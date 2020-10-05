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الرئيسية | مدارات | الليبيون يواصلون البحث من بوزنيقة عن "توحيد الرؤى المستقبلية"

الليبيون يواصلون البحث من بوزنيقة عن "توحيد الرؤى المستقبلية"

الليبيون يواصلون البحث من بوزنيقة عن "توحيد الرؤى المستقبلية"
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:00

قال إدريس عمران، عضو مجلس النواب الليبي، إن أطراف الحوار المنعقد بمدينة بوزنيقة مصرة على استكمال المشاورات بخصوص نقطة المناصب السيادية، مسجلا أن الجو استمر إيجابيا وأفرز موقف ضرورة توحيد الرؤى.

وأضاف عمران، في إيجاز صحافي، من بوزنيقة ظهر اليوم الاثنين، أن الشعب الليبي يأمل دائما في حياة كريمة وتجاوز كل العقبات، خصوصا المستجدة التي فرضها فيروس "كورونا"، مؤكدا أن الهدف من اللقاءات هو تجاوز جميع الإشكالات.

وأوضح عمران أن مؤسسات البلاد ينخرها الفساد، والانقسام السياسي لا يخدم ليبيا، مشيرا في السياق ذاته إلى أن التدخلات الخارجية ساهمت أيضا في استنفاد الوقت والجهد دون الوصول إلى حل، كما أضاعت على ليبيا الكثير من الفرص.

وشكر المتحدث باسم أطراف الحوار (مجلس النواب - المجلس الأعلى للدولة) المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على التفاني في خدمة حوار الليبيين، مثمنا بدوره مسار الأطراف الدولية التي تبحث القضية في برلين، مطالبا إياهم بتحمل المسؤولية التاريخية.

وتركز الجولة الثانية من المفاوضات بشكل أساسي على المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي تتمحور حول ما تسمى المناصب السيادية؛ مثل رئيس البنك المركزي الليبي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس المساءلة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمدعي العام، وكذا ورئيس المجلس القضائي.

وقالت مصادر من الوفود المفاوضة، لهسبريس، إن الجولة الثانية تأخرت نوعا ما؛ لكن في النهاية جرى الاتفاق على افتتاح المفاوضات واستكمال النقاش والجلسات التشاورية، وأشادت بتوفير المغرب أجواء إيجابية من أجل انطلاق المفاوضات الثانية.

وتنعقد الجولة الثانية من المفاوضات السياسية بالمغرب عقب اللقاء الذي احتضنته مدينة الغردقة المصرية، الذي ركز على الملف الأمني؛ فيما تتواصل دعوات دولية إلى ضرورة وقف نهائي لإطلاق النار، من أجل إنجاح مخرجات الحوار السياسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:10
يا ربي أسقط عنم نزعة التطاحن والتنافر والصراع القبلي ووحد كلمتهم واشدد أزرهم بعضهم ببعض حتى تعود ليبيا إلى سابق عهدها في الطمأنينة والراحة
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2 - واحد من لمداويخ الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:26
الليبيون يواصلون البحث من بوزنيقة.....؟؟؟؟؟

اليوم الإثنين 05 أكتوبر يعقد اجتماع في ألمانيا (برلين 2)....؟؟؟؟؟

على ما يظهر لي أن جرثومة الإمارات وأتباعه مثل المجرم حفتر والسيسينياهو يضحكون عليكم

الإجتماعات هنا وهناك لكن الإسلحة تتدفق على حفتر ومرتزقته

ولماذا السراج يستقيل والسفاك حفتر مازال في مكانه ويواصل جرائمه...؟؟؟
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3 - مواطن مغربي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:37
يا اخوة الليبين ما يحك جلدك الا طفرك ولهدا نطلب منكم التوافق والتسامح فيما بينكم وتكاتر الجهد حتى تبينوا للعالم انكم قادرون على حل جميع المشاكل بينكم وبدون تدخل احد وانكم قادرون على اسعاد الشعب الليبي وادخال الفرحة عليه وفقكم الله الى الامام ولاتنطروا للوراء واتركوا ;;;;
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4 - samir الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:38
ا لجزائر تستنجد بالمانيا للتشويش عن الوساطة المغربية بين اللاخوة الليبيين, مؤتمر برلين 2 جاء بطلب جزائري ليبعثرو الاتفاقية الصلح بين الاخوة الليبيين , والليبيين يريدون وساطة مغربية وليس برلينية خرائرية.
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5 - المجلي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:40
الاجتماعات و المفاوضات تجري ب بوزنيقة
وقال القدافي زنكة زنكة يعني زنقة زنقة
اطلب من الله ان يوفق الاخوة الليبيين في جمع الشمل و استقرار وازدهار الدولة الليبية
والا ستصبح زنقة زنقة بسبب الاطماع الخارجية
و الله ولي التوفيق
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6 - Abdou73 الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:44
إلى بعد عليكم نظام البروبكاندا والله حتى يتحل المشكل
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7 - professeur الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:49
السلام عليكم
خلييييو الليبيين بيناتهم يتفاهموا
باذن الله غادي ايخرجوا بنتيجة جد ايجابية
ارجوا الا يتدخل الاخوان العرب في افساد ما اتفق عليه الاخوة الليبيين
الخير وكل الخير للاخوة الليبيين
مرحبا بيكم بين اهلكم
وفقكم الله وشكرا لكم
اخوكم من المغرب
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