المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎

هسبريس من الرباط

انتخب المغرب رسميا، اليوم الإثنين في العاصمة النمساوية فيينا، رئيسا للدورة 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الإدارية العليا لهذه المنظمة الأممية.

وتمكنت المملكة المغربية من الوصول إلى المنصب المرموق، لأول مرة، بعد تزكيتها بالإجماع في شخص عز الدين فرحان، سفير الرباط المعتمد في النمسا.