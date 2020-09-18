منع مشيّدي "نصب الهولوكوست" من دخول المغرب‬

هسبريس ـ نورالدين إكجان

منع نهائي من دخول المغرب تلقاه مشيدو نصب الهولوكوست بجوار مدينة مراكش، بعد أن قررت السلطات حرمان أوليفي بيانكوفسكي وزوجته من ولوج التراب الوطني، مع وضع اسميهما على "اللوائح السوداء"، وفق إفادتهما.

وحاولت زوجة مشيد النصب المثير للجدل مغادرة المغرب يوم أمس في اتجاه فرانكفورت، لكنها اصطدمت بقرار منع صادر عن السلطات المغربية، قبل أن يستدرك الأمر صباح اليوم الجمعة، ليتم السماح لها بالطيران صوب العاصمة الفرنسية باريس.

ويؤكد بيانكوفسكي، مؤسس منظمة "بيكسيل هيلبر"، في تصريح لجريدة هسبريس، أن السلطات منعته نهائيا من الدخول إلى التراب الوطني، مشتكيا حرمانه من جلب معداته وسياراته وحيواناته العالقة نواحي مدينة مراكش صوب الديار الألمانية.

وكانت أوّل تجربة لمنظمة "بيكسيل هيلبر" في شمال إفريقيا هي بناء أكبر نصب تذكاري للهولوكوست في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، كما تعمل على "تأسيس مركز تعليمي في جنوب المغرب لتدريس أهوال المحرقة".

لكن السلطات المحلية بإقليم الحوز هدمت نصب الهولوكوست عقب إثارته جدلا كبيرا يتعلق بوجود ما سمي "اختراقا صهيونيا". ونفت وزارة الداخلية الترخيص لإقامة هذا المشروع الذي كان مقررا أن يضم أيضا متحفا ومرافق أخرى عديدة.

وأورد بيانكوفسكي أن قرار السلطات المغربية مجحف في حق المنظمة، مسجلا أنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام سفارات المملكة، من أجل استعادة كافة المعدات العالقة بالمغرب، وزاد: "المغرب أخبر المنظمة بأنه لن يكون بإمكانها إخراج ممتلكاتها".

وطالبت وزارة الخارجية، شهر مارس الماضي، المنظمة بمغادرة البلاد، بعد أن تم إبلاغها عبر السفارة الألمانية، التي نقلت طلب السلطات المحلية إلى أوليفي بيانكوفسكي، رئيس المنظمة، وهو ما تم فعلا أياما بعد المراسلة الرسمية.