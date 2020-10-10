جامعة فاس تربط الدكتوراه بالنشر العلمي المصنَّف

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يؤدي كورونا إلى تساقط الشعر ومشاكل في القلب والذاكرة؟
- الصحة النفسية
- "الاتحاد الإفريقي" يرفع قرار "تعليق" عضوية مالي
- المؤرخة جليلة السباعي .. سيرة علمية ناصعة ومسيرة بحثية نافعة
- الصندوق يخوّل المعاشات لمتقاعدي وزارة "أمزازي"
"الدكاترة المعطلون" يدقون آخر أبواب "الحوار الحكومي" قبل التصعيد (5.00)
- الجيش الجزائري يقع في التناقض ويعود إلى مهاجمة صحراء المغرب - (99)
- المغرب يسجل 3445 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (90)
- تضرر مئات المنتوجات المغربية يفضي إلى تعديل "الاتفاقية التركية" - (61)
- "أسود الأطلس" تهزم المنتخب السنغالي بثلاثية في "ودية الرباط" - (55)
- جماهير المغرب الفاسي تتحدى "كورونا" وتحتفل بتحقيق حُلم الصعود - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جامعة فاس تربط الدكتوراه بالنشر العلمي المصنَّف
قرار غير مسبوق في المشهد الجامعي المغربي بادرت إليه جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إذ أعلنت وجوب نشر كلّ طالب في سلك الدكتوراه بالجامعة ما لا يقلّ عن مقالَين مُفَهرَسَين، قبل تحديد موعد المناقَشة، في قاعدتي البيانات البحثيّة والاقتباسات "سكوبس"، و"ويب أوف ساينْس" (شبكة العلوم Web of science).
وقالت الجامعة في بلاغ لها إنّ هذا القرار يشمل جميع التّخصّصات العلميّة، مهما كان تكوين الدكتوراه المُسجَّل، لأنّ الطّلبة "مكوّن أساسيّ ضمن مجتمَع البحث في الجامعة، وينبغي لهم أن يتشبّعوا بثقافة الابتكار والمبادرَة والمشاركَة والتّنمية، حتى يتمكّنوا من اكتساب المهارات العلميّة والتّقنيّة والتّواصليّة والمِهَنيّة التي مِن شأنِها أن تُيَسِّرَ لهم الاندماج في سوق الشُّغل بعد التّخرّج".
كما حذّرت الجامعة طلبتها بسلك الدّكتوراه من المجلّات المخادِعة، ذات الطّابع التّجاري، التي لا تهتمّ بالجودة والنّزاهة العلميّتَين.
وقصد التنزيل السَّلس والتّدريجيّ لهذا القرار، أعلن مجلس جامعة محمد بن عبد الله بفاس أنّ بإمكان طلبة الدكتوراه المسجّلين خلال سنوات 2014 إلى 2016-2017 مناقشة أطروحاتهم وفق المعايير المعمول بها حاليا، بينما ينبغي على طلبة السنوات اللاحقة المسجَّلين في تكوين الدكتوراه تخصّص "العلوم والتقنيّات" نشر مقالين مفهرسين على الأقلّ في القاعدتين المذكورتين.
ويضيف بلاغ الجامعة أنّ طلبة الدكتوراه المسجَّلين في تخصّصات العلوم الإنسانيّة واللغات والآداب والقانون والاقتصاد والتدبير والشّريعة، إذا كانوا مسجَّلين برسم الموسم الجامعيّ 2017-2018، فيجب عليهم، قبل مناقشة أطروحاتهم، نشر مقال واحد على الأقلّ في مجلّة ذات لجنة مراجعة، في حين يجب على المسجّلين في الموسمين الجامعيّين اللاحقين نشر مقال واحد مفهرس على الأقلّ في "Scopus" و"Web of science".
ويقول بلاغ جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إنّ جهودا جماعيّة عديدة استُثمِرَت من أجل جعلها "فضاء حيويا للبحث والإبداع والابتكار"، فاتُّخذت قرارات هامة، بالموازاة مع وضع هيكلة جديدة لمختبرات البحث، وتعزيز المعدّات العلميّة في مركز الابتكار، وخلق جوائز خاصّة بنشر المقالات المفهرسَة وتسجيل براءات الاختراع، ودعم التنقل الوطني والدولي، وتشجيع الترجمة إلى اللغة الإنجليزيّة.
وتقدّر جامعة محمد بن عبد الله أنّ النتائج الإيجابية لهذه الإستراتيجيّة واضحة، وهو ما أقرّته التصنيفات الدولية للجامعات، مثل تصنيف "مجلة تايمز للتعليم العالي" المرموق للجامعات العالميّة، الذي صنّفَها للسّنة الثالثة على التوالي أفضل جامعة مغربيّة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
بل كنا نصحح لهم أحيانا أو نمدهم بمعلومات ونحن آنداك لم تكن لدينا الإجازة
السلام عليكم. هذا اجراء قديم و كاين محمد الخامس بالرباط. الأساتذة تيفرضو و لى باحثين الدكتوراه سلط علم الاجتماع، مقالتين بحثيتين في مجالات علمية عاد يعطيك موعد المناقشة
c est scandaleux dans ces universités.
Leur professeurs n'ont pas le courage ni la morale d'arreter de pblier dans les journaux predateurs et donner des diplomes a des gens qui merittent PAS
Il faut aussi istauer l IMPACT FACTOR **
جاء في تعليق ان الاساتذة لا يعطون المثال، نعم هدا صحيح.
فلو كان من الممكن فرض عليهم مقالا واحدا في السنة لقفز البحث العلمي في بلادنا من الصفر الى المزة.