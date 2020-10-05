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كُتّاب وآراء
السعودية تؤيد تدابير المغرب لصد التطرف والإرهاب
عبرت المملكة العربية السعودية عن تأييدها للإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة.
وأشادت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الاثنين بتمكن السلطات الأمنية المغربية من إحباط مخططات إرهابية خطيرة ووشيكة، وتفكيك خلية إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد أعلن اليوم عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من أربعة أشخاص، بينت المعلومات الأولية أنهم قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك عبر اعتماد أساليب إرهابية مستوحاة من العمليات التي كان يقوم بها تنظيم داعش في الساحة السورية العراقية.