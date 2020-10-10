كتاب جماعي جديد يعالج تداعيات جائحة "كورونا"

هسبريس من الرباط

صدر، حديثا، ضمن منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث بتعاون مع مؤسسة باحثون للدراسات والأبحاث والنشر والإستراتيجيات الثقافية، مؤلف جماعي تحت عنوان "جائحة كوفيد-19 وآثارها الاجتماعية والتربوية والنفسية".

يتضمّن هذا المؤلف، التي يأتي ضمن سلسلة "توثيق أعمال كتبت في زمن كورونا" الصادرة عن مركز تكامل للدراسات والأبحاث التي سبق أن نشرت ثلاثة عناوين سابقة "حالة الطوارئ الصحية.. التدابير القانونية والاقتصادية والسياسية وأبعادها" و"أيّ دور للمؤرخ في فهم أزمة كورونا؟" و"الزمان الوبائي.. دراسات في الدين والفلسفة والفكر"، مقالات تعبّر عن دراسات علمية في حقول معرفية متعددة (علم الاجتماع، علم التربية، علم النفس، الطب).

وشارك في هذا الكتاب، الذي نسّقه ربيع اوطال وقدّمه أحمد شراك، مجموعة من الأساتذة والباحثين عياد أبلال وسعيد بنيس وامحمد مهدان وزبيدة أشهبون وربيع اوطال وادريس الدريسي ومحمد حدوي ومحمد القدام ومحمد راضي ووديع جعواني وادريس بنعبد المالك والمصطفى الشكدالي ونادية عاتقي وجمال والزين ومحمد السعيد الكرعاني وغزلان السليماني وأحمد الكرعاني والسعدية قجي وعبد العزيز عبد الصادق ومنير برقادي وربيع حمو.

جرى تقسيم هذا المؤلف إلى ثلاثة محاور أساسية، بالإضافة إلى شهادات وملحق. وقد تضمّن المحور الأول الآثار الاجتماعية للجائحة، حيث قدم فيه مجموعة من السوسيولوجيين محاولة لفهم هذه الجائحة من خلال علاقتها بموضوعات متعددة: الرابط الاجتماعي، التحولات الاجتماعية، راهن التمظهرات المجتمعية، الرهانات السوسيولوجية، التنمية، المجال، التمثلات الاجتماعية، الفعل الاجتماعي، الشباب، العولمة، الصدمة، الهجرة، النكت.

أما المحور الثاني، فتضمن الآثار التربوية للجائحة من خلال التطرق لموضوعات تربوية وتعليمية ارتبطت بهذا الزمن الوبائي، وخاصة موضوع التعليم عن بعد.

وبالنسبة إلى المحور الثالث، فتضمن الآثار النفسية للجائحة، من خلال محاولة فهم آثار الاستعمال المفرط للأجهزة الإلكترونية خلال هذه الفترة الوبائية.

وبالإضافة إلى هذه المحاور الثلاثة، تعزّز هذا المؤلف بشهادات لتجارب أطباء مزاولين بالمستشفيات الوطنية ومساهمين في الصفوف الأولى لمكافحة الجائحة. وتضمّن الملحق عرضًا للإحصائيات المتعلقة بانتشار الفيروس عالميا وتحليلها، مع تقديم بعض التجارب العلاجية.

تأتي أهمية هذا الكتاب من الاستفزاز والإلغاز الفكريين اللذين ولَّدتهما هذه الجائحة خلال زمن وبائي يقارب الثمانية أشهر، مما حفَّز كل الحقول العلمية لمحاولة فك ألغاز هذا الوباء وتأثيراته العديدة على كل مجالات العيش المشترك.

ومن بين هذه الحقول العلمية التي حاولت التعاطي مع هذه الظاهرة الوبائية الجديدة، نجد في هذا العمل السوسيولوجيا وعلم التربية وعلم النفس والطب النفسي والإحصاء، كحقول معرفية تستهدف محاولة دراسة الآثار الاجتماعية والتربوية والنفسية لجائحة "كوفيد-19"، وذلك ليس من أجل إعطاء أجوبة نهائية؛ ولكن لمحاولة الفهم الأولي والعمل على بناء فرضيات متماسكة، تمكن مستقبلا من الدفع نحو بحوث ودراسات علمية مقبلة، وتوفير مادة خصبة يشتغل عليها المؤرخون مستقبلا.

وعلى الرغم من أن الكتاب قد صدر في الصيغة الورقية، وسيكون متوفرا في المكتبات المغربية، فإن الجهة القائمة على السلسلة قد نوّهت إلى أنه نظرا للظروف التي يعيشها العالم التي خلّفت الكثير من الصعوبات، ومنها صعوبة توزيع الكتب الورقية، فإنها ارتأت نشر هذا الكتاب (كما الكتب الصادرة ضمن السلسلة نفسها) في صيغة إلكترونية بالموازاة مع النسخة الورقية، حتى يكون متاحا بشكل مجاني للجميع، لا سيما الطلبة والباحثين من خارج المغرب.