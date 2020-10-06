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كُتّاب وآراء
رفيقي: ردود مغاربة ضد ماكرون "شعبوية" .. وأزمة المسلمين ثابتة
ردود فعل متشنجة مازالت تثيرها خرجة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بخصوص "أزمة الإسلام"، فقد انبرت العديد من الوجوه المعروفة إلى صد الرجل الأول في الإليزيه، واعتبار تصريحاته غير موفقة وتستهدف دينا معينا.
وفي مقابل ذلك، تتجه تعليقات أخرى نحو ربط خرجة الرئيس بتنامي العمليات الإرهابية التي ينفذها مسلمون في أوروبا، فضلا عن الارتباك الذي يسم علاقة العديد من الجنسيات المسلمة بالقانون الفرنسي، وهو ما يقتضي التدخل لإصلاحه.
محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الشأن الديني، أورد أن "ردود الفعل التي تلت الخرجة غلب عليها الكثير من الشعبوية، وتتجه أساسا نحو اعتبار ماكرون رجلا غير مسلم، يحكم دولة استعمارية سابقة، وليس له الحق في الحديث عن الدين".
وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن رد الفعل نفسي أكثر منه موضوعي، معتبرا أن تعيير الرجل بزوجته هو دليل كاف على أزمة المسلمين، وزاد: "ربما خانت ماكرون العبارة بحديثه عن الإسلام، لكن أزمة المعتنقين ثابتة".
وأوضح الباحث المتخصص أن ماكرون يقصد بعض حركات الإسلام السياسي المنتشرة بفرنسا، وامتداد الهجمات الإرهابية لتشمل أوروبا، بالإضافة إلى الكتلة التي بات يشكلها المهاجرون المسلمون داخل التراب الفرنسي.
وأشار رفيقي إلى أن "الحقائق موضوعية، سواء جاءت من ماكرون أو غيره"، مؤكدا ضرورة معالجة العديد من الأمور في تدبير الحقل الديني، والبداية من القيمين الدينين، "إذ لا يعقل أن يفتي فقيه مغربي أو تركي لجالية تعيش سياقا فرنسيا".
وأكمل رفيقي ضمن التصريح ذاته: "مسلمو أوروبا مطالبون بالاندماج التام في المجتمعات المحلية وقيم الجمهورية الفرنسية"، مؤكدا أن "الواقع المعاش هناك يقتضي بالضرورة البحث عن حل للمشاكل المعرقلة للجالية".
وزاد المتحدث ذاته: "الجالية تستمتع بخيرات أوروبا وحقوقها، وبالتالي من اللازم عليها الاندماج بشكل طبيعي هناك"، مسجلا أن حالة الانفصال ثابتة لدى بعض المسلمين، وبالتالي وجب استدراك الأمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
لمادا يوجد الارهاب في الاسلام؟
ادا لم يكن كدلك
من اين جاء الفاعلون بالافكار
أولا فلنتفق على أن القلة التي اتخذت أسلوب السخرية من زوجة ماكرون كانت مخطئة وانساقت خلف الغضب الذي سببته تلك التصريحات. أما أن تطالب المهاجرين المسلمين في فرنسا باتباع جميع القيم السائدة في المجتمع الفرنسي فذلك غير مقبول. كيف تطلب من مسلمة نزع الحجاب، والتطبيع مع الشذوذ، وإباحة الزنا...؟ هذه كوارث عادية عند المجتمع الفرنسي وهي محرمة في ديننا، فكيف تطلب من مسلم أن يتقبل هذه الفظائع؟ والرئيس الفرنسي لم يخنه التعبير، بل نطق بما يموج في صدره من حقد على الإسلام. هم لا يعرفون "حرية التعبير" إلا عندما يتعلق الأمر بالنيل من الإسلام، بينما يبلعون ألسنتهم إذا تعلق الأمر بالهولوكوست أو جرائم الكيان الصهيوني... الله يرد بك ها ما نقول.
منظمة الاخوان المسلمين توغلت بقوة عند المسلمين في فرنسا وخاصة الجزاءريين الناطقين باللغة العربية وذالك ناتج عن اجتياح الاخوان المسلمين من مصر وسوريا الى المدارس في الجزاءر ايام الرءيس بومادين الذي هو ايضا كان متأثرا بالفكر الاخونجي الاسلامي : درس في الازهر في القاهرة. وتسرب التطرف اولا الى المهاجرين الجزاءيرين ومن ثم الى المهاجرين المسلمين الاخرين في فرنسا ودول اوروبية اخرى. وبالاضافة التاثير الاخوانجي التركي كذالك: تاثير سلبي على المهاجرين المسلمين في فرنسا وعدم اندماجهم في المجتمع الفرنسي.
مشروع الاخوان المسلمين معروف بعد معرفته ونتشره في مصر وسويسرا(LE PROJET) وكان من احد اهدافه محاربة العلمانية في شمال افريقيا وتركيا و فرنسا.انفضحت خطتهم المشؤمة وفرنسا ليست وحدها في محاربتهم.
