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كُتّاب وآراء
تتويج كاهن مقيم في المغرب بجائزة دولية للسلام
فاز كاهن مقيم في المغرب ومركز معني بحقوق الإنسان في البرازيل بـ"جائزة آخن الألمانية للسلام" هذا العام.
وذكرت جمعية جائزة آخن للسلام، في بيان، أن القس الكاثوليكي بير أنطوان إكسلمانز يدعم النازحين، حيث يقدم لهم في مركزه المجتمعي في مدينة وجدة المتاخمة للحدود الجزائرية مأوى آمنا، بالإضافة إلى الرعاية الطبية والمشورة.
وبحسب بيانات الجمعية، يكافح "مركز جاسبار جارسيا لحقوق الإنسان" في ساو باولو انعدام التكافؤ الاجتماعي، ويدعم من بين أمور أخرى الفقراء الذين يعيشون على أطراف المدينة في ظروف سكن غير إنسانية.
وتُمنح الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4 آلاف يورو، منذ عام 1988. وتكرم جمعية جائزة آخن للسلام، التي تضم مدينة آخن ومنظمات كنسية، بجائزتها الجهود المبذولة من أجل نشر التفاهم بين القاعدة التحتية للشعوب.
ومن المقرر تسليم الجائزة في العاشر من دجنبر المقبل، الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وسيشارك الفائزون في حفل التسليم عن طريق الفيديو.