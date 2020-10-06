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الرئيسية | مدارات | رفيقي: ردود مغاربة ضد ماكرون "شعبوية" .. وأزمة المسلمين ثابتة‬

رفيقي: ردود مغاربة ضد ماكرون "شعبوية" .. وأزمة المسلمين ثابتة‬

رفيقي: ردود مغاربة ضد ماكرون "شعبوية" .. وأزمة المسلمين ثابتة‬
هسبريس ـ نور الدين إكجان
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:00

ردود فعل متشنجة مازالت تثيرها خرجة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بخصوص "أزمة الإسلام"، فقد انبرت العديد من الوجوه المعروفة إلى صد الرجل الأول في الإليزيه، واعتبار تصريحاته غير موفقة وتستهدف دينا معينا.

وفي مقابل ذلك، تتجه تعليقات أخرى نحو ربط خرجة الرئيس بتنامي العمليات الإرهابية التي ينفذها مسلمون في أوروبا، فضلا عن الارتباك الذي يسم علاقة العديد من الجنسيات المسلمة بالقانون الفرنسي، وهو ما يقتضي التدخل لإصلاحه.

محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الشأن الديني، أورد أن "ردود الفعل التي تلت الخرجة غلب عليها الكثير من الشعبوية، وتتجه أساسا نحو اعتبار ماكرون رجلا غير مسلم، يحكم دولة استعمارية سابقة، وليس له الحق في الحديث عن الدين".

وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن رد الفعل نفسي أكثر منه موضوعي، معتبرا أن تعيير الرجل بزوجته هو دليل كاف على أزمة المسلمين، وزاد: "ربما خانت ماكرون العبارة بحديثه عن الإسلام، لكن أزمة المعتنقين ثابتة".

وأوضح الباحث المتخصص أن ماكرون يقصد بعض حركات الإسلام السياسي المنتشرة بفرنسا، وامتداد الهجمات الإرهابية لتشمل أوروبا، بالإضافة إلى الكتلة التي بات يشكلها المهاجرون المسلمون داخل التراب الفرنسي.

وأشار رفيقي إلى أن "الحقائق موضوعية، سواء جاءت من ماكرون أو غيره"، مؤكدا ضرورة معالجة العديد من الأمور في تدبير الحقل الديني، والبداية من القيمين الدينين، "إذ لا يعقل أن يفتي فقيه مغربي أو تركي لجالية تعيش سياقا فرنسيا".

وأكمل رفيقي ضمن التصريح ذاته: "مسلمو أوروبا مطالبون بالاندماج التام في المجتمعات المحلية وقيم الجمهورية الفرنسية"، مؤكدا أن "الواقع المعاش هناك يقتضي بالضرورة البحث عن حل للمشاكل المعرقلة للجالية".

