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الرئيسية | مدارات | جامعة فاس تربط الدكتوراه بالنشر العلمي المصنَّف

جامعة فاس تربط الدكتوراه بالنشر العلمي المصنَّف

جامعة فاس تربط الدكتوراه بالنشر العلمي المصنَّف
هسبريس من الرباط
السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:15

قرار غير مسبوق في المشهد الجامعي المغربي بادرت إليه جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إذ أعلنت وجوب نشر كلّ طالب في سلك الدكتوراه بالجامعة ما لا يقلّ عن مقالَين مُفَهرَسَين، قبل تحديد موعد المناقَشة، في قاعدتي البيانات البحثيّة والاقتباسات "سكوبس"، و"ويب أوف ساينْس" (شبكة العلوم Web of science).

وقالت الجامعة في بلاغ لها إنّ هذا القرار يشمل جميع التّخصّصات العلميّة، مهما كان تكوين الدكتوراه المُسجَّل، لأنّ الطّلبة "مكوّن أساسيّ ضمن مجتمَع البحث في الجامعة، وينبغي لهم أن يتشبّعوا بثقافة الابتكار والمبادرَة والمشاركَة والتّنمية، حتى يتمكّنوا من اكتساب المهارات العلميّة والتّقنيّة والتّواصليّة والمِهَنيّة التي مِن شأنِها أن تُيَسِّرَ لهم الاندماج في سوق الشُّغل بعد التّخرّج".

كما حذّرت الجامعة طلبتها بسلك الدّكتوراه من المجلّات المخادِعة، ذات الطّابع التّجاري، التي لا تهتمّ بالجودة والنّزاهة العلميّتَين.

وقصد التنزيل السَّلس والتّدريجيّ لهذا القرار، أعلن مجلس جامعة محمد بن عبد الله بفاس أنّ بإمكان طلبة الدكتوراه المسجّلين خلال سنوات 2014 إلى 2016-2017 مناقشة أطروحاتهم وفق المعايير المعمول بها حاليا، بينما ينبغي على طلبة السنوات اللاحقة المسجَّلين في تكوين الدكتوراه تخصّص "العلوم والتقنيّات" نشر مقالين مفهرسين على الأقلّ في القاعدتين المذكورتين.

ويضيف بلاغ الجامعة أنّ طلبة الدكتوراه المسجَّلين في تخصّصات العلوم الإنسانيّة واللغات والآداب والقانون والاقتصاد والتدبير والشّريعة، إذا كانوا مسجَّلين برسم الموسم الجامعيّ 2017-2018، فيجب عليهم، قبل مناقشة أطروحاتهم، نشر مقال واحد على الأقلّ في مجلّة ذات لجنة مراجعة، في حين يجب على المسجّلين في الموسمين الجامعيّين اللاحقين نشر مقال واحد مفهرس على الأقلّ في "Scopus" و"Web of science".

ويقول بلاغ جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إنّ جهودا جماعيّة عديدة استُثمِرَت من أجل جعلها "فضاء حيويا للبحث والإبداع والابتكار"، فاتُّخذت قرارات هامة، بالموازاة مع وضع هيكلة جديدة لمختبرات البحث، وتعزيز المعدّات العلميّة في مركز الابتكار، وخلق جوائز خاصّة بنشر المقالات المفهرسَة وتسجيل براءات الاختراع، ودعم التنقل الوطني والدولي، وتشجيع الترجمة إلى اللغة الإنجليزيّة.

وتقدّر جامعة محمد بن عبد الله أنّ النتائج الإيجابية لهذه الإستراتيجيّة واضحة، وهو ما أقرّته التصنيفات الدولية للجامعات، مثل تصنيف "مجلة تايمز للتعليم العالي" المرموق للجامعات العالميّة، الذي صنّفَها للسّنة الثالثة على التوالي أفضل جامعة مغربيّة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - طارق 004 السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:24
مجموعة من الدكاتره درسنا عندهم في الجامعة كان مستواهم العلمي ضعيف جدا بحيث لم نجد لمجموعة منهم أي تأليف
بل كنا نصحح لهم أحيانا أو نمدهم بمعلومات ونحن آنداك لم تكن لدينا الإجازة
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2
2 - ⛥ اسماعيل مول التعليق ⛥ السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:30
قرار جيد جدا، المرجو وضع معايير صارمة لتعيين الأساتذة الجامعيين وإبقائهم تنبني على كم إنتاجهم العلمي وجودته.
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10
3 - خديجة الغازي السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:30
اجراء قديم
السلام عليكم. هذا اجراء قديم و كاين محمد الخامس بالرباط. الأساتذة تيفرضو و لى باحثين الدكتوراه سلط علم الاجتماع، مقالتين بحثيتين في مجالات علمية عاد يعطيك موعد المناقشة
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2
4 - samir السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:31
il FAUT QUE l UNIVERSIT2 MOULAY SMAIL DE MEKNES, Et l UNIVERSITE DE KENITRA FONT LA MEME CHOSE


c est scandaleux dans ces universités.


