق الانسان .ولا رايت مان الزفت ولا اي دولة تريد ان تملي علينا فوانينها ونتبعها كذيلها....فالمعقول هو ما يريده الله من عباده .فيفضل العبد القوي على الضعيف....فنعم القرار لاصدار هذه الاوامر وجلي مستعمر الماني جديد من بلادنا ......مشية بلا رجعة ان شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - med الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:14
شعارنا .الله الوطن الملك . في قلوبنا وعقولنا وعلى جبالنا وسهولنا وعلى اجوائنا وبحورنا من طنجةحتى الكويرة ومن جزر الكناري إلى تندوف المحتلة ،هل المغاربة احرقوا اليهود حتى يشيدوا هذا الرمز على ارضنا ،فاليذهبوا إلى ألمانيا، وحفظ الله المغاربة مسلمين ويهود ، وعاش المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - ريفي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:16
العز لم يبن اي نصب تذكاري لا يتعلق بنا و لا يهمنا اصلا، اذهبوا الى المانيا لا هنا و احكوا تلك القصص لانفسكم و لا تزعجون صفاء حياتي و لا تفسدوا ارضنا الطاهرة
و شكرا على تفهمكم ههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - مروان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:19
لابأس سيدي، اعذر أهل هذا البلد فهم لازالوا متأخرين.....تكشكيشة ديال كوكا.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - مالك الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:27
ندعوه أن يبني نصب تذكري بألمانيا لمحرقة الصهاينة ضد إخواننا الفلسطينيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.