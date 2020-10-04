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أمين "الأخوة الإنسانية" يحضر تدشين "كلنا إخوة"

أمين "الأخوة الإنسانية" يحضر تدشين "كلنا إخوة"
هسبريس من الرباط
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 04:19

من المرتقب أن يشارك القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الأحد، في حفل تدشين الرسالة البابوية الجديدة للبابا فرنسيس "كلنا أخوة"، التي وقعها البابا، السبت، بمدينة أسيزي وسط إيطاليا.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الذي يحضر بناء على دعوة من البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، كلمةً خلال الحفل الذي يقام في المقر البابوي بالفاتيكان احتفاء بهذه المناسبة.

وسيحضر الحفل عدد من القيادات الدينية وممثلي الإعلام الدولي، ومنهم الكاردينال بيترو بارولين، رئيس وزراء ووزير خارجية الفاتيكان، والكاردينال ميجيل أيوسو، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان، والبروفيسور آنا رولاندز، أستاذة الفكر الاجتماعي الكاثوليكي بلندن، والدكتور أندريا ريكاردي، مؤسس جمعية سانت إيجيديو وأستاذ التاريخ المعاصر.

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