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الرئيسية | مدارات | افتتاح البرلمان عن بُعد .. الملك يبعث رسائل الالتزام بتدابير "كورونا"

افتتاح البرلمان عن بُعد .. الملك يبعث رسائل الالتزام بتدابير "كورونا"

افتتاح البرلمان عن بُعد .. الملك يبعث رسائل الالتزام بتدابير "كورونا"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:00

في سابقة هي الأولى من نوعها، يفتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة البرلمانية الجديدة عن بعدُ، حيث سيوجه خطاب الافتتاح من القصر الملكي بالرباط، في رسالة تعكس حرص أعلى سلطة في البلاد على احترام التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية للوقاية من فيروس "كورونا".

وعلى الرغم من قرار عدم حضوره إلى قبة البرلمان، فقد وجّه الملك محمد السادس تعليماته قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لا سيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة.

ويرى عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن قرار إلقاء خطاب افتتاح الدورة الخريفية عن بُعد يأتي على اعتبار أن المؤسسة الملكية ومعها الملك محمد السادس "تشكل قدوة لكل المغاربة ولكل المؤسسات الوطنية، وبالتالي فهي أول من تحرص على احترام التدابير الصحية".

وأضاف بنخطاب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الملك محمدا السادس يجدد التأكيد من خلال قرار افتتاح الدورة البرلمانية عن بُعد على أن الوضعية الوبائية لا تزال مقلقة ولا تسمح بتجمع كبير ولو لنواب الأمة داخل فضاء صغير، أي أن إمكانية انتشار الوباء تعد كبيرة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في هذا الصدد: "جلالة الملك أراد أن يقدم درساً على مستوى مواصلة احترام التدابير الصحية للحد من انتشار الفيروس"، مشيرا إلى أن القرار الملكي كان حكيماً ويقلل من إمكانية انتشار الوباء في البلاد.

وتحملُ الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة رهانات كثيرة، باعتبارها آخر سنة تشريعية قبل انتخابات 2021. ويتوقع الباحث في العلوم السياسية أن تكون السنة برلمانية الحالية حافلة بالصراعات السياسية والانتخابوية داخل قبة البرلمان.

وأبرز المتحدث أن "نواب الأمة" سيكونون على موعد مباشرة بعد افتتاح الدورة للتصويت على القوانين الانتخابية والتوافق بشأنها، ثم المرور إلى قانون المالية لسنة 2021، وهو آخر قانون تعده الحكومة الحالية قبل المرور إلى الاستحقاقات المقبلة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، في تصريحه، على أن فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ستكون أمام مسؤولية كبيرة لجعل هذه السنة سنة للانتقال نحو ما بعد "كورونا"، علماً أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية قد تأثرت بشكل كبير بفعل تأثر الجائحة؛ ما يطرح الكثير من التحديات أمام "ممثلي الأمة".

وخلص المصدر ذاته إلى أنه في هذه الطرفية يتحمل البرلمان المغربي بصفة عامة مسؤولية كبيرة للبحث عن حلول للكثير من الإشكاليات التي طرحت في سياق أزمة "كوفيد 19" أو ما بعد الجائحة، وشدد على أن السنة الحالية هي "سنة المسؤولية السياسية لأحزاب الأغلبية والمعارضة".

