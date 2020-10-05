24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش" (5.00)

  2. تقرير عربي ينوّه بتجربة المغرب في مجال الصناعة المالية الإسلامية (5.00)

  3. رئيس البرلمان الأوروبي يشيد بالمبادرات المغربية (5.00)

  4. بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة (5.00)

  5. الأمم المتحدة تمنح جمعية مغربية "الوضع الاستشاري"‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | بوريطة: أطراف المفاوضات الليبية تقترب من توقيع "اتفاق تاريخي"

بوريطة: أطراف المفاوضات الليبية تقترب من توقيع "اتفاق تاريخي"

بوريطة: أطراف المفاوضات الليبية تقترب من توقيع "اتفاق تاريخي"
هسبريس - نورالدين إكجان
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 21:00

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المفاوضات الليبية الجارية بمدينة بوزنيقة تبشر بالخير، مبديا أمله الكبير في الخروج باتفاق تاريخي قريبا.

وأضاف بوريطة، ضمن كلمة له إلى جانب الوفود الليبية، اليوم الاثنين، أن اللقاءات حققت نجاحا ملموسا، والليبيين على وشك توقيع اتفاق تاريخي بشأن نقطة المناصب السيادية، مسجلا في السياق ذاته أن التفاهمات ماضية وحققت نتائج مهمة، ستبعث التفاؤل في نفوس الشعب الليبي والعالم كاملا.

وأوضح الوزير المغربي أن الحوار سيفتح آفاقا واعدة لإنجاح مسار الدولة، مشددا على أنه دائما ما يدعم الحوار بين الليبيين، على أن يكون الحوار بين أطراف أخرى حول مستقبل ليبيا، وزاد: "موقف المغرب كان هو هذا على الدوام".

وثمن بوريطة، في اليوم الرابع من الجلسات، كل التقدم الذي حققته أطراف النزاع، مهنئا إياها على ما تم الوصول إليه، وزاد: "الآمال معقودة على القريب العاجل من أجل الخروج بمزيد من التوافقات التاريخية بين أطراف الحوار الليبي – الليبي".

وتركز الجولة الثانية من المفاوضات بشكل أساسي على المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي تتمحور حول ما تسمى المناصب السيادية؛ مثل رئيس البنك المركزي الليبي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس المساءلة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمدعي العام، وكذا ورئيس المجلس القضائي.

وقالت مصادر من الوفود المفاوضة، لهسبريس، إن الجولة الثانية تأخرت نوعا ما؛ لكن، في النهاية، جرى الاتفاق على افتتاح المفاوضات واستكمال النقاش والجلسات التشاورية، وأشادت بتوفير المغرب أجواء إيجابية من أجل انطلاق المفاوضات الثانية.

وتنعقد الجولة الثانية من المفاوضات السياسية بالمغرب عقب اللقاء الذي احتضنته مدينة الغردقة المصرية، والذي ركز على الملف الأمني؛ فيما تتواصل دعوات دولية إلى ضرورة وقف نهائي لإطلاق النار، من أجل إنجاح مخرجات الحوار السياسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Amaghrabi الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 21:27
"وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ,ان ربي لغفور رحيم"صدق الله العظيم .وان شاء الله سفينة النجاة تنطلق من المغرب المجيد الى ارض ليبيا المجيدة ارض المجاهدين وارض الخير والسلام وهنيئا للشعب الليبي بهذا الخبر المفرح وان شاء الله ايام وتتم الفرحة الكاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - مواطن حر الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 21:43
هذا هو المغرب وهكذا يكون الرجل المناسب في المكان المناسب مثل السيد ناصر بوريطا الرجل المحنك
وذو خبرة عالية في الدبلوماسية الرجل المتواضع والخلوق والذي لايتسرع باتخاذ الإجراءات إلا بعد التأكد في صوابها. ويرجع الفصل في هذا كله لجلالة الملك في تعيينه في هذا المنصب.
وبفضل هذا الرجل وكذلك سياسة المغرب بقيادة عاهل البلاد محمد السادس نرى التحسن والتقدم بين الفرقاء الليبيين في بوزنيقة بالمغرب.الشيء الذي عجز عن تحقيقه كل بلدان العالم.وهذا مفخرة للمغرب ولليبيين أنفسهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
3 - حسن انجلترا الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 21:52
الجارة الشرقية لن تقبل نجاح الدبلوماسية المغربية بالخروج بنتيجة ايجابية في مفاوضات الاطراف الليبية في بوزنيقة والنظام العسكري داءما يقف ضد المجهودات التي يبدلها المغرب في تسوية الازمة الليبية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.