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المشفى العسكري المغربي يواصل الاشتغال في بيروت

المشفى العسكري المغربي يواصل الاشتغال في بيروت
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 13:25

يواصل المستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت تقديم خدماته، منذ إقامته بتعليمات ملكية عقب انفجار ميناء العاصمة اللبنانية.

فقد قدم في الفترة الممتدة ما بين 10 غشت المنصرم و12 أكتوبر الجاري، 51 ألفا و223 خدمة طبية لفائدة المتضررين من الحادث، استهدفت 21 ألفا و477 شخصا تلقوا علاجات وفحوصات وخدمات طبية، وأجرى الطاقم الطبي للمستشفى 394 عملية جراحية في مختلف التخصصات.

كما سهر المستشفى على تقديم خدمات علاجية أساسية متعددة، من بينها 1672 خدمة خاصة بالتحاليل الطبية، وإجراء 2645 فحصا بالأشعة، منها 1522 للفحص بالصدى، فضلا عن توزيع الأدوية مجانا لفائدة 17 ألفا و254 مريضا.

وتلقى المستفيدون خدمات طبية في الجراحة العامة، وطب العظام والمفاصل، والدماغ والأعصاب والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، وجراحة الحروق والجراحة التقويمية، والانعاش والتخدير والمستعجلات، وجراحة الأطفال.

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1 - قققق الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 14:23
والمستشقيات بالمغرب لا تعمل بدعوى كورورنا دبا اللي بغا يتعالج خصو يمشي لبيروت او احد المستشفيات المغربية المنتشرة في كافة بقاع قارة افريقيا
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