Leur professeurs n'ont pas le courage ni la morale d'arreter de pblier dans les journaux predateurs et donner des diplomes a des gens qui merittent PAS

Il faut aussi istauer l IMPACT FACTOR **
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4
5 - سليم السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:32
فاقد الشيء لا يعطيعه. كان من الواجب فرض هذا التغيير على الأساتذة الجامعيين أولا حتى يقتدي بهم الطلبة. لا يعقل أن نعتبر الأستاذ الجامعي أستاذا باحثا وهو لم ينشر أي مقالة مفهرسة منذ توليه مهمة التدريس في الجامعة، فما بالك بالطالب.... إن هذا القرار لا يدر إلا الرماد في العين.
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7
6 - omar السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:39
كيف يمكن للطلبة نشر مقالات علمية في مجلات محكمة بدون مختبرات ولا تمويل؟ على من يضحكون؟
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8
7 - abdo السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:40
أحسن قرار يجب تعميمه في جميع الجامعات وبهذا سننتج الكيف وليس الكم فأغلب طلبة الدكتوراه وبالأخص الدكاترة المظفين ينشرون في مجلات وفي المؤتمرات ذات الطّابع التّجاري.
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5
8 - طالبة دكتوراه السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:41
Ce n'est pas nouveau, normalement pour soutenir, un thésard doit publier au moins un article scientifique indexé. Le problème est que la plupart ont tendance à publier dans des journaux open source ou bien des proceeding, c'est indexé oui mais ça n'apporte rien à la science, que des copier coller et les reviewers ne sont pas à la hauteur...
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4
9 - سليم السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:47
الله اكبر. دبا ادخلنا للمعقول. كيف يعقل عندنا فيالق من الدكاترة...شبه oulemas...لا تسمع لهم حس و ليس لهم اثر علمي و عملي...و عندما جاءت كورونا اختفوا ....اعرف دكتور في الكيمياء يعمل في منصب رءيس التاشير على الكونطردات...لنا اكثر من 60 سنة من الاستقلال ...البعض سيقول ليست لنا الادوات و المختبرات ووو اعلم اخي انه حتى في فرنسا ليس لديهم ما يشتهون...اتمنى ان oulemas كدالك يبدؤون ينشرون مايفقهون... على هاته المنصات ...و سنرى القيمة العلمية التي ينتجون مقابلة مع الاموال الطاءلة التي تصرف عليهم!
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1
10 - عبد العالي السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:54
القرار الذي يشترط نشر مقالتين في مجلات مصنفة من احل قبول مناقشة أطروحة الدكتوراه جار به العمل في كلية العلوم بالرباط منذ سنوات عديدة. المرجو الاستقصاء والتثبث في مثل هاته الأمور.
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0
11 - Laaraj السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:04
لا يجب تبخيس الجهود والمبادرات الحميدة. برافو لجامعة فاس الف مرة...
جاء في تعليق ان الاساتذة لا يعطون المثال، نعم هدا صحيح.
فلو كان من الممكن فرض عليهم مقالا واحدا في السنة لقفز البحث العلمي في بلادنا من الصفر الى المزة.
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0
12 - YOUSSEF BENSASSI السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:09
بالفعل يجب وضع اليات جديدة للرفع من مستوى التعليم الجامعي لانه هو مصير التنمية الاقتصادية والتطور العلمي
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13 - طالب باحث بج .محمد بن عبد الله السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:12
إن القرار الذي اتخده رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله السيد رضوان مرابط يستحق التنويه خاصة وأن بعد توليه لهذا المنصب أصبحت الجامعة تعرف تقدم ملحوظ على أرضية الواقع لدي ننوه بهذه الإجراءات التي ستجعل من البحث العلمي ذات جودة عالية والتي أكدتها التصنيفات الدولية الأخيرة التي بوؤة الجامعة المرتبة الأولى وطنيا والتالثة على المستوى الإفريقي فعلى الجامعات الأخرى أن تأخد زمام المبادرة وأن تستعين بتجربة جامعة سيدي محمد بن عبد الله وبالتوفيق لجميع طلبة الدكتوراه بكل الجامعات المغربية
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