وليس العكس
ماذا لو تحدث ماكرون عن اليهو د؟ لتم إقالته في الحين
فرنسا أصبحت من دول العالم الثالت
الإسلام كدين سماوي وكمبادئ وقيم سامية ليس في أزمة، بل لعل بعض الحركات المنسوبة للإسلام أو الجماعات الإرهابية التي زرعت هنا وهناك تمر بأزمة، أو لعل الكثير من الدول الإسلامية التي استعمرتها فرنسا لم تتخلص من آثار النهب الاستعماري، وما زالت تعاني بعض الأزمات. أما الإسلام كدين فلا يمكن أن يكون في أزمة لأنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق التي غابت عن كثير من قادة العالم
وتأتي أنت و تجد له التبرير و التفسير. وددت لو كنت تركيا العرب أصبحوا عنوان الخنوع و الذل
ان لم تكن مسلما فلا تتحدت عن الاسلام .
بنادم عايش فبلاد الحقوق و الواجبات و هما باغيين الحقوق بلا واجبات
راه المسلمين خاصهم يقدرو ماكرون . هاهي تربح لوبين و تشوفو لعجب
ينمرها الفساد بشتى أنواعه ؟
الجهل والامية ؟
التعصب الديني والعرقي ؟
التخلف وعدم الانسياق مع البحت العلمي
90٪ من المنتجات تشتريها من عند الغرب الدي ننعته بالكافر ؟
صفوف طويلة أمام سفارات الدول الغربية ( التي ننعتها بالكافر) هده الصفوف تريد مغادرة الدول الإسلامية نحو الغرب لتحسين مستوى معيشتهم ؟
الفوضى والدمار والكروب اغلبها في البلدان التي تتخد من الدين موضوعا تعصبيا ؟
يجب الاقرار بان المسلمين عنهدم أزمة
واغلبهم يجادلك بالتعصب والعنف
وقد ازداد لتهميش لهم اثناء فترة حكمه.
وملي فرنسا دولة تعيش على نهب خيرات وثروات الدول التي استعمرتها وتتحكم فى إقتصادها علاش مشيتي هاجرتي عندهم؟ باش تاخذي تماك داكشي لينهبوه منا. زعما نتوما مطورين.
لكن ضحايا الاغتصاب و العنف ضد الأطفال و القاصرات من طرف القسيسين و رجال الكنيسة تعاني جراء هذا النوع من الإرهاب كذلك، لكن السياسة يتركون الأمر للكنيسة و المحاكم( هنا الدولة " العلمانية" لا تتدخل).
و لا احد يوجه الإتهام للمسيحية، لا ثم لا.
كذلك عندما يتعلق الأمر بجريمة كيفما كان نوعها الإعلام يذكر المشاهد باصل المجرم ان كان عربيا او أسودا أفريقيا، لكن لا يفعل هذا ابدا عندما يتعلق الأمر بمجرم أشقر اللون.
قال تعالى : و إنا له لحافظون. صدق الله العظيم.
ومن حق فرنسا الدفاع عن علمانيتها التي إختارها السكان الأصليين لفرنسا وليس الأجانب والمهاجر مثل المسلمين
إنتهى الكلام
الارهاب الاسلامي ظاهرة تكاترت في ال 50 سنة الاخيرة فقط والاسلام كان موجود لاكتر من 1400 سنة. الارهاب ليس حكرا على المسلمين فقط انما هو ضاهرة عرفتها معضم الشعوب ابرز الامتلة لذالك اعمال العنف التي قام بها الارلنديون لمقاومة الاستعمار البرطاني لبلادهم والارهاب هو رد طبيعي لشعوب تعاني القهر من قوه خارجية عضمى ولا يوجد اي مفكر محترم يدعي ان الارهاب هو انتاج اسلامي او مصدره هو الاسلام انما هو متكاتر في بلاد المسلمين لان اكترها بلدان فقيرة وتعاني من الحروب والاستعمار الاجنبي. كمتال ماذا تتوقع ان يخرج من بلد كالعراق تم استعماره وتخريبه الى ابعد حد, راقصات باليه متلاً!!!!
ماكرون قال، قال ترمب، قال...
الإسلام اسلام وما يقال عنه شيء آخر
اي أن نفس الإسلام يقبل عندما يكون معه بعض من البترو دولار...
واسلام آخر يشار إليه دائما بالبنان في أي شيء ان كان معه قليل من...
المهم ماذا يقول أهله ردا عنه ومن يمتلوهم وهنا صمت طويل ... كما صمت تطبيع دول مجانا هذه الأيام ولا خبر...وصمت عند إعادة نشر كاريكاتيرات مسيئة...ولو كنا في مجال الزواج لقلنا الصمت علامة...
أما تصرف بعض المسلمين، فسببه الغرب الذي يحارب الإسلام ظاهرا و باطنا، السم في العسل. و لكن مع هذا علينا أن نتوحد كمسلمين و ليس كعرب، و الحمد لله يوجد ناس طيببين يريدونون الخير، و الخير سيستمر و إن كثر الشر و الحمد لله. و نصيحتي لك أن تفكر جيدا قبل الكلام من أجل الكلام و السلام عليكم.
وختاما نهمس في أذن السيد رفيقي ونقول له إذا كنت تبحث عن حظوة أو امتيازا لدى النخبة الحاكمة بفرنسا أو الغربية على حساب دينك وأمتك فلقد أضللت الطريق وسلكت مسلكا سبقك إليه غيرك، وما أكثرهم، اتنهوا إلى مزبلة التاريخ.
"ماكرون خانه التعبير"
"ماكرون كان يقصد الاسلام السياسي"
"ماكرون كان يقصد الفقيه المغرب و التركي"
سيد رفيقي, اختر واحدة.