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الرئيسية | مدارات | المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎

المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎

المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 10:30

انتخب المغرب رسميا، اليوم الإثنين في العاصمة النمساوية فيينا، رئيسا للدورة 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الإدارية العليا لهذه المنظمة الأممية.

وتمكنت المملكة المغربية من الوصول إلى المنصب المرموق، لأول مرة، بعد تزكيتها بالإجماع في شخص عز الدين فرحان، سفير الرباط المعتمد في النمسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سكفاندري الاثنين 21 شتنبر 2020 - 10:34
ههه على المغرب عندو شي طاقة ذرية ولا نووية على المغرب كيفهم في هادشي وباز ولا غير La frime
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1
2 - لا علاقة الاثنين 21 شتنبر 2020 - 10:38
و ما علاقة المغرب بالطاقة الذىية و النووية يا غير الخير و الإحسان. جوج قراعي ديال الدوليو المخزن ديالنا نوض عليهم القيامة و خلية إرهابية و متفحرات و عبوات ناسفة و مندبة كبيرة، والو المخزن سوقو خاوي لا له في الكر ولا له في الفر
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-5
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