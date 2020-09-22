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الرئيسية | مدارات | وزارة التضامن والأسرة تطلق بوابة رسمية جديدة‎

وزارة التضامن والأسرة تطلق بوابة رسمية جديدة‎

وزارة التضامن والأسرة تطلق بوابة رسمية جديدة‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:27

أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الإثنين، بوابتها الرسمية الجديدة، بعد أن تمت إعادة هيكلتها وفق مقاربة تبرز البعد الخدماتي؛ "وذلك بإبراز الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لفئات من المواطنات والمواطنين ممن يدخلون في اختصاصها، إلى جانب عرض سياساتها وبرامجها وأنشطتها".

ووفق بلاغ للوزارة فإن البوابة الرسمية الجديدة "تتميز باعتماد المعايير الدولية في مجال الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، حتى تتمكن هذه الشريحة المهمة من المواطنات والمواطنين من تصفح البوابة بيسر وعلى قدم المساواة مع باقي الزوار".

ومن الإضافات الهامة التي تقدمها البوابة، يضيف البلاغ، "تخصيص منصة للمواكبة عن بعد تتضمن دروسا وأفلاما تربوية في مجالات التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الطفولة والمسنين، بالإضافة إلى قاعدة معطيات تمكن الباحثين والمهتمين والطلبة وغيرهم من الزوار، داخل وخارج الوطن، من البحث وتصفح النصوص القانونية والتقارير الوطنية والدولية والمنشورات ذات الصلة بعمل القطاع".

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1 - stop الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:39
بزاف القاصرين تيشمو الكولا وتيسرقو في شوارع باريس برسلونة وبوردو وميلانو ,علاش تتهربو من انقاذهم وارجاعهم الى بلدهم الحبيب
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2 - عزيز الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:40
خبر جاف اين البوابة الجديدة التي اطلقتها الوزارة
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