رفيقي: ردود مغاربة ضد ماكرون "شعبوية" .. وأزمة المسلمين ثابتة‬

هسبريس ـ نور الدين إكجان

ردود فعل متشنجة مازالت تثيرها خرجة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بخصوص "أزمة الإسلام"، فقد انبرت العديد من الوجوه المعروفة إلى صد الرجل الأول في الإليزيه، واعتبار تصريحاته غير موفقة وتستهدف دينا معينا.

وفي مقابل ذلك، تتجه تعليقات أخرى نحو ربط خرجة الرئيس بتنامي العمليات الإرهابية التي ينفذها مسلمون في أوروبا، فضلا عن الارتباك الذي يسم علاقة العديد من الجنسيات المسلمة بالقانون الفرنسي، وهو ما يقتضي التدخل لإصلاحه.

محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الشأن الديني، أورد أن "ردود الفعل التي تلت الخرجة غلب عليها الكثير من الشعبوية، وتتجه أساسا نحو اعتبار ماكرون رجلا غير مسلم، يحكم دولة استعمارية سابقة، وليس له الحق في الحديث عن الدين".

وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن رد الفعل نفسي أكثر منه موضوعي، معتبرا أن تعيير الرجل بزوجته هو دليل كاف على أزمة المسلمين، وزاد: "ربما خانت ماكرون العبارة بحديثه عن الإسلام، لكن أزمة المعتنقين ثابتة".

وأوضح الباحث المتخصص أن ماكرون يقصد بعض حركات الإسلام السياسي المنتشرة بفرنسا، وامتداد الهجمات الإرهابية لتشمل أوروبا، بالإضافة إلى الكتلة التي بات يشكلها المهاجرون المسلمون داخل التراب الفرنسي.

وأشار رفيقي إلى أن "الحقائق موضوعية، سواء جاءت من ماكرون أو غيره"، مؤكدا ضرورة معالجة العديد من الأمور في تدبير الحقل الديني، والبداية من القيمين الدينين، "إذ لا يعقل أن يفتي فقيه مغربي أو تركي لجالية تعيش سياقا فرنسيا".

وأكمل رفيقي ضمن التصريح ذاته: "مسلمو أوروبا مطالبون بالاندماج التام في المجتمعات المحلية وقيم الجمهورية الفرنسية"، مؤكدا أن "الواقع المعاش هناك يقتضي بالضرورة البحث عن حل للمشاكل المعرقلة للجالية".

وزاد المتحدث ذاته: "الجالية تستمتع بخيرات أوروبا وحقوقها، وبالتالي من اللازم عليها الاندماج بشكل طبيعي هناك"، مسجلا أن حالة الانفصال ثابتة لدى بعض المسلمين، وبالتالي وجب استدراك الأمر.