وأردف بنخطاب، في حديثه، أن الصراعات السياسية التي اندلعت قبل أيام حول ما يعرف بـ"القاسم الانتخابي" لا تساعد على تجاوز الأزمة المرتبطة بتداعيات "كورونا"؛ بل تجعل الفاعل السياسي والحزبي داخل البرلمان مرهوناً بالحسابات الانتخابوية الضيقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مشتاق لصلاة الجمعة الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:11
افتحوا المساجد ايها الناس وافسحوا للناس لتناجي ربها عار عليكم ان تفتحوا المقاهي والملاهي وتحرموا العباد من الجمعة ...قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ... فلن تدرؤا عنا الموت ولو اتيتم بملئ الارض جيشا ... قل الموت الذي تفرون منه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة ... فاتقوا الله وافتحوا المساجد لصلاة الجمعة... لا حول ولاقوة الا بالله
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26
2 - السفير الأمريكي لدى أنقرة الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:23
السلطات المغربية لم تدبر أزمة فيروس كورونا كما يجب الدولة قامت بعدة أشياء ليست في صالح البلاد كفتح الشواطئ والمسابح والمساحات الخضراء والإكتضاد في حافلات النقل الحضاري إلى أخره
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10
3 - Mejriti youssef cym rabat الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:25
أودي آلله صوب أو صافي. كلكم راع و كل راع مسؤول عن رعيته. المغرب في بعض الناس نية و مازال آلله يحفضنا و يغيثنا بهاده النية.
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8
4 - عبدو الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:27
سي الأستاذ الله يهديك نواب الاغلبية والمعارضة سيكونون أمام مسؤولية صعبة ربما أنت كتحلم ولا كيتخيل ليك المغاربة قاصرين إلى هاد الحد بارك علينا من الاستغباء نواب الأغلبية والمعارضة جاو باش يقسموا الوزيعة اللي باقة لا أقل ولا أكثر دورهم انتهى منذ مدة عند المغاربة
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17
5 - عادل الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:27
راه المشكيل كبير على كورونا... لا صحة لا تعليم لا خدمة و الاجرام زيد علها 24 وزير 395 برلماني و 80٪ منهم شفاره
و دعم الفنانين كلشي واكل و شارب إلا الشعب...خليها على الله اعشيري
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19
6 - BOUHA الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:32
افتتاح برلماني بدون حلوى و كعب غزال، سيأثر على المسار الديموقراطي للمغرب.
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0
7 - مولة بغرير الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:39
مند ان كنت صغيرا كانت المدرسة تجمعنا كالبضاعة وتدهب بنا الى الشمس الحارقة وبعدما كبرت تجمعنا السلطة كالآسرى وتدهب بنا الى الشمس الحارقة لكن مند مدة طويلة جدا جدا لم أجد تفسيرا للبرلمان فهم مجموعة من الناس يحسنون تكديس الاموال مع الحصانة ويخرجون بتقاعد سمين ولو حتى لمن لا يجيد القراءة ويتهجأ مطالب المقموعين. اليوم دور البرلمان هو محاربة الحكومة وتسليط الضوء عليها بأنها لم تعمل شيئا ولا ولن تعمل شيئا لأنها محكومة جوهريا أما شكلا فهي صورة الاحداث. ادن بداية الموسم ديال بلابلا والقرنابي والخوا الخاوي ديال مسرحية مهزلة المغرب نواب يتهجأوون القراءة ودكاترة في علوم الادب والحروف يتسولون الخبز بدون شاي. حسبي الله ونعم الوكيل على الظالمين والفاسدين والمنافقين فأين هي الكرامة أصبحنا نتسول الطعام من بعضنا البعض والانتحارات الكثيرة بدل فقدان كرامة كبيرة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الاغلبية ديال الشعب المقهور ينام بلا طعام وخبزا حافيا لا يدعم الصحة والنفسية مللنا من الخطابات والهضرة الخاوية تضرينا بزاف فوق القياس واش انا من البارح مكليت حتى لدابا هادي الثلاثة ديال العشية صايم بلا صيام
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8 - Marrah الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:44
Laissez les gens vivre ce n'est pas normal
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9 - جمعةٌ بلا جمعة الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:46
مجمل مضامين الخطابات الملكية تبقى حبيسة في استوديوهات الإذاعة والتلفزة. أما على أرض الواقع فلا يطبق شيء.. هل هذا استخفاف بالقرارات الملكية؟ وما دور هذا الجيش الكبير من موظفي الدولة؟؟
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10 - essadki الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:48
الجميل في هذا أن مهزلة الحلويات و جمعها في الأكياس ألغيت هذه السنة الحمدلله شكرا كورونا
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