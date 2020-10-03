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كُتّاب وآراء
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الملك يتمنى الشفاء العاجل لترامب و"السيدة الأولى"
السبت 03 أكتوبر 2020 - 18:30
بعث الملك محمد السادس برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر فيها عن متمنياته بالشفاء العاجل له وللسيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب.
وقال الملك، في هذه البرقية، إنه تلقى بأسف شديد خبر إصابة ترامب والسيدة الأولى بفيروس كوفيد-19.
وبهذه المناسبة، أعرب الملك لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولعقيلته عن متمنياته الصادقة بالشفاء التام والعاجل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - kamal السبت 03 أكتوبر 2020 - 18:33
العارفون بخبايا السياسة ومكائدها يعرفون انه تكتيك سياسي من ترامب للفوز بالانتخابات وكسب المزيد من الوقت لا غير.
2 - محمد رضا السبت 03 أكتوبر 2020 - 19:07
أتمنى الشفاء العاجل لكل المغاربة اللدين أصيبوا بكورونا،وأن يرحم موتانا يارب،وأن يحفض الشعب المغربي من هدا المرض ويقيهموا من كل الأمراض يارب آمين.
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