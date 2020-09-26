إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلة "القوات المسلحة"

هسبريس من الرباط

تم إطلاق موقع إلكتروني لمجلة القوات المسلحة الملكية (revue.far.ma)، يتيح للقراء صيغة رقمية لكافة أعداد المجلات التي أصدرتها القوات المسلحة الملكية.

وتعرض هذه المنصة الرقمية الجديدة، بكل يسر، على صفحتها الرئيسة أحدث إصدارات المجلة.

كما تقترح الصفحة الرئيسية للموقع، بتصميم ديناميكي وتفاعلي على خلفية خضراء تعرض شعار القوات المسلحة الملكية، قسمي "الصفحة الرئيسية" و"المجلات" للاطلاع على أعداد المجلة التي تم إصدارها، مع إمكانية تحميلها بصيغة إلكترونية (بي دي إف)، بالإضافة إلى قسم "الاتصال" للتواصل مع هيئة التحرير.

وهكذا، يتيح موقع (revue.far.ma) لزواره إمكانية تصفح مختلف إصدارات المجلة بطريقة أكثر سلاسة، من خلال تجربة فريدة ومحسّنة للزوار بواجهة باللغة الفرنسية.

كما توفر هذه البوابة الإلكترونية إمكانية التحميل على الهاتف الذكي عبر تطبيق على متجر (بلاي ستور) ولاحقا على متجر (آب ستور).

وإضافة إلى ما سبق، يقترح موقع (revue.far.ma) على قرائه قسما مخصصا لأبرز الأحداث، كذكرى "المسيرة الخضراء".