وزاد المتحدث ذاته: "الجالية تستمتع بخيرات أوروبا وحقوقها، وبالتالي من اللازم عليها الاندماج بشكل طبيعي هناك"، مسجلا أن حالة الانفصال ثابتة لدى بعض المسلمين، وبالتالي وجب استدراك الأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - مهاجرة الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:11
سؤال محير
لمادا يوجد الارهاب في الاسلام؟
ادا لم يكن كدلك
من اين جاء الفاعلون بالافكار
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-132
2 - شعبوي من المغرب الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:12
كل من هب ودب صار باحثا في الشأن الديني ويظنون أنفسهم انهم أعلم الناس وباقي الشعب مجرد غوغاء شعبويون
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173
3 - وهبي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:12
كفاكم ركوب الامواج.لكي تلمعو صوركم مع الغرب فلعبكم مكشوف و بدون فاءدة
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143
4 - حسن سويسرا الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:13
لو أن المغرب يستثمر كل الثروة السمكية الفوسفاط الدهب الفضة........ في البنية التحتية الصحة التعليم العدل ....... والله أنني ساستقر في المغرب واستثمر هناك هادي بلاد الغربة العنصرية حتى ولو لك جنسية ليس أي بلد احسن بلادي أتمنى من هاته الانتخابات أن يكون هناك تغير في السياسة أو مقاطعتها ومحاسبتهم على أفعالهم وفتح المجال أمام أحزاب جديدة من الجالية المغربية ومغاربة الداخل
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44
5 - dokali الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:16
وما شأننا نحن لماذا نهتم لرأيه او تصريحه ايها الناس هذا الدين هو دين الله وحاميه هو الله فلا خوف عليه من تصريح ايا كان المهم ايها المسلم هو انت في هذا الدين هل انت كما اراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بموعود الله بالتمكين هذا ما يؤرقهم سواءا هم او كلابهم يجب ان نشتغل بخلاصنا الفردي تم خاصنا الجماعي لأننا سنحاسب فردا فردا لكن هذا الموضوع يودع أصحابه في خانة الرجعية و الراديكالية وغيرها من الخانات وعند الله نختصم
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50
6 - هشام الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:16
لا زلت تعبر في كل مرة على ازدواجية المعايير التي تفكر بها.
أولا فلنتفق على أن القلة التي اتخذت أسلوب السخرية من زوجة ماكرون كانت مخطئة وانساقت خلف الغضب الذي سببته تلك التصريحات. أما أن تطالب المهاجرين المسلمين في فرنسا باتباع جميع القيم السائدة في المجتمع الفرنسي فذلك غير مقبول. كيف تطلب من مسلمة نزع الحجاب، والتطبيع مع الشذوذ، وإباحة الزنا...؟ هذه كوارث عادية عند المجتمع الفرنسي وهي محرمة في ديننا، فكيف تطلب من مسلم أن يتقبل هذه الفظائع؟ والرئيس الفرنسي لم يخنه التعبير، بل نطق بما يموج في صدره من حقد على الإسلام. هم لا يعرفون "حرية التعبير" إلا عندما يتعلق الأمر بالنيل من الإسلام، بينما يبلعون ألسنتهم إذا تعلق الأمر بالهولوكوست أو جرائم الكيان الصهيوني... الله يرد بك ها ما نقول.
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49
7 - يوسف الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:19
كل ما قاله الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي يمكن مناقشته و فيه شئ من الصواب و لكن ما لم أفهمه من أستاذ باحث كيف استنتج فكرة “ ربما خانت ماكرون العبارة بحديثه عن الإسلام “
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-26
8 - من خارج الوطن الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:20
إنه بلد لائكي و مسيحي و إنه حر فيما يقول لأنها دولته فعلى الدول الإسلامية أن تطبق الإسلام و تقضي على الشمكارة و باك صاحبي و مغتصبي الأطفال ليقتدوا منا العبرة
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17
9 - skitiwit الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:21
ما كرون لم يضف شيئا جديدا ، هو فقط أزال اللثام عن وجه فرنسا الحقيقي ذاك الوجه الاستعماري القبيح الذي قتل الملايين من الابرياء طيلة القرون السابقة و مازال يمتص خيرات بلدان العالم الثالث الى حد الساعة بوكالة من وجوه سلطوية هو من اتى بها لتحكم و يضمن بذالك استمرارية الإستنزاف .
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21
10 - Maroki الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:21
الإسلام يتعارض مع قيم المجتمع الفرنسي : . فرنسا دولة علمانيه ولا تسمح لاي دين في اختراق قوانينها ومجتتمعها.  من احد اهداف الاخوان المسلمين  تحطيم وتخريب العلمانية والحرية والمساواة والاخوة مابين الناس.
منظمة الاخوان المسلمين توغلت بقوة عند المسلمين في فرنسا وخاصة الجزاءريين الناطقين باللغة العربية وذالك ناتج عن  اجتياح الاخوان المسلمين  من مصر وسوريا الى المدارس في الجزاءر ايام الرءيس بومادين الذي هو ايضا كان متأثرا بالفكر الاخونجي الاسلامي : درس في الازهر في القاهرة. وتسرب التطرف  اولا الى المهاجرين الجزاءيرين ومن ثم الى المهاجرين المسلمين الاخرين في فرنسا ودول اوروبية اخرى. وبالاضافة التاثير الاخوانجي التركي كذالك: تاثير سلبي على المهاجرين المسلمين في فرنسا وعدم اندماجهم في المجتمع الفرنسي.
مشروع الاخوان المسلمين  معروف بعد معرفته ونتشره في مصر وسويسرا(LE PROJET) وكان من احد اهدافه محاربة العلمانية في شمال افريقيا وتركيا و فرنسا.انفضحت خطتهم المشؤمة وفرنسا ليست وحدها في محاربتهم.
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-8
11 - مولاي سلام الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:22
رفيقي يرفض ان يفتي فقيه مغربي في فرنسا ويسكت عن البابا الفقيه الكاتوليكي الذي يحكم ويسير كنائس الأرض. ماذا تقول يارفيقي في البابا الذي يسير النصارى في عقر دار الإسلام بل يسهر على تنصير المغاربة
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10
12 - فرنجي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:22
أوروبا وفرنسا خصوصا هي من تستمتع بخيرات المسلمين
وليس العكس

