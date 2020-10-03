الملك يتمنى الشفاء العاجل لترامب و"السيدة الأولى"

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر فيها عن متمنياته بالشفاء العاجل له وللسيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب.

وقال الملك، في هذه البرقية، إنه تلقى بأسف شديد خبر إصابة ترامب والسيدة الأولى بفيروس كوفيد-19.

وبهذه المناسبة، أعرب الملك لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولعقيلته عن متمنياته الصادقة بالشفاء التام والعاجل.