كتاب جماعي يبرز أهمية تضامن البلدان المغاربية

هسبريس - أمل كنين

تحدث إصدار جديد عن مدى الحاجة اليوم إلى تضامن البلدان المغاربية والتعاون والتنسيق فيما بينها للسيطرة على الجائحة، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بها.

المؤلف أثار إشكالية الانتقال في خضم الأزمة من مستلزمات حكامة الجائحة إلى حكامة الدولة وما يتطلب ذلك من الاستفادة من الدروس والتجارب الفضلى في هذا المجال، منبها على صعيد آخر إلى الدور الطلائعي الذي ينبغي أن يلعبه البرلمان والمجتمع المدني والجامعة والشباب وكذا القطاع الرياضي في دعم الاندماج المغاربي في عمقه الإفريقي.

ويهم الإصدار العدد الجديد المزدوج 49-50 من "المجلة المغربية للتدقيق والتنمية"، التي يديرها الدكتور محمد حركات، في شكل كتاب جماعي متضمنا أشغال الندوة الدولية الثامنة عشرة التي نظمتها هذه المجلة بمعية المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة بشراكة مع بنية البحث في الدكتوراه "حكامة إفريقيا والشرق الاوسط" بجامعة محمد الخامس والمؤسسة الألمانية "هانس سايدل" بمراكش يومي 29 و30 يوليوز 2019، بمناسبة الذكرى 30 لإنشاء اتحاد المغرب العربي، حول موضوع "العمق الاستراتيجي الإفريقي للاتحاد المغاربي".

المؤلف الصادر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، يضم دراسات هامة عدة شارك بها عدد كبير من الباحثين المغاربيين والأفارقة، منها "دراسة وتحليل مكانة المغرب العربي من حدة التنافس الدولي على إفريقيا من منظور جيو-استراتيجي"، و"تحديد مميزات السياسة الخارجية المغربية نحو إفريقيا ودور الدبلوماسية في الاستراتيجيات الإفريقية، و"مقاربات الاندماج المغاربي في مجال الاستثمار المباشر في منظمة التنسيق الإفريقية لقانون الأعمال (OHADA)"، و"المكانة الإفريقية في سلسلة القيم الدولية ومشاريع التنمية الصناعية"، و"مستلزمات الربط الكهربائي في زمن الانتقال الطاقي والحمولة اللوجستية الأورو-الإفريقية"، "واستراتيجية ألمانيا ودورها المتنامي في الشراكة الأوروبية الإفريقية وموقع المنطقة المغاربية فيها".