ماذا لو تحدث ماكرون عن اليهو د؟ لتم إقالته في الحين

فرنسا أصبحت من دول العالم الثالت
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14
13 - مراقب الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:22
تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون عن الإسلام فيها بقايا الفكر الصليبي الذي سيطر على أوروبا منذ قرون خلت

الإسلام كدين سماوي وكمبادئ وقيم سامية ليس في أزمة، بل لعل بعض الحركات المنسوبة للإسلام أو الجماعات الإرهابية التي زرعت هنا وهناك تمر بأزمة، أو لعل الكثير من الدول الإسلامية التي استعمرتها فرنسا لم تتخلص من آثار النهب الاستعماري، وما زالت تعاني بعض الأزمات. أما الإسلام كدين فلا يمكن أن يكون في أزمة لأنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق التي غابت عن كثير من قادة العالم
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10
14 - خالد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:24
فرق شاسع بين القول "أزمة الاسلام" و القول "أزمة المسلمين" و انت كباحث عليك تمحيص المصطلحات و على كل لن تبلغ الازهر علما
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13
15 - ابو مروان الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:26
الاسلام ليس فيه ارهاب ولا يحث على الارهاب ولا على القتل فالذي لا يخب ان يعيش في بلد ليس مسلم فليرجع من حيث اتى وانتهى الامر
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6
16 - السوسي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:26
»وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ « هذه الآية الكريمة التي نزلت قبل 1400سنة تلخص الوضع على مر هذه السنوات لكن بعض المسلمين هل يتغابون أم لغاية في نفس يعقوب أما الإسلام كدين فهو غنا عنهم وعن تحاليلهم الفظة والسلام
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5
17 - ثابت الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:27
مستحيل ان ينهزم الإسلام .هذه هي الحقيقة . بل الله هو الغالب.
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4
18 - محمد رضا الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:28
أضحكني المسمى أبوحفض الدي قال أن المهاجرون يستمتعون بخيرات أروبا هل أنت تدرك ما تقول أي شخص في العالم إن أراد أن يستمتع بخيرات بلاده أو بلدان أخرى هو الكد ثم الكد والجد والمعقول ....أما الشعبوية هي التي وقعت فيها ولا تغرنك نفسك فثقافتك عادية لا تتعدى من أجلس معهم في المقهى إنتهى الكلام.
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12
19 - FENANE الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:29
ويل للعرب من شر قد اقترب،ايها الرئيس الفرنسي انك مسيحي وزوجتك ماسونية وهي التي اوصلتك الى الرئاسة،انتم أعداء الإسلام بدون نفاق ،عندنا وفوق ارضنا محترمين ومكرمبن ،بكناءسكم وطقوسكم الدينية وشربكم الخمور ونحن ساكتون وتتكلمون عن الاسلام الذي ارتضيتموه ،قال تعالى« من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .
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-13
20 - مدام المهاجرة الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:30
لماذا تدعي فرنسا الحرية والديموقراطية وهي دولة تعيش على نهب خيرات وثروات الدول التى آستعمرتها وتتحكم فى إقتصادها وسياستها وتصنع إنقلابات لوضع رؤساء موالون لها.
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6
21 - سلام الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:30
اردوغان وصف تصريح ماكرون بالوقح والخالي من الأدب.
وتأتي أنت و تجد له التبرير و التفسير. وددت لو كنت تركيا العرب أصبحوا عنوان الخنوع و الذل
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2
22 - الاسلام الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:32
جاء الاسلام غريبا و سيدهب غريبا ربما لانه دين طاهر و لن ينعم بحلاوته الا الطاهرون اما الجهلاء من امتال الماكرونة و الملاحدة الجدد فلن يزيدوا المسلمين الا تشبتا بدينهم .
ان لم تكن مسلما فلا تتحدت عن الاسلام .
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-1
23 - hxh الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:33
