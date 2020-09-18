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قوات بحرية مغربية "تعترض" سفينة أمريكية قبالة السواحل الأطلسية

قوات بحرية مغربية "تعترض" سفينة أمريكية قبالة السواحل الأطلسية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:00

تواصلُ قوّات البحرية الملكية تمارينها العسكرية بسواحل المحيط الأطلسيّ إلى جانب القوّات الأمريكية، حيث أجرت تمرينا عابرا مع السّفينة الأمريكية "هرشل وودي وليامز"، العاملة حاليا بالأسطول السادس، في أوّل رحلة ميدانية لها وضمن أحدث وأضخم قطع البحرية الأمريكية التي تعمل كقاعدة بحرية متنقلة.

وشاركت في هذا التّمرين العسكري، الذي أعدّه مركز العمليات البحرية الإقليمي التّابع للولايات المتّحدة الأمريكية، الفرقاطة المغربية محمد الخامس F611، حيث تمّ التّدرب على "محاكاة عملية اعتراض والصعود على متن السفينة الأمريكية قبالة الساحل المغربي". كما تم تدرّبت الوحدات على تتبع واعتراض السّفن داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد (EEZ).

ويعكس هذا التّمرين العسكري "التعاون المشترك ما بين القوات المسلحة الملكية والقوّات الأمريكية، في إطار القيام بمهمات فرض السيادة بالمنطقة البحرية الخالصة وممارسة حق الزيارة والتفتيش". وقد شاركت في هذا التمرين الفرقاطة المغربية محمد الخامس.. وبسبب ظروف الجائحة، فإنه "تم تفادي تبادل الزيارات واحتكاك طاقمي السفينتين بشكل مباشر".

وفي هذا الصّدد، قال النقيب ديفيد ل. جراي، قائد فريق "هرشل وودي ويليامز": "نحن متحمسون للتدرب إلى جانب نظرائنا المغاربة قبالة سواحل شمال إفريقيا"، مضيفا: "هذه التّدريبات تمكننا من صقل مهاراتنا وبناء شراكة أقوى".

وتضمنت التدريبات أيضًا سيناريوهات محاكاة لرجال على متن السفن وروابط اتصال بين السفينتين وطائرة هليكوبتر MH-60S مخصصة لسرب طائرات الهليكوبتر القتالي البحري (HSC) 28، ومشاة البحرية الأمريكية، مع قوة الاستطلاع البحرية الثانية (II MEF). وعلى متن سفينة Hershel "Woody" Williams، تم تنفيذ عمليات طيران لدعم التمرين، وتوفير الاتصالات، والصور المرئية، ودعم عمليات البحث والإنقاذ (SAR).

وتتدرب البحرية الأمريكية بشكل روتيني مع الدول الحليفة والشريكة من أجل تعزيز قدرات المناورة وإمكانية التشغيل البيني من خلال وضع معايير اتصال وأمان تعزز الأمن البحري الإقليمي.

ويأتي هذا التمرين في أعقاب مشاركة المغرب في مهمة التشغيل البيني الجوي في 7 شتنبر الماضي، إذ شاركت أربع طائرات من طراز F-16 من القوات الجوية المغربية في تدريبات جنبًا إلى جنب مع سلاح الجو الأمريكي B-52H Stratofortresses ومدمرة Arleigh-Burke الصاروخية الموجهة يو إس إس روزفلت (DDG) 80 في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، استضافَ المغرب العديد من التدريبات العسكرية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك الأسد الأفريقي، أكبر مناورة عسكرية مشتركة في إفريقيا؛ والتي سيستضيفها في السنة الموالية 2021، وفقا لما نقله موقع البحرية الأمريكية.

ومن بين التّدريبات العسكرية الأمريكية الأخرى التي يشارك فيها المغرب فلينتلوك وفينيكس إكسبريس وأوبانجامي إكسبرس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - سكفاندري الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:04
هههه ناري طيروها مني حصابني غير بصح ههه سعا غير تمرين ههه That''s a prank dude
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21
2 - المدرسة الوطنية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:08
غير قرأت العنوان قلت في نفسي ما هذا "هذا مستحيل" وفي الأخير عندما قرأت المقال وجدتهم يحلمون أنهم يلعبون لعب الأطفال.
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23
3 - الاسطول الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:09
اول ما قرأت العنوان الذي كتب بتشويق يدفع إلى فضول القراءة تذكرت تصريحا للصحفي المصري محمد الغيطي الذي ادعى منذ ما يقرب من ثماني سنوات أن البحرية المصرية اعتقلت قائد الاسطول السادس الامريكي و تم تهديد أمريكا بعد هذه العملية الخرافية بالتصعيد....لا تضحكوا رجاء فإن الغباء فنون و الكذب شجون...
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14
4 - skimo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:14
كنت غ نتيق العنوان الهليودي...ساعا غ كاميرا خفية
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20
5 - Sanhagi الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:14
عندما قرأت العنوان اندهشت كثيرا، فاسرعت لقراءة التفاصيل، فوجدت أنها مجرد تمارين عسكرية ههه
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12
6 - خلعتونا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:14
شفت العنوان قلت يا حنا ولينا واعرين يا حماقينا
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12
7 - Younes Yoo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:14
فاش قريت اىعنوان قلت ياكما هادي اول بشائر قوارب الموت الأمريكية تاع الحراگة الميريكان هههه. الإنطلاقة من شواطئ نيويورك و فلوريدا للفردوس المغربي ههههه، مقابل تسبيق 7 ألاف دولار هههه
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8
8 - مواطن الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:16
لي قرأ العنوان يتخلع يظن بللي السفينة الأمريكية محملة بالممنوعات.
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7
9 - mohamedia الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:20
كلام الصح
فرحت بسماع عنوان الخبر ظننت ان قواتنا البحرية اعادت مجدها و افاقت من سباتها، و لكن حين قراءة الخبر كاملا استيقظت من فرحتي المنبثقة من العنوان،
ان شاء الله العز جاى
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3
10 - abd الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:21
العنوان كيخلع صدقنا غا مستمعين ...
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6
11 - يسي عبدالله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:24
من يقرأ العنوان يضن ان الحرب قامت بين المغرب و امريكا في البحر و الحقيقة أنها مجرد تدريبات لتبذير المال العام و تحريك بعض القطع البحرية التي بدأت تصدأ
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6
12 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:26
لايجب ان تكون الشراكة الاستراتيجية بين المغرب و امريكا عامل ضغط على المغرب لحساب اجندات امريكا في الشرق الاوسط
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13 - عبو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:27
العنوان عندكم مخدوم مزيان برافو عليكم.تصيدت 2 مرات :)
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14 - Mus الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:27
هد العنوان خطير جدا،متقولوهش حتى بالضحك ،ارا ميريكان ممعاهومش الضحك ههههه
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15 - Samir الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:29
Hahahah, j ai fallit croire adu titre , hahahahaha, tout ce courage.
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0
16 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:31
ياودي راه المريكان دايزين من حدانا غادين لشي مهمة احنا معاهم بالله او الشرع
مان اديوهم ماي اديونا
نديرو ليهم التحية كيفما كنا كنديروها للاجانب ونحن صغار على الطرقات
المغرب اول دولة اعترفت باستقلال الو م ا
للتذكير فقط

لل
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