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الرئيسية | مدارات | أمريكا تشيد بجهود المغرب لجمع الفرقاء الليبيين

أمريكا تشيد بجهود المغرب لجمع الفرقاء الليبيين

أمريكا تشيد بجهود المغرب لجمع الفرقاء الليبيين
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 20:18

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود المغرب التي أفلحت في جمع الفرقاء الليبيين في إطار الجولة الثانية من الحوار الليبي التي عقدت ما بين 2 و6 أكتوبر في بوزنيقة.

وكتبت سفارة الولايات المتحدة في المغرب في تغريدة على "تويتر"، "نهنئ الدبلوماسية المغربية على الجهود المبذولة لجمع الفرقاء الليبيين في بوزنيقة، وذلك دعما لمنتدى الحوار السياسي الليبي الذي تتولى الأمم المتحدة تيسيره".

وجمعت الجولة الثانية من الحوار الليبي، التي عقدت ببوزنيقة تحت رعاية الأمم المتحدة، وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين.

وأعلن الوفدان الليبيين، في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة الثانية، عن "التوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية"، المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات.

وأوضح الوفدان أن "إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

كما عبر الطرفان عن "عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".

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