و راه قلنا هاد لهدرة هادي
بنادم عايش فبلاد الحقوق و الواجبات و هما باغيين الحقوق بلا واجبات
راه المسلمين خاصهم يقدرو ماكرون . هاهي تربح لوبين و تشوفو لعجب
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-1
24 - مصطفى الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:33
يا رفيقي اننا نعرف دين الاسلام واحد ولا نعرف لا دين سياسي ولا دين متطرف ولا ولا ولمادا العلماء المسلمين لا يطبقون علي دين المسيحي واليهودي المتطرف والارهابي عندهم هم حرية التعبير ولو على الدين الاسلامي ولو على محمد (صلى) لمادا هده الازدواجية الاسلام في الصحوة وادلة كثيرة منها المعتنقين للاسلام في تزايد ومن المسحيين وحتى الملحدين
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2
25 - حسن الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:33
لمادا اغلب الدول العربية والإسلامية
ينمرها الفساد بشتى أنواعه ؟
الجهل والامية ؟
التعصب الديني والعرقي ؟
التخلف وعدم الانسياق مع البحت العلمي
90٪ من المنتجات تشتريها من عند الغرب الدي ننعته بالكافر ؟
صفوف طويلة أمام سفارات الدول الغربية ( التي ننعتها بالكافر) هده الصفوف تريد مغادرة الدول الإسلامية نحو الغرب لتحسين مستوى معيشتهم ؟
الفوضى والدمار والكروب اغلبها في البلدان التي تتخد من الدين موضوعا تعصبيا ؟
يجب الاقرار بان المسلمين عنهدم أزمة
واغلبهم يجادلك بالتعصب والعنف
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-1
26 - احمد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:34
ماكرون ليس مخطأ المسلمون يعيشون ازمة التهميش...يعيشونه في افقر الأحياء في فرنسا.
وقد ازداد لتهميش لهم اثناء فترة حكمه.
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6
27 - مهاجر الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:36
حديثك نفسه يفتقر إلى الموضوعية كفاكم ميولا الى الغرب
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2
28 - Bihi الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:36
الاسلام لا يعيش أزمة والدليل هو تزايد عدد منتسبيه وتصريحات كهاته من مسؤولين كبار تخدم الإسلام بزيادة الباحثين عن حقيقته وبالتالي اعتناقه. ربما المسلمون في أزمة هذا واقع لكن السبب ليس في الإسلام بل في مثل هؤلاء (الباحثين) الدين وللأسف جندهم اسيادهم ليضربو بهم المسلمين مع استعصاء قهر الإسلام بالقوة، ثم من أعطى لهؤلاء صفة باحث ما هي إنجازاتهم ما هي ابحاثهم ما هي شواهدهم فليس كل من كانت حياته معقدة جعلته يكره دينه يريد أن يعمم علينا تجربته، عش حياتك كما يحلو لك فلك خالق يحاسبك لكن ابقى بعيدا عن الإسلام لانه ثبت انه اكبر حتى من اسيادك أصحاب الملعة
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4
29 - علي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:38
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلىَ أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ» [أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٨ ـ ٢٢٧)، والبيهقيُّ في «الشُّعَب» (٢ ـ ١٦١ ـ ١)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٣٩)].
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2
30 - الحاج بنعلي الرباطي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:40
20 - مدام المهاجرة
وملي فرنسا دولة تعيش على نهب خيرات وثروات الدول التي استعمرتها وتتحكم فى إقتصادها علاش مشيتي هاجرتي عندهم؟ باش تاخذي تماك داكشي لينهبوه منا. زعما نتوما مطورين.
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0
31 - الكنيسة تعاني ايضا الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:40
لا انكر معانات عائلات ضحايا العمليات الإرهابية، هذا الغرب يراه.
لكن ضحايا الاغتصاب و العنف ضد الأطفال و القاصرات من طرف القسيسين و رجال الكنيسة تعاني جراء هذا النوع من الإرهاب كذلك، لكن السياسة يتركون الأمر للكنيسة و المحاكم( هنا الدولة " العلمانية" لا تتدخل).

و لا احد يوجه الإتهام للمسيحية، لا ثم لا.
كذلك عندما يتعلق الأمر بجريمة كيفما كان نوعها الإعلام يذكر المشاهد باصل المجرم ان كان عربيا او أسودا أفريقيا، لكن لا يفعل هذا ابدا عندما يتعلق الأمر بمجرم أشقر اللون.

قال تعالى : و إنا له لحافظون. صدق الله العظيم.
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2
32 - فرنسا العلمانية الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:41
فرنسا جمهورية ديمقراطية علمانية لا تفصل الدين عن الدولة والدين الإسلامي ليس دين مميز فهو كسائر الأديان الإبراهيمية الأخرى.
ومن حق فرنسا الدفاع عن علمانيتها التي إختارها السكان الأصليين لفرنسا وليس الأجانب والمهاجر مثل المسلمين
إنتهى الكلام
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3
33 - رد على المهاجرة الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:42
رد على التعليق 1

الارهاب الاسلامي ظاهرة تكاترت في ال 50 سنة الاخيرة فقط والاسلام كان موجود لاكتر من 1400 سنة. الارهاب ليس حكرا على المسلمين فقط انما هو ضاهرة عرفتها معضم الشعوب ابرز الامتلة لذالك اعمال العنف التي قام بها الارلنديون لمقاومة الاستعمار البرطاني لبلادهم والارهاب هو رد طبيعي لشعوب تعاني القهر من قوه خارجية عضمى ولا يوجد اي مفكر محترم يدعي ان الارهاب هو انتاج اسلامي او مصدره هو الاسلام انما هو متكاتر في بلاد المسلمين لان اكترها بلدان فقيرة وتعاني من الحروب والاستعمار الاجنبي. كمتال ماذا تتوقع ان يخرج من بلد كالعراق تم استعماره وتخريبه الى ابعد حد, راقصات باليه متلاً!!!!
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2
34 - متساءل الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:43
نحن هذه الأيام أمام اختلاق للعديد من الأخبار الأشغال فقط
ماكرون قال، قال ترمب، قال...

الإسلام اسلام وما يقال عنه شيء آخر
اي أن نفس الإسلام يقبل عندما يكون معه بعض من البترو دولار...
واسلام آخر يشار إليه دائما بالبنان في أي شيء ان كان معه قليل من...

المهم ماذا يقول أهله ردا عنه ومن يمتلوهم وهنا صمت طويل ... كما صمت تطبيع دول مجانا هذه الأيام ولا خبر...وصمت عند إعادة نشر كاريكاتيرات مسيئة...ولو كنا في مجال الزواج لقلنا الصمت علامة...
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3
35 - hamidou الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:44
سؤالي لماذا يهرب المسلمون و العرب خاصة من البلاد الاسلامية وعندما يستقرون وتدب النعمة في وجوههم يرغبون بانشاء دولة اسلامية داخل المجتمع الغربي الذي اطعمهم من جوع.
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-2
36 - دارس لمحو الأمية الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:45
ا السلام عليكم الى القراء هذا النص أو الشريط اعطى صاحبها أطروحة و هو يحاول الدفاع عنها بحجج اي يمكنك الإقتناع ا ولا ،لذالك اذا اردت التعبير عن رأيك فعليك التعبير عنه ف التعليقات و تبرز نقاط ضعف حجج هذا الشخص هكذا ينصلح شعب واعي يعبر عن فكرته بطريقة ستبهر المعارضين.
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-5
37 - عبدالرحيم.ماليزيا الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:51
ماذا عسى ان يقول لنا رفيقي وامتاله واي بحت متخصص فيه لا فكريا ولا دينيا...وماذا اراد ان يقول للرءيس الفرنسي استهلاك كلام والبحت عن الشهرة باسم الدين المعتدل بمعنى له ازدواج الخطاب من اجل مصلحة دنيوية.ينتظر من فرنسا اعطاءه سفر مجاني وما شابه من سياحة ليقول غير الكلام الاني...فرنسا معروف عليها عداء للدين الاسلامي ماكرة مستنزفة خيرات افريقيا خلق نعرات قبلية ....الخ.
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2
38 - ناصح الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:53
رفيقي أنت مخطأ. فرنسا أكبر دولة عنصرية ضد المسلمين و الضعفاء، اقرأ التاريخ ماذا فعلت في إستخراب الدول و لازلت في بعض الدول الإفريقية. و شيء يتصف به الفرنسيون الأصليين و هو حقيقة أنهم يحسون و يعتقدون أنهم افضل من غيرهم و هذا يظهر في سلوكهم و اسأل من عاشرهم و ستعرف.
أما تصرف بعض المسلمين، فسببه الغرب الذي يحارب الإسلام ظاهرا و باطنا، السم في العسل. و لكن مع هذا علينا أن نتوحد كمسلمين و ليس كعرب، و الحمد لله يوجد ناس طيببين يريدونون الخير، و الخير سيستمر و إن كثر الشر و الحمد لله. و نصيحتي لك أن تفكر جيدا قبل الكلام من أجل الكلام و السلام عليكم.
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2
39 - أبو أيمن الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:55
لماذا كل من خلقكم الرأي و أدلى بوجهة نظره نعتم رأيه بالشعبوية أو بالهمجية . و الله إنها وقاحة ممن يطلقون على أنفسهم بالباحثين أو المثقفين و قد سموا من قبل بالمتفيهقين.
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0
40 - أبو شعيب الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:57
السيد رفيقي وقع في تناقض صارخ، فهو يبيح لنفسه ما نفاه عن الآخرين حيث استنكر أن يفتي فقيه مغربي أو تركي للجالية المسلمة في أوربا في الوقت الذي سمح لنفسه بالإفتاء لهم وتوجيههم إلى الإدماج التام في المجتمعات الغربية. وهو على ما يبدو غير ملم لا بفهوم هذا المصطلح ولابالظروف التاريخية التي أنتجته ولا بالأهداف المتسترة وراءه.
وختاما نهمس في أذن السيد رفيقي ونقول له إذا كنت تبحث عن حظوة أو امتيازا لدى النخبة الحاكمة بفرنسا أو الغربية على حساب دينك وأمتك فلقد أضللت الطريق وسلكت مسلكا سبقك إليه غيرك، وما أكثرهم، اتنهوا إلى مزبلة التاريخ.
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1
41 - قنيطري 1 الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:59
متفق كليا مع السيد رفيقي. نسبة مهمة من المسلمين في فرنسا وفي الدول الغربية عموما أصبحت تشكل معضلة حقيقية للمجتمعات الأصلية لتلك الدول. مشاكل الاندماج والتقوقع الثقافي والاجتماعي والإنحراف متعدد الأوجه، وأخيرا النزعة الإرهابية المتشحة بغطاء الدين الإسلامي. على فرنسا أن تتدارك أمر تساهلها ولا مبالاتها بوجود شعب آخر غير الشعب الفرنسي يعيش فوق ترابها ويعادي ويرفض تقافة الشعب الأصلي، وإلا فإن البلد تتجه صوبا نحو حرب أهلية
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0
42 - الفاماطور الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:03
يقول السيد رفيقي :
"ماكرون خانه التعبير"
"ماكرون كان يقصد الاسلام السياسي"
"ماكرون كان يقصد الفقيه المغرب و التركي"
سيد رفيقي, اختر واحدة.
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43 - متتبع الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:04
بعيدا عن المشاكل التي يتخبط فيها المهاجرين المسلمين وخطابات جميع السياسيين الغربيين وميولاتهم واهدافهم وراء الخطابات المتكررة ضد الاسلام, افهموا جيدا قول الله عز وجل " إنا نحن نزلنا الذكروإنا له لحافضون".هل يستطيع اي كان من البشر والملائكة والجن وجميع المخلوقات ان يكون فوق قدرة الخالق. جاء وسياتي الالاف من البشراشد كفرا ونفاقا من ماكرون وغيره وحتى من المسيح الدجال, ولكن الاسلام ينتشر وكل شيء باذنه عز وجل عالم الغيب يقول لاي شيء كن فيكون. الدين المعاملة باليسر وليس بالعسر.
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44 - محمد القدوري الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:08
إن خطاب مكروا عن الإسلام لم يقصد مسلمي فرنسا فقط بل يتحدث عن المستعمرات القديم حيث أصبح الإسلام السياسي يكتسح الساحة في تونس والجزائر هم من قصدهم بالإنفصالينن لأن الحراك في الجزائر يدوا الى القطيعة مع فرنسا لأن العديد من البلدان الإفريقية بمجرد أن قطعت مع فرنسا وسياساتها الإستعمارية وضعت أرجلها في التنمية والنهوض ، أما من يتحدث عن نفسه أنه باحث في الدين الإسلامي لم يعرفهم أحد الا بمواقفهم الشاذة والمؤيدة للطرح المنحرف
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