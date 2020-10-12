الملك محمد السادس يثمن مستوى العلاقات مع إسبانيا

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الاسبانية، والملكة ليتيثيا، مناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب ملك المغرب، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا، وأصدق المتمنيات للشعب الإسباني باطراد الرخاء والازدهار.

وأشاد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، بمستوى العلاقات التي تربط بين المملكتين المغربية والإسبانية، مضيفا: "هذه العلاقات تستقي قوتها من أواصر الصداقة المتينة التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، ومن الاهتمام الراسخ الذي نوليه معا لمواصلة تعزيز هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها نحو مراتب متقدمة من الشراكة والتعاون المثمر، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".