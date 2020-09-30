إحياء ذكرى عمليات جيش التحرير بشمال المغرب‎

هسبريس من الرباط

بمناسبة حلول الذكرى الـ65 لانطلاق عمليات جيش التحرير بشمال المملكة، تحتفل أسرة المقاومة وجيش التحرير بالرمزية الوطنية العميقة لهذه الأحداث النضالية، التي تجسد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح البطولي، الذي خاضه العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الوفي من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية.

وأورد بيان صحافي، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "هذه الذكرى تحلّ في ظروف دقيقة وحرجة تجتازها بلادنا كسائر بلدان المعمور مع جائحة كوفيد 19 الوبائية. وبالرغم من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي الوقائي، لن يتسنى إقامة هذه الذكرى، على مألوف العادة في موعدها وفي أماكن الاحتفاء بها".

لذا، ستنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عن بعد بواسطة التواصل الرقمي، ندوات فكرية، وعروضا ثقافية تواصلية مع الذاكرة التاريخية، تبرز مقاصد الذكرى الروحية والنضالية والقيمية، ورمزيتها ودلالاتها الوطنية العميقة، فضلا عن استظهار تضحيات الشهداء والمقاومين، وخدماتهم الجليلة وآثارهم الخالدة في معترك المقاومة ومسيرة التحرير والوحدة الوطنية.

ويتضمن البرنامج، وفق البيان، تنظيم ندوة فكرية، يوم الخميس فاتح أكتوبر، موسومة بـ"عمليات جيش التحرير بشمال المملكة، والرهان على الاستقلال"، تنظمها النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ببولمان بمشاركة أربعة أساتذة باحثين، هم: الدكتور عبد السلام العلوي بلغيتي الذي يحاضر في موضوع: "مواقف إجلال في مناهضة العلماء الصلحاء للاحتلال الأجنبي" العلامة مولاي مصطفى بن أحمد نموذجا".

وينضاف إليه، كل من المحاضرين: الدكتور محمد اسليماني الذي سيقدم مساهمة علمية بعنوان: "بروز جيش التحرير بمنطقة بولمان خلال فترة الحماية"، والباحث حميد الركراكي الذي يتناول موضوع موسوم بـ: "قبائل إيموزار مرموشة في مواجهة الاحتلال الأجنبي"، والباحثة مريم أغبال التي ستبسط دراستها بعنوان: "مساهمة المرأة المرموشية في انتفاضة 02 أكتوبر 1955".

أما اليوم الثاني، وهو الجمعة 02 أكتوبر، فسيتم عقد ندوة فكرية من تنظيم النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتازة عن بعد، في موضوع: "انطلاقة عمليات جيش التحرير بشمال المملكة، منعطف حاسم في مسيرة الكفاح الوطني".

يؤطر أشغال الندوة بشكل افتراضي كل من الدكتور محمد العريبي، أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بتازة الذي يتناول موضوع: "عمليات جيش التحرير بمنطقة تازة من خلال الكتابات الفرنسية"؛ والدكتور فؤاد قشاشي، أستاذ باحث في التاريخ المعاصر الذي عنون مساهمته بوسم "محطات من تاريخ تازة: من المقاومة المسلحة إلى عمليات جيش التحرير"؛ والدكتور أحمد الأديب، النائب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتازة الذي سيقارب موضوع: "إسهامات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في كتابة وتوثيق حدث انطلاقة عمليات جيش التحرير بشمال المملكة"؛ والدكتورة حسنة مازي، إطار بالنيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتازة التي ستقدم مساهمة موسومة بـ"مصادر سلاح جيش التحرير بالشمال".

فيما سيخصص يوم السبت 03 أكتوبر لإلقاء محاضرات عن بعد عبر منصة التواصل الاجتماعي الرسمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تنظمها النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالحسيمة، سيتفضل بإلقائها أساتذة باحثون، مؤرخون ومهتمون بالدرس التاريخي.

ويتعلق الأمر بكل من الباحث هشام الجعادي الذي سيتناول موضوع: "تأسيس جيش التحرير بالشمال: السياق والمحطات"؛ والباحث أحمد العبدلاوي الذي سيقدم مساهمة علمية بعنوان "صفحات عن رجالات جيش التحرير بشمال المغرب، قبيلة بني عمارت نموذجا"؛ والباحث حسن أدجوز الذي سيساهم بمداخلة تحت بعنوان: " الحركات التحررية المغاربية".

بينما سيخصص يوم الأحد 04 أكتوبر لتنظيم ندوة علمية من طرف النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالناظور، عن بعد، سيؤطرها وينشطها أربعة أساتذة باحثين لإلقاء الأضواء على هذه المحطة التاريخية الخالدة، والوسم الذي يرصع جبين هذه المدينة المكافحة.

ونجد ضمن الأساتذة المؤطرين للندوة الافتراضية سالفة الذكر الباحث الدكتور عبد العزيز بودرة الذي سيقدم مساهمته بعنوان: "ثنائية الزمان والمكان في نجاح عمليات جيش التحرير بمثلث الموت "؛ والباحث الأستاذ نور الدين أحميان الذي سيتناول موضوع: "قراءة في (كتاب الحركة الوطنية في الشمال ودورها في استقلال المغرب والجزائر)"؛ والباحثة الأستاذة حياة أجعير التي ستقارب موضوع: "انطلاق عمليات جيش التحرير ورد فعل المستعمر الفرنسي"؛ وأخيرا، سيعرض الباحث الأستاذ فريد الحميوي مساهمته: "تأسيس القيادة التنفيذية لجيش التحرير بالناظور وعلاقته بحزب الإصلاح الوطني".

كما ستتميز هذه الأنشطة الفكرية التواصلية بكلمات المناسبة التي سيلقيها، عن بعد، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وستنظم فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بكل من إيموزار مرموشة وميسور وأوطاط الحاج بإقليم بولمان، وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بكل من تازة العليا وتازة المشور وأكنول بإقليم تازة، وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بكل من الحسيمة وتارجيست بإقليم الحسيمة وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بكل من بني أنصار وميضار بإقليم الناظور زيارات وجولات افتراضية وأنشطة تربوية وثقافية وتواصلية موازية طيلة أيام الذكرى.

وستتنوع تلك الجولات والزيارات والأنشطة التواصلية بين إلقاء محاضرات وبث أشرطة ثقافية وشهادات شفهية وحلقات تعريفية برموز المقاومة بالمنطقة والمواقع ذات الصلة بحدث انطلاق عمليات جيش التحرير، وكذا بالإصدارات الصادرة عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المتناولة لأحداث المنطقة إبان